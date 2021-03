Deutschland setzt Impfungen mit Astrazeneca aus - was Geimpfte jetzt wissen müssen

Auch in Baden-Württemberg wurden alle Impfungen mit Astrazeneca mit sofortiger Wirkung gestoppt. Das teilte das Gesundheitsministerium am Montag in Stuttgart mit.. "Der Gesundheitsschutz der Menschen steht über allem", sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne). Alle mit diesem Impfstoff geplanten Termine würden abgesagt, auch jene für die Zweitimpfungen.

Die Impfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca werden in Deutschland mit sofortiger Wirkung vorsorglich ausgesetzt. Der Entscheidung der Bundesregierung geht eine Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts voraus.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erklärte am späten Nachmittag, die Maßnahme basiere auf "neu gemeldeten Fällen von Thrombosen der Hirn-Venen, die in zeitlichem Zusammenhang mit einer Astrazeneca-Impfung stehen".

Lage wegen Vorfällen neu bewertet

Das Paul-Ehrlich-Institut habe daraufhin am Montag die Lage neu bewertet und die Impf-Aussetzung von Astrazeneca empfohlen. Nun werde das Institut das Vakzin und mögliche Impffolgen näher untersuchen.

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA werde in den kommenden Tagen entscheiden, ob und wie sich diese neuen Erkenntnisse auf die Zulassung des Impfstoffes auswirke, sagte Spahn auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz in Berlin.

Die Aussetzung betrifft laut Spahn bereits angesetzte Impfungen sowie Folge-Impfungen, also Erst- und Zweitimpfungen. Spahn betonte, es handele sich bei der Entscheidung "um eine reine Vorsichtsmaßnahme".

Um das Vertrauen in Astrazeneca zu erhalten, müsse man den Experten in Deutschland und der EU Zeit geben, die Vorfälle zu überprüfen und zu schauen, ob der Nutzen der Impfung weiterhin größer ist, als mögliche Risiken. "Eines ist auch klar", erklärte Spahn, "auch Nicht-Impfen kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben."

In BaWü 15.000 Impfungen pro Tag betroffen

Die Impfungen in Baden-Württemberg werden laut Ministerium zunächst bis einschließlich kommenden Montag ausgesetzt und die Termine abgesagt. „Das betrifft aktuell rund 15 000 Impfungen pro Tag“, hieß es. Spätere Termine blieben zunächst bestehen.

Das Ministerium teilte weiter mit: „Die Impfzentren werden von uns gebeten, alle über 80-Jährigen, die von dieser Terminabsage betroffen sind, entweder auf einen anderen Impfstoff umzubuchen, oder sie alternativ auf eine eigens zu führende Warteliste zu setzen.“ Eine direkte Umbuchung der abgesagten Termine sei aufgrund des Impfstoffmangels nicht möglich. Auch müssten die Termine für alle anderen ersatzlos entfallen, erklärte eine Sprecherin.

Keine Antwort auf Folgen für Impfstrategie

Man sei sich der Tragweite der Entscheidung durchaus bewusst, sagte der Minister. Es handele sich um eine fachliche und keine politische Entscheidung. Bis zur Entscheidung der EMA würden die Lieferungen des Astrazeneca-Impfstoffs im Zentrallager des Bundes und bei den einzelnen Bundesländern belassen.

Auf die Frage, inwiefern der Ausfall des Astrazeneca-Vakzins die Impfstrategie der Bundesregierung beeinflusse, reagierte Spahn ausweichend. Man könne diese Frage zum gegenwärtigen Stand nicht ohne Weiteres beantworten.

Was mit Astrazeneca-Geimpfte beachten müssen

Für Personen, die bereits mit Astrazeneca geimpft wurden, habe das Paul-Ehrlich-Institut eine Handlungsempfehlung erstellt, so Spahn. "Personen, die den Impfstoff erhalten haben und sich vier Tage nach Impfung zusehends unwohl fühlen, etwa mit starken und anhaltenden Kopfschmerzen oder punktförmigen Hautblutungen, sollen sich unverzüglich in ärztliche Behandlung begeben."

