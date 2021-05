Chirurgische Fachkompetenz

Modernste Geräte und Methoden

Die Praxisklinik Ulm ist auf die Behandlung aller chirurgischen Krankheitsbilder ausgelegt. Dabei stehen unter anderem die Behandlung von Venenleiden (Phlebologie) sowie die Behandlung von Erkrankungen des Enddarms (Proktologie) im Vordergrund. Hinzu kommt die Hernien- und Viszeralchirurgie. „Die Besonderheit der Praxisklinik ist das ambulante Operationssetting“, sagt Dr. Gregor Cammerer. Alle Ansprüche einer Klinik gehen Hand in Hand mit modernsten Geräten und Methoden. Der Chirurg greift dabei zusammen mit seiner angestellten Ärztin Dr. Uta Waidner auf jahrelange Erfahrung im universitären Umfeld zurück. Nach der Operation können die Patienten Tag und Nacht eine postoperative Betreuung in Anspruch nehmen.

Minimalinvasive Techniken

In der Chirurgie werden durch sogenannte minimalinvasive Operationstechniken kleine Schnitte gesetzt. Hat der Patient ein Venenleiden und steht eine Venenverödung an, kann er direkt am selben Tag wieder nach Hause. „Alles wird dabei in der Praxisklinik weitergeführt wie zuvor. Bei jeglichen Leiden ist es wichtig, rechtzeitig einen Facharzt aufzusuchen“, so der Mediziner.





Dr. Gregor Cammerer

Der Facharzt für Chirurgie und Viszeralchirurgie mit Zusatzbezeichnung Proktologie wurde von 21 Jahren an der Uniklinik Ulm –davon sieben Jahre als Oberarzt – geprägt. Er ist außerdem ärztlicher Leiter des Wundzentrums Ulm, das auf die Versorgung von chronischen Wunden spezialisiert ist. Die Übernahme der seit 20 Jahren bestehenden Praxisklinik sei eine Lebensentscheidung gewesen, wie Dr. Gregor Cammerer verrät. „Ich wollte mir selber etwas erschaffen.“ Die Entscheidung die Praxisklinik zu übernehmen, hat der Vater zweier Söhne (6 und 16 Jahre) zusammen mit seiner Frau, der Wirtschaftsberaterin und Volljuristin Eva Lange-Böhmer, getroffen.





