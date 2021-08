Das neue Sana Klinikum Landkreis Biberach

Im September 2021 hat das neue Zentralkrankenhaus für den Landkreis Biberach als Herzstück des Gesundheitscampus seinen Betrieb aufgenommen. Mit dem 5-stöckigen Energieeffizienzhaus setzen die Sana Kliniken Maßstäbe für eine wohnortnahe, komplexe und zukunftsweisende Patientenversorgung auf hohem Niveau. Neben einem breiten Leistungsspektrum sowie professioneller und kompetenter Pflege bietet das neue Klinikum dank innovativer Medizintechnik und optimaler Anordnung der einzelnen Bereiche auch den entsprechenden Komfort für Patienten und schafft attraktive Arbeitsbedingungen für Klinikmitarbeiter. Die Vernetzung auf dem Gesundheitscampus erlaubt es dabei, verschiedenste Versorgungsstrukturen an einem Standort zu vereinen. Diese räumliche Nähe zu den verschiedenen Teilbereichen der Medizin ermöglicht vielfältige Synergien für die medizinische Behandlung sowie ein optimales Ineinandergreifen der Strukturen. Für den Patienten bedeutet dies nicht nur kürzere Wege, sondern eine medizinische Versorgung aus einer Hand – von der ambulanten Vorstellung über die stationäre Behandlung bis hin zur Nachsorge. Die Infrastruktur im Klinikneubau trägt der zunehmenden Digitalisierung im Gesundheitswesen Rechnung und ermöglicht den weiteren Ausbau der Patientensicherheit sowie eine noch transparentere Qualität in der medizinischen Versorgung.

Effizientere Abläufe im neuen Klinikum

Als erste Anlaufstelle für Patienten in Notfallsituationen sowie für die Rettungsdienste stellt die Zentrale Notaufnahme einen wichtigen Bereich im neuen Klinikum dar, der von der Optimierung der patientenorientierten Abläufe besonders profitiert: Die direkte Angliederung an die umfangreiche Diagnostik (CT, MRT, Röntgen) sowie die urologischen, endoskopischen und kardiologischen Eingriffsbereiche ermöglichen eine zügige, gut abgestimmte Behandlung und gewährleisten effiziente Arbeitsabläufe. Dafür verfügt die Abteilung über neun Untersuchungs- und Behandlungsräume, drei weitere Zimmer zur Versorgung infektiöser sowie unruhiger Patienten und einen direkt angeschlossenen postinterventionellen Überwachungsbereich.

Zentralisierung des operativen Spektrums

Für die optimale Versorgung der ambulanten und stationären Patienten verfügt das neue Klinikum über sieben hochmoderne Operationssäle in einem OP-Bereich mit insgesamt 1.100 m² Gesamtfläche. Dabei ist ein Saal ausschließlich für ambulante Operationen vorgesehen, zwei weitere sind der minimalinvasiven Chirurgie vorbehalten und einer speziell für BG-Fälle, sprich Arbeits- und Wegeunfälle konzipiert. Besondere Highlights sind dabei die großflächigen farbigen Glaswände, sogenannte MEDGlas Walls, die mit hochauflösenden Motivdrucken versehen sind. Regionale Aufnahmen, beispielsweise der Biberacher Altstadt, des Federsees oder des Ochsenhausener Klosters, schaffen eine warme und freundliche Atmosphäre in den OP-Sälen. Die Gestaltung des gesamten OP-Bereichs wurde auf die komplexen Anforderungen des medizinischen Personals und am Behandlungsablauf der Patienten orientiert. Kürzere Wege sorgen für fließende Abläufe für Patienten und Mitarbeiter. Dies ermöglicht eine präzisere Planung und Vorbereitung von OPs und verkürzt Wartezeiten. Unter diesen idealen Voraussetzungen kann das gesamte ambulante und stationäre Spektrum abgedeckt und die bedarfsgerechte Versorgung der Patienten sichergestellt werden, sodass mit der Inbetriebnahme des Klinikums auch das allgemeinchirurgische und orthopädische-chirurgische Leistungsspektrum der Sana Kliniken künftig in Biberach zentralisiert wird. Kooperationspartner, die bislang die guten Strukturen der Laupheimer Klinik für operative Eingriffe genutzt haben, führen die Patientenversorgung nun nahtlos im Biberacher Neubau fort.

Die hochmodernen Tageslicht-OP-Säle sind warmund freundlich gestaltet.