Zuletzt hatte sich die irische Impfkommission für einen vorübergehenden Stopp der Impfungen mit dem Präparat ausgesprochen, das der britisch-schwedische Konzern Astrazeneca gemeinsam mit der Universität Oxford entwickelt hat. Es handele sich - wie auch jetzt bei der Entscheidung der deutschen Bundesregierung - um eine Vorsichtsmaßnahme.

Zuvor waren einzelne Fälle in Dänemark und Norwegen bekanntgeworden, in denen schwere Blutgerinnsel nach der Verabreichung des Mittels auftraten. Dabei war aber auch betont worden, dass man ein Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und den Blutgerinnseln noch nicht feststellen könne. In Großbritannien wurden bisher keine Fälle schwerer Nebenwirkungen bekannt.

Großbritannien hält an Astrazeneca fest

Anders als mehrere andere europäische Länder nutzt Großbritannien weiter den Corona-Impfstoff von Astrazeneca.

"Wir prüfen die Berichte genau, aber angesichts der großen Anzahl verabreichter Dosen und der Häufigkeit, mit der Blutgerinnsel auf natürliche Weise auftreten können, deuten die verfügbaren Beweise nicht darauf hin, dass der Impfstoff die Ursache ist", sagte Phil Bryan von der britischen Aufsichtsbehörde für Arzneimittel (MHRA) einer Mitteilung zufolge. "Alle Menschen sollten sich gegen Covid-19 impfen lassen, wenn sie dazu aufgefordert werden", sagte Bryan.

Auch der britische Premierminister Boris Johnson ist weiterhin von der Sicherheit und Effektivität des Vakzins überzeugt, wie ein Sprecher am Montag vor Journalisten betonte. Jeder, der eine Einladung dafür erhalte, sei dazu aufgerufen, sich mit dem Präparat impfen zu lassen.

Astrazeneca betont Sicherheit des Impfstoffs

Astrazeneca hatte nach einer Analyse von Impfdaten erneut Sorgen über die Sicherheit seines Corona-Impfstoffes zurückgewiesen.

Eine sorgfältige Analyse der Sicherheitsdaten von mehr als 17 Millionen Geimpften in der EU und Großbritannien habe keine Belege für ein höheres Risiko für Lungenembolien, tiefen Venenthrombosen und Thrombozytopenie geliefert, wie der Konzern am Sonntag in London mitteilte. Damit bezieht sich das Unternehmen nun auf noch mehr Datensätze.

Nach dem vorläufigen Stopp von Corona-Impfungen mit Astrazeneca vertagen Bund und Länder Entscheidungen für einen Impfstart in den Arztpraxen.

Bund-Länder-Impfgipfel wird vertagt

Eine für diesen Mittwochabend vorgesehene Telefonkonferenz der Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten wird verschoben, bis eine Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) zum weiteren Umgang mit Astrazeneca vorliegt, wie ein Sprecher der Bundesregierung am Dienstag mitteilte.

Der vorläufige Impfstopp bringt Unsicherheit in die Planungen. Über das weitere Vorgehen ist neuer Streit entbrannt.

Bei den Bund-Länder-Beratungen sollte es vor allem darum gehen, wann auch Hausärzte auf breiter Front mitimpfen sollen. Dabei geht es um eine schrittweise Einbeziehung neben den bestehenden Impfzentren, die die Länder behalten und weiterhin auch zuerst mit Impfstoff beliefern wollen. D

ie Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten einen breiten Impfstart in den Praxen bisher spätestens für die Woche vom 19. April angepeilt - dies ist nun aber ungewiss. Der Impfstoff von Astrazeneca kann auch gut in Praxen eingesetzt werden, weil er nicht so stark gekühlt werden muss wie etwa das Präparat von Biontech.