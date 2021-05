Chefvisite zur Kinder-Impfung: Bitte keine Verunsicherung schaffen

Der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen A. Werner, warnt vor „Verunsicherung“ unter Kindern und Jugendlichen durch die Debatte um eine rasche Impfung für 12- bis 17-Jährige. „Kinder sollten nicht im Fokus öffentlicher Kontroversen stehen“, mahnt Werner bei „19 – die Chefvisite“ deren Schutz an.

Die Ständige Impfkommission werde „zunächst wohl keine allgemeine Empfehlung für diese Altersgruppe geben“. Denn die Stiko betrachte die wissenschaftlichen Daten „aus dem Blick des Impflings“, so der Mediziner.

Klinikchef plädiert für einheitliche Linie

Dagegen habe Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der auf eine Impfung von Kindern und Jugendlichen dringt, „die Herdenimmunität im Blick“. Werner hofft darauf, „dass man sich möglichst zeitnah auf eine einheitliche Linie einigen wird“. Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft sich heute zu einem Impfgipfel mit den Länderchefs, um unter anderen über dieses Thema zu beraten.

Außerdem Gesprächsthema

„Der Schlüssel zum Stopp des Klimawandels sind neue Technologien“, sagt der Verleger des DUP Magazins, Jens de Buhr, in der Sendung. Mit neuen Ideen klimaschonende Produkte zu entwickeln und zu exportieren, sei „die Basis unseres künftigen Wohlstands“, so de Buhr.

Dazu ist für die Ölwirtschaft in Deutschland eine „Energiesteuer 2.0“ nötig. „Die aktuelle Besteuerung ist falsch“, kritisiert der Geschäftsführer des von der Ölbranche getragenen IWO-Instituts, Adrian Willig. Künftig müsse sich die Steuer „an fossilen CO2-Emissionen orientieren“ und nicht alle Kraftstoffe „einfach nur verteuern“, fordert Willig. Dann gebe es auch einen „Anreiz, in erneuerbare Kraftstoffe zu investieren“. Als Beispiele nennt Willig die Herstellung von Wasserstoff aus Ökostrom oder Biosprit.

Es steht in Frage ob sich Nordstream 2 jemals rechnen wird. Jürgen Trittin (Grüne)

Um die Klimaziele zu erreichen, wird es nach Einschätzung des Grünen-Bundestagsabgeordneten Jürgen Trittin nicht ausreichen „Erdgas durch Wasserstoff zu ersetzen“. Er setzt auf eine umfassende Elektrifizierung, die auch wirtschaftlichen Erfolg versprechen: Seit die deutschen Autohersteller mit batterieelektrischen Premium-Modellen auf dem Markt seien, „sinken die Verkaufszahlen von Tesla“ – obwohl insgesamt mehr E-Autos abgesetzt würden, so der frühere Bundesumweltminister. Zur umstrittenen Pipeline Nordstream 2, die Erdgas aus Russland in die EU liefern soll, sagt Trittin, sie werde sicher „zu Ende gebaut“. In Frage stehe aber, „ob sie sich jemals rechnen wird“. Die Wirtschaftlichkeit des Projektes sei offen, selbst wenn Nordstream 2 „vielleicht die letzte Pipeline sein wird, die vom Netz geht“.

