Chefvisite - Gerüchte über Unfruchtbarkeit durch Corona-Impfung sind „Fake News“

Berichte in Sozialen Medien über eine angebliche Unfruchtbarkeit durch eine Corona-Impfung sind „weit hergeholt“. „Fake News“, stellt der Gynäkologe und Leiter des Europäischen Kompetenzzentrums Eierstockkrebs an der Berliner Charité, Jalid Sehouli, bei „19 – die Chefvisite“ klar.

„Diese Debatte hat auf keinen Fall eine Legitimation“, so Sehouli. Für die Frage, ob sich auch Schwangere als Risikogruppe impfen lassen sollten, sieht der Mediziner „noch keine definitive Antwort“. Die Prüfung der Daten durch die Behörden dauere weiterhin an, betont Sehouli.

Den Einsatz der auch bei den Corona-Impfstoffen von Biontech und Moderna verwendeten mRNA-Technologie im Kampf gegen Krebs hält Sehouli bei einigen Tumorarten für „attraktiv“. Aber: „Eine einzige Impfung für alle Krebsarbeiten wird es nicht geben.“

Denn „eine Krebserkrankung ist evolutionär und nicht so einfach zu brechen“. Dennoch ist der Ansatz, mit mRNA-Therapien gegen Krebs vorzugehen, für den Experten vielversprechend. Letztlich weise sie den Weg hin zu einer „personalisierten Medizin“, bei der Therapien passgenau auf den Patienten abgestimmt werden.

Für die Krebsbehandlung fordert Sehouli, „der Nachsorge eine höhere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen“. So müssten etwa „Patientinnen, die ihre Erfahrungen weitergeben, stärker unterstützt werden“. Dafür sollte es „strukturierte Rahmenbedingungen“ im Gesundheitswesen geben, aber auch Selbsthilfenetzwerke wie die Initiative „yeswecan-cer.org“.

Das deutsche Gesundheitssystem sei „das beste der Welt, aber nicht gut genug“, sagt Sehouli. Er plädiert dafür, die „Zentralisierung im Rahmen von Netzwerken zu stärken“ und fordert ein „weg vom Gießkannenprinzip“ bei der Finanzierung von Kliniken.