Umfangreiche Diagnostik

Bereits seit Beginn des Jahres ist Privatdozentin Dr. Kornelia Kreiser die neue Chefärztin der Neuroradiologie und Radiologie der Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm (RKU) und hat in dieser Funktion auch die Leitung der radiologischen Abteilung am Biberacher Sana Klinikum inne. Unterstützt wird sie seit dem 1. Mai 2021 durch Dr. Jessica Miller als standortverantwortliche Radiologin. Die Abteilung, die bereits seit mehreren Jahren in Kooperation mit dem RKU betrieben wird, bildet ein breites Spektrum der modernen diagnostischen und interventionellen Radiologie ab und bietet durch hochauflösende bildgebende Untersuchungsverfahren exakte Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten. Dafür wurden mit dem Umzug in den Klinikneubau gleich mehrere neue medizinische Großgeräte in Betrieb genommen. Der erneuerte Gerätepark umfasst nun neben einem hochmodernen Computertomographen (128-Zeiler-CT), und einem Magnetresonanztomographen der neuesten Generation (1,5 T-MRT) auch eine Zwei-Ebenen-Angiographie-Anlage, zwei Röntgenarbeitsplätze und ein Durchleuchtungsgerät sowie ein volldigitales Mammographiegerät. Zum weiteren Leistungsspektrum zählen die allgemeine Röntgendiagnostik, CT und MRT aller Organe, Mammographie-Untersuchungen, Angiographien, interventionelle Maßnahmen wie bildgestützte Drainageanlagen, Biopsien zur Gewebsentnahme und minimalinvasive Schmerztherapien an der Wirbelsäule.

Wohlfühlatmosphäre im Geburtszentrum

Direkt an den OP-Bereich im ersten Stock angegliedert ist das großzügig gestaltete, Geburtszentrum, das einen in sich abgeschlossenen Funktionsbereich bildet. Drei vollausgestattete und geräumige Kreißsäle, davon einer mit Geburtswanne, sowie ein eigener Loungebereich mit weitem Blick über den Gesundheitscampus erwartet die Wöchnerinnen auf der Entbindungsstation. Dadurch wird das hebammengeführte Geburtszentrum künftig eine ganz besondere Wohlfühlatmosphäre für Mutter und Kind bieten. Neben den erfahrenen Hebammen, die die Schwangeren vor, während und nach der Geburt betreuen, stehen hier auch Gynäkologen und speziell in der Neugeborenen-Notfallversorgung qualifizierte Anästhesisten rund um die Uhr zur Verfügung.

Kreißsaal wie auch Mutter-Kind-Station sind im Biberacher Geburtszentrum hebammengeführt. Dies gewährleisteteine fürsorgliche Rundum-Betreuung.

Das Zentrum für Älterenmedizin

Altersgerechte Versorgung in Laupheim

Die bedarfsgerechte stationäre und ambulante medizinische Versorgung am Standort Laupheim wird ab dem 1. Oktober 2021 durch das Zentrum für Älterenmedizin unter der Trägerschaft der Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH sichergestellt. Das medizinische Versorgungsangebot des Zentrums richtet sich gezielt an die Bedürfnisse älterer Menschen und um-fasst eine akut-stationäre internistische Hauptabteilung einschließlich Akutgeriatrie und eine Geriatrische Rehabilitation. Ergänzt wird das Spektrum durch die Angebote der stationären, multimodalen Schmerztherapie, bei der für chronische Schmerzpatienten je nach Indikation individuelle Behandlungspläne von einem interdisziplinären Therapeutenteam erstellt werden.

Senior Frau in der Physiotherapie macht Übung mit Elastikband mit Hilfe von Trainerin

Ausgezeichnete Rehabilitation

Die internistische Hauptabteilung mit 30 Betten zur stationären Versorgung bietet den Patienten in Laupheim ein umfangreiches Leistungsspektrum und eine qualitativ hochwertige Beratung, Diagnostik und Behandlung nach den aktuellen medizinischen Standards – ambulant und stationär. Dabei arbeitet die Abteilung in engem Austausch mit der Medizinischen Klinik im neuen Biberacher Sana Klinikum und Experten weiterer Fachbereiche zusammen. Die Klinik für Geriatrische Rehabilitation, die laut FOCUS-Gesundheit in 2021 wiederholt zu den Top-Rehakliniken zählt, bietet ein umfangreiches Therapieangebot für ältere Patienten mit akuten und chronischen Erkrankungen, um die Rückkehr nach Hause sowie die möglichst selbständige Bewältigung des Alltags wieder zu ermöglichen. Das Team der Geriatrischen Rehabilitation findet gemeinsam mit Patienten und Angehörigen den individuell besten Behandlungs- und Betreuungsweg, auch nach dem stationären Aufenthalt.

Bedarfsgerechte Strukturen

Durch die Kombination von Geriatrischer Rehabilitation und Innerer Medizin wird am Standort Laupheim in besonderer Art und Weise auf den demographischen Wandel reagiert. Das Zentrum bietet damit eine ganzheitliche medizinische Behandlung speziell für ältere Menschen, die eine intensivere und vollumfassendere Versorgung benötigen. Ärzte, Therapeuten und Pflegefachkräfte sind daher speziell im Umgang mit älteren Patienten geschult. Das oberste Ziel ist dabei, eine altersgerechte Patientenversorgung zu gewährleisten und eine höhere Lebensqualität zu ermöglichen.