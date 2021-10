BBF 2021: Stiko-Chef Mertens über Fehler und Ärgernisse in der Corona-Pandemie

Wie gut war Deutschland auf die Coronapandemie vorbereitet? Werden Impfstoffe die Pandemie zeitnah beenden können? Und: Welche Konsequenzen kann der Staat und jeder einzelne aus der Coronapandemie ziehen?

Der Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko) am Robert-Koch-Institut, Thomas Mertens, hat diese und andere Fragen bei einem Workshop mit Teilnehmern des Bodensee Business Forums diskutiert.

Wie war Deutschland auf die Pandemie vorbereitet?

Kara Ballarin, landespolitische Korrespondentin der „Schwäbischen Zeitung“ in Stuttgart, hat das einstündige Gespräch moderiert und wollte zunächst wissen, wie gut Deutschland auf die Sars-CoV-2-Pandemie vorbereitet war.

Thomas Mertens verwies zunächst auf die sogenannte Schweinegrippe. „In der Nachlese haben wir uns alle vorgenommen: Beim nächsten Mal wird alles besser.“ Durch den nationalen Pandemieplan sei man „etwas vorbereitet“ gewesen, so der Virologe.

Und er hält fest: „Das Problem lag nicht in der Wissenschaft.“ Das Virus sei schnell identifiziert und ein Impfstoff schnell gefunden worden. „Das Hauptproblem ist die Kommunikation gewesen“, sagt Mertens rückblickend.

Bei der Information auf unterschiedlichen Ebenen habe man sich „nur zum Teil an die Fakten gehalten.“ Das finde er höchst problematisch, gesteht aber: „Ich weiß auch nicht, wie man das künftig besser machen soll“.

Fake-News und ihre Folgen

Als Beispiel für die schnelle Verbreitung von Falschinformationen nennt er etwa die Unfruchtbarkeit der Frau durch die Impfung: „Das ist ein abstruser Unsinn, aber es hat dazu geführt, dass etwa an Unikliniken das weibliche Personal sich nur zur Hälfte hat impfen lassen. Nur ein Beispiel.“

Zur Impfung bekam Mertens eine Frage aus dem Chat des parallel zum Workshop verlaufenden Livestreams. Ein User wollte wissen, ob und wann die Stiko eine Corona-Impfung für unter Zwölfjährige empfehle.

Zu wenige Daten von unter Zwölfjährigen

„Uns liegen die Daten aus der Zulassungsstudie nicht vor“, antwortete der Virologe. Um entscheiden zu können, müsse man unter anderem wissen, in welchem Verhältnis die Wirksamkeit und die Nebenwirkungen in der entsprechenden Gruppe stehen. Hier könnten die Daten aus der Zulassungsstudie auch nicht weiterhelfen. Denn: „Was wir schon wissen ist, dass die Gruppe bei der Zulassungsstudie zu klein war, um seltene Nebenwirkungen auszuschließen. Das ist einfache Mathematik.“

Hinzu komme ein weiterer Aspekt: die Bedeutung der Infektion in dieser Altersgruppe. Sprich: Wie wichtig ist es, dass Infektionen bei Kindern vermieden werden – auch mit Blick auf etwaige Spätfolgen einer Covid-19-Erkrankung im Kindesalter. „Wenn die Krankheitslast bei Kindern sehr gering ist, müssen wir sehr sicher sein, dass die Impfstoffe sicher sind.“

Diese Abwägung sei nicht einfach: „Bei den 12- bis 17-Jährigen haben wir sie erst dann getroffen, als wir das Risiko in der einen Waagschale quantifizieren konnten und auch die positiven Effekte in der anderen Waagschale quantifizieren konnten.“ Dieser Zuwachs an Erkenntnis sei also der Grund für die Empfehlung gewesen. So soll es bei kleineren Kindern auch laufen.

Wie geht die Stiko mit politischem Druck um?

