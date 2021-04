Chefvisite - Vizepräsident des Lehrerverbandes fordert: „Alle Schulen müssen dicht machen.“

Der Deutsche Lehrerverband warnt davor, die Schulen wieder zu öffnen und plädiert für Distanzunterricht. „Wir dürfen die Kinder auf der Zielgerade der Pandemie nicht gefährden“, sagt der Vizepräsident des Verbandes, Jürgen Böhm, bei „19 – die Chefvisite“. Böhm bricht eine Lanze für den Distanzunterricht: Dadurch hätten „die Abschlussklassen mehr Unterricht als vorher“, denn Klassenfahrten und Wandertage seien ausgefallen. Böhm erwartet daher „solide Abschlüsse“. Er lehnt „Panikmache“ ab, eine „Bildungskatastrophe“ stehe nicht bevor.

„Wenn der Grenzwert in der Gesellschaft bei Hundert liegt, hat er gefälligst in der Schule auch bei Hundert zu sein.“ Jürgen Böhm

Böhm betont, dass „Distanzunterricht eine Übergangsform, kein Dauerzustand“ sei. Zwar litten die Kinder darunter. Aber man dürfe „Leiden nicht mit Gefahr garnieren“, wenn die Schüler zusätzlich Infektionsrisiken im Präsenzunterricht ausgesetzt werden. „Wir wollen die Schulen so schnell wie möglich wieder aufmachen“, so Böhm. Dazu müssten aber zunächst die Inzidenzwerte sinken. Diese lägen bei Jugendlichen in Bayern aktuell bei 300. Sollten Kinder in die Schule gehen, muss aus Böhms Sicht die Teststrategie „unbedingt nachjustiert werden“. Fahren diese im Bus an und werden in der Schule getestet, „ist das Kind schon in den Brunnen gefallen“. Er fordert: „Wir müssen die Eltern mit ins Boot holen und Tests zuhause durchführen.“

Scharfe Kritik übte Böhm an der deutschen Bildungspolitik: „Wir haben die mittleren Abschlüsse über Jahre zu wenig gewürdigt.“ Die Vernachlässigung von Haupt- und Realschulabschlüssen zugunsten einer Akademisierung sei der falsche Weg. Beim Facharbeitermangel „wird uns die Abiturquote nicht weiterbringen“. Mit Blick auf die hohe Zahl von Studienabbrechern sagt er: „Wir dürfen die Kinder nicht auf einen Weg schicken, auf dem sie scheitern.“ Es müsse deutlicher gemacht werden, dass man auch als Facharbeiter gutes Geld verdienen kann, so Böhm.

