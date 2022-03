Blähungen durch Luft im Bauch: Darum ist Pupsen in der Regel stinknormal

Je lauter und geruchsintensiver, umso peinlicher ist es den meisten Menschen, wenn ihnen öffentlich ein Geräusch entfleucht. Ob als Pups, Furz oder wissenschaftlich korrekt als Flatus bezeichnet: Das rektale Luftablassen ist schambehaftet – obwohl es eigentlich stinknormal ist. Rund zwanzigmal pro Tag passiert das bei jedem Menschen – und hat eine wichtige Aufgabe.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Blähungen:

Warum pupsen wir eigentlich?

Jedes Mal, wenn wir essen, trinken oder schlucken, gelangt dabei auch Luft über die Speiseröhre in den Magen und in den Darm – im Schnitt bis zu zwei Liter am Tag. Bei der Arbeit der schätzungsweise rund 1000 Bakterienarten im Darm entstehen zudem Gase – und das nicht zu knapp.

„Der menschliche Darm produziert zwischen 200 und 2000 Milliliter Gas pro Tag. Während des Verdauungsvorgangs einer einzigen Mahlzeit entstehen rund 1,5 Liter Darmgas“, sagt dazu Thomas Frieling, Chefarzt der Helios Klinik in Krefeld und Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS). Der Großteil dieser Gase gelangt über das Blut in die Lunge und wird einfach wieder ausgeatmet. Ein Teil davon entweicht aber auch als Pups.

Woher kommen die unangenehmen Gerüche durch Blähungen?

Die Darmbakterien produzieren Gase mit Inhaltsstoffen wie Stickstoff, Wasserstoff, Kohlendioxid, Sauerstoff, teils Methan und manchmal auch übelriechende Schwefelverbindungen.

Warum haben manche Menschen häufiger Blähungen als andere?

„Das hängt damit zusammen, was und wie wir gegessen haben“, sagt Tilo Andus, Gastroenterologe am Klinikum Stuttgart. Wer schnell isst und dabei noch viel redet, verschluckt mehr Luft, die irgendwann wieder aus dem Körper entweichen muss. „Auch kohlensäurehaltige Getränke, Rauchen, Kaugummi kauen oder Lolli lutschen sorgen dafür, dass wir mehr Luft schlucken“, sagt Thomas Frieling von der Helios Klinik in Krefeld.

Lebensmittel wie Kohl, Zwiebeln oder Bohnen sind schwer verdaulich. Bei der Zersetzung im Darm entstehen mehr Gase, die wiederum entweichen müssen. Ein weiterer Grund für vermehrtes Pupsen kann eine Behandlung mit Antibiotika sein. Dadurch kann die Darmflora vorübergehend aus dem Gleichgewicht geraten.

Können Blähungen bedenklich sein?

Tilo Andus, Gastroenterologe am Klinikum Stuttgart, hat immer wieder Patienten, die über vermehrte Blähungen klagen, nachdem sie ihre Ernährung umgestellt haben. „Wer plötzlich mehr Obst und Gemüse, Vollkornprodukte oder Hülsenfrüchte isst, gibt den Bakterien im Darm mehr Ballaststoffe und damit mehr Futter“, sagt Tilo Andus. Das mache sich dann eben auch durch mehr Gase bemerkbar, die den Körper wieder verlassen müssen. „Das ist nicht schlimm, sondern ganz normal.“

Hülsenfrüchte sind gesund. Aber sie führen zu Blähungen. (Foto: Silas Stein/dpa)

Näher untersuchen lassen sollten sich Menschen, die zudem unter Bauchschmerzen, Durchfall, Verstopfungen oder Erbrechen leiden. Treten solche Symptome nach dem Konsum von Milchprodukten auf, kann eine Unverträglichkeit gegen Milchzucker (Laktoseintoleranz) dahinter stecken. Auch eine Fruchtzucker-Unverträglichkeit macht sich auf diese Weise bemerkbar. Psychische Faktoren wie Stress, Angst oder Depressionen können sich ebenfalls auf die Verdauung auswirken und das sogenannte Reizdarmsyndrom verursachen.

Wenn man es unterdrückt, werden die Beschwerden zunehmen. Thomas Frieling

Darf man Blähungen denn unterdrücken?

„Luftabgänge sind ein Signal des Körpers, dass er Luft ablassen will“, sagt Thomas Frieling. „Wenn man es unterdrückt, werden die Beschwerden zunehmen.“ Der Bauch bläht sich, tut weh, es kann zu Krämpfen kommen. Lässt man die Luft dann irgendwann ab, gehen die Beschwerden aber auch wieder zurück.

Auch der Magen macht vor und nach dem Essen gern mal Geräusche. Warum eigentlich?

Ist der Magen leer, zieht er sich zusammen und meldet geräuschvoll Hunger an. Nach dem Essen dagegen sendet das Gehirn dem Darm Signale, dass es jetzt mit der Verdauung losgehen kann. „Da wird es dann Zeit, dass im Darm wieder Platz geschaffen wird und das kann man dann auch hören“, sagt Gastroenterologe Tilo Andus vom Klinikum Stuttgart.

Was kann man tun, wenn man generell Probleme mit der Verdauung hat?

Wer nicht unter einem empfindlichen Reizdarm leidet – das sollte man am besten medizinisch abklären lassen –, sollte ballaststoffreich essen, also viel Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte, damit der Darm gut arbeiten kann. Dadurch wird auch das Immunsystem gestärkt, denn der Darm ist das wichtigste Immunorgan. Auch gründliches Kauen, viel Trinken und ausreichend Bewegung tun dem Darm gut.

Infos: Körpergeräusche vermeiden

Auch wenn Pupsen, Schluckauf, Magenknurren oder Aufstoßen ganz normal sind: Es gibt Situationen, da würde man sie gern vermeiden. Der Berufsverband deutscher Internistinnen und Internisten gibt folgende Tipps:

Gegen Blähungen: Blähungen und Darmgeräusche lassen sich schwer unter Kontrolle bekommen. Verzichtet man vor wichtigen Terminen auf schwer verdauliche Nahrungsmittel wie Kohl, Rohkost oder Bohnen, kann man das Risiko aber zumindest senken, in einem unpassenden Moment Luft ablassen zu müssen. Auch ein Tee mit Kümmel und Fenchel kann helfen, denn dieser mindert die Gasentwicklung im Darm.

Gegen Schluckauf: Ein Schluckauf entsteht, wenn sich das Zwerchfell plötzlich außerhalb des normalen Atemrhythmus unkontrolliert zusammenzieht. Ausgelöst werden kann diese Zwerchfellreaktion durch kalte oder kohlensäurehaltige Getränke, durch Bier oder auch scharfe Gewürze. Auch Stress und Aufregung können zu Schluckauf führen. Hat man sich trotzdem einen Hickser eingefangen, kann es helfen, langsam ein paar Schlucke stilles Wasser zu trinken.

Gegen Aufstoßen: Ist der Magen sehr voll, müssen viele Menschen aufstoßen. Vor allem, wenn sie hastig gegessen und schlecht gekaut haben. Auch reden während des Essens sowie kohlensäurehaltige Getränke sorgen für mehr Luft und Gas im Magen, welche wieder entweichen müssen. Alkohol, Nikotin und manche Medikamente können ebenfalls die Neigung zum Aufstoßen verstärken. Lässt man dabei den Mund geschlossen oder hält sich eine Serviette davor, wird zumindest der Geräuschpegel reduziert.

Gegen Magenknurren: Wird statt Essen Luft im Magen bewegt, weil dieser leer ist, hört man das. Dagegen hilft ein Glas warmes Wasser zum Entkrampfen des Magens oder eine gut verdauliche, leichte Zwischenmahlzeit.