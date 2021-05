Aktuellste Technik in altem Fachwerk

Augenzentrum Biberach weiterhin für Sie da

Ambulante Behandlung möglich

Auch während der Pandemie stehen wir unseren Patienten in Biberach und in der Zweigpraxis in Riedlingen für alle Fragen rund um das Fach Augenheilkunde einschließlich ambulanter Operationen zur Verfügung. Dabei werden alle Hygieneregeln hinsichtlich der Patientensicherheit entsprechend der jeweils geltenden Vorgaben und Empfehlungen eingehalten. Zur weiteren Verbesserung Ihrer Sicherheit haben wir zusätzliche Praxisräume im zweiten Obergeschoss in Biberach eingerichtet, um die Abstandsregeln noch besser einhalten zu können

Unsere Leistungen

Neben dem Schwerpunkt der modernen Mikrochirurgie des Auges verstehen wir uns als Rundum-Versorger für Patienten mit allen konservativ und chirurgisch zu behandelnden Augenproblemen. Dafür stehen eine optimale apparative Ausstattung und ein kompetentes Praxisteam bereit.

Moderne Katarakt-Chirurgie im Augenzentrum Biberach

Heutzutage muss niemand mehr wegen eines Grauen Stars sehbehindert sein. Es gibt aber Augenzentrum Biberach weiterhin für Sie da nur eine sinnvolle Möglichkeit, wieder ein ungetrübtes Sehvermögen zu ermöglichen: die Staroperation.

In den Händen guter Operateure ist die sogenannte Katarakt-Operation ein schonender Routine-Eingriff mit sehr guten Erfolgen. Im Augenzentrum Biberach wurden in den vergangenen 20 Jahren weit mehr als 30.000 solche Eingriffe ambulant durchgeführt. Die Operationen erfolgen immer nach dem neuesten Stand der Technik unter Verwendung hochwertiger Kunstlinsen. In den letzten Jahren kommen bei Bedarf zunehmend auch Spezial-Kunstlinsen zum Einsatz, die gleichzeitig eine Hornhautverkrümmung oder die Altersweitsichtigkeit ausgleichen können.

Behandlung der altersbedingten Makuladegeneration (AMD)

Seit mehr als 10 Jahren steht zur Behandlung der feuchten Makuladegeneration und anderer Makulaerkrankungen die sogenannte „intravitreale Injektionstherapie“ (IVOM) zur Verfügung. Es wird dabei wiederholt unter sterilen Bedingungen im Augen-OP ein Medikament in den Glaskörperraum des Auges verabreicht. Dies ist ein kurzer und schonender Eingriff, der den weiteren Verlust der Sehschärfe in vielen Fällen aufhalten kann, häufg sogar zu einer Verbesserung des Sehens führt.

Perfekt eingespieltes und freundliches Team in angenehmer Atmosphäre

Unser kompetentes Team und hochqualizierte Fachärzte für Augenheilkunde bieten Ihnen als Patient eine optimale augenfachärztliche Versorgung mit moderner Hochleistungsmedizin auf neuestem Stand und unter optimalen hygienischen Bedingungen. Dafür sorgen wir mit kontinuierlicher Fort- und Weiterbildung und Zertifzierung aller Praxisabläufe.