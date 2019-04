Baden-Württembergs größter Standort für psychosomatische Medizin

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen ist es am Dienstagmorgen in Lindau gekommen. Grund war ein Rettungshubschrauber, der auf der Kolpingstraße landen musste.

Lindau Vize-Polizeichef Thomas Steur berichtet, dass ein Mann allein beteiligt gestürzt und auf den Kopf gefallen ist.

Dabei habe er sich so schwere Kopfverletzungen zugezogen, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Hubschrauber könne in dem Bereich nur auf der Kolpingstraße landen, sagte Steuer.