Moderatorin Kara Ballarin wollte wissen, wie Mertens mit dem Druck der Politik auf die Stiko umgegangen sei, als es noch keine Empfehlung für eine Impfung für Kinder ab zwölf gab. „Das hat mich nicht amüsiert, wenn man von Politikern als Laienschauspieler dargestellt wird“, antwortete Mertens. Aber: „Ich bin selbst so stabil, dass ich das ertragen kann und die Stiko kann das auch.“

Was mich geärgert hat ist, dass das zu weiterer Verunsicherung geführt hat. Prof. Dr. Thomas Mertens

Egal waren dem Professor die Äußerungen von Politikern in Richtung der Stiko dennoch nicht: „Was mich geärgert hat, dass das zu weiterer Verunsicherung geführt hat.“ Die Kommission habe immer die Möglichkeit und die Aufgabe, sich erst mit den Daten und Fakten zu beschäftigen. „Und das haben wir auch ganz stur gemacht.“ Im internationalen Vergleich sei das ein „Luxus“, findet Thomas Mertens. „Wirklich unabhängige Stikos gibt es in vielen anderen Ländern nicht, die sind meistens bei irgendeinem Ministerium angesiedelt.“

In welchem Verhältnis stehen Impfstoff und Medikament

Ob er von der Geschwindigkeit, mit der ein wirksamer Impfstoff gefunden wurde, überrascht war, wollte Kara Ballarin wissen. „Das ist eine geniale Entwicklung, diese MRNA-Impfstoffe“, sagte Mertens.

Die Forschung sei aber nicht neu. Die parallel dazu laufende Forschung an einem Medikament gegen Covid-19 sei deutlich schwieriger. Mertens betonte den Unterschied zwischen beidem: „Impfstoffe und Therapeutika sind keine Alternativen zueinander.“ Denn: „Ein Medikament kann einem individuellen Schicksal helfen.“ Es habe aber keinen Einfluss auf die Verbreitung des Virus.

Über Facebook erreichte das Forum die Frage, ab welchem Inzidenzwert „alle Maßnahmen fallen gelassen werden“. Daraufhin stellte Thomas Mertens fest: „Es ist ganz klar, dass diese Pandemie nicht plötzlich durch einen Trompetenstoß beendet wird.“ Es handle sich vielmehr um einen Prozess, in dem es irgendwann ein endemisches Virus sein wird.

Das heißt, dass das Virus bekannt und viele Menschen immunisiert seien. Aber: „Dass es das Virus weiter geben wird, davon gehen wir aus.“ Die entscheidenden Fragen sind aber: Wie viele Menschen werden krank und viele Menschen sterben.“

Das Covid-bedingte Sterben in Pflegeheimen sei beendet worden durch die bevorzugte Impfung dieser Gruppen. Solche besonders gefährdeten Gruppen sollten laut Mertens auch künftig Priorität haben: „Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, jetzt zu planen, jährlich die ganze Bevölkerung zu impfen.“ Es ginge stattdessen darum, die Menschen immun zu halten, die ein hohes Risiko für schwere Erkrankung haben.

Welche Konsequenzen kann man ziehen?

Wird der sogenannten „öffentlichen Gesundheit“ in Deutschland zu wenig Beachtung geschenkt, fragte Kara Ballarin. „In den letzten Jahrzehnten ist bei uns der öffentliche Gesundheitsdienst sträflich kaputtgespart worden“, stellte der Stiko-Chef fest. Zu dem Thema gehöre auch „sinnvolle Datenverarbeitung“ – Stichwort: Fax. „Da könnte man auch gleich Tauben losschicken. Das ist ja mittelalterlich“, so Mertens. Er kritisiert auch die Strukturen: „In manchen Situationen ist unser föderales System einfach nicht das Gelbe vom Ei. Zum Beispiel, wenn es 16 verschiedene Verfahren gibt, um sich für eine Impfung anzumelden.“