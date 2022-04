Wenn es Hollywood die Sprache verschlägt: Das macht die Krankheit Aphasie mit einem Menschen

Ingrid Hirsch weiß sehr genau, was sie beim Italiener am Petrusplatz in Neu-Ulm zum Trinken bestellen möchte. Der Name dafür will ihr allerdings nicht einfallen. Er scheint aus dem Gehirn wie verschwunden, wie verschluckt in einem schwarzen Loch. „Bitter...“, sagt sie schließlich, „Bitterlemon?“, springt ihr die freundliche Bedienung bei, doch vergeblich. „Nein“, sagt Hirsch und konzentriert sich. „Rot ...“, „Aperol-Spritz?“, auch nicht, genauso wenig wie Cappuccino oder San Pellegrino, bis Hirsch sich mit etwas Hilfe doch erinnert: „Sanbitter! Sanbitter Orange, alkoholfrei.“

Situationen wie diese mögen zwar harmlos klingen, sie gehören jedoch zum Alltag der 59-Jährigen. Der bisweilen Worte und Begriffe ausgehen. Die unter Lücken und Leerstellen leidet. Die zwar klar und geordnet denkt, der aber immer wieder die Sprache versagt. Denn Ingrid Hirsch leidet an Aphasie.

25 000 Betroffene

Allein steht sie mit ihrer Not nicht, an der Sprachstörung erkranken hierzulande jedes Jahr 25 000 Menschen, nach einer Schädigung der linken Großhirnhälfte, meist ausgelöst durch einen Schlaganfall, aber auch durch Kopfverletzungen, Tumore, Blutungen oder Entzündungen. Betroffen sind dadurch alle sprachlichen Funktionen – Sprechen, Verstehen, Lesen und Schreiben. Manche reden deshalb mühsam und im Telegrammstil, verstellen Satzbau und Grammatik. Andere sprechen flüssig, aber verwechseln Laute und Bedeutungen, suchen fieberhaft nach Worten. Mal mehr, mal weniger beeinträchtigt, ist ihnen allen eines gemein: Ihre Fähigkeit, sich ihren Mitmenschen mitzuteilen ist gebrochen und gestört. Was die Betroffenen frustriert, verzweifeln lässt und seelisch belastet.

„Am Anfang konnte ich gar nicht sprechen“, erzählt Ingrid Hirsch.

Damals, vor 27 Jahren, bekommt sie plötzlich extreme Kopfschmerzen. Die Hausärztin schickt sie zunächst zum Orthopäden, weil sie eine Fehlstellung der Wirbelsäule vermutet. Als jedoch Übelkeit, Erbrechen und Kontrollverlust dazukommen, wird bei ihr ein Aneurysma im Kopf diagnostiziert, eine Aussackung in einer Arterie, die bereits geplatzt ist und schwere Blutungen im Gehirn verursacht.

Eine sieben Stunden lange OP

Sieben Stunden lang wird sie operiert. Als Hirsch wieder zu sich kommt, ist sie im wahrsten Sinne sprachlos. Lernt danach nur langsam, sich mit Gestik und Mimik zu verständigen, übt Schreiben und allmählich auch wieder das Sprechen. Nach Wochen in der Rehaklinik fordert sie die Logopädin schließlich auf: „Jetzt gehst du in die Gruppe und sprichst alle mit Vornamen an.“ Hirsch geht hin, zittrig, ängstlich – und nennt alle Teilnehmer beim Namen. „Danach musste ich weinen.“

Birgit Brinkmann, die am Diakonischen Institut für Soziale Berufe in Weingarten Logopädie lehrt, weiß, wie schwer es fallen kann, das Verschüttete wieder auszugraben. „Bei einer Aphasie durch einen Schlaganfall oder ein Schädelhirntrauma fangen die Betroffenen bei Null an – und arbeiten sich langsam nach oben.“ Ein mühsamer Prozess, der sich meist aber lohnt, wie Brinkmann erklärt: „Die Chancen, sich sprachlich zu verbessern, sind dann sehr gut.“

Weil der Mensch bis ins hohe Alter im Gehirn neue Verbindungen (Synapsen) bilden kann, sofern die geschädigten Areale auch aktiviert und angesprochen werden.

„Use it or loose it“ Teile des Gehirns, die man nicht nutzt, verliert man

Gebrauch und Wortfindung wird in der Logopädie geübt, am Anfang etwa über die Vorgabe von Eigenschaften: Trinken – früh am Morgen – schwarz – heiß, gesucht ist der Begriff Kaffee. Den der Patient wieder hervorholt, weil ihm zwar das Wort entfallen ist, aber nicht sein Alt-Gedächtnis, das sich nur verbirgt und versteckt.

Die Suche nach dem Wortschatz als Rennen gegen die Zeit

Deutlich schwerer fällt diese Suche nach dem Wortschatz bei Menschen, die nicht schlagartig an Aphasie erkranken, sondern im Verlauf, schleichend und Stück für Stück. „Mit diesen Patienten arbeiten wir am längst möglichen Erhalt ihrer Fähigkeiten“, sagt Brinkmann. „Man arbeitet gegen die Zeit.“

Hollywood bleibt nicht verschont

Einiges deutet daraufhin, dass der Hollywoodstar Bruce Willis an einer solchen Form der Aphasie leidet. Berichten nach soll ihn vor rund 20 Jahren bei Dreharbeiten ein Projektil am Kopf getroffen haben. Danach hat er über „extreme geistige, körperliche und emotionale Schmerzen“ geklagt, die den Actionhelden auch am Filmset massiv beeinträchtigt hätten, wie die „Los Angeles Times“ schreibt.

Ingrid Hirsch (links) und Raphaela Güldner-Fink erzählen über die Krankheit Aphasie. (Foto: Grupe)

Willis konnte sich demnach nicht an Drehbuchpassagen erinnern, Szenen wurden für ihn verkürzt und vereinfacht, Texte dem Schauspieler über Ohrhörer vorgesprochen. Nun musste der 67-Jährige seine Karriere beenden.

Bruce Willis hat seine Karriere beendet, weil er an Aphasie leidet. Wie sich das anfühlt, erzählen Betroffene aus Baden-Württemberg. (Foto: Afp)

Kein Zusammenhang mit der Intelligenz

„Aphasie ist keine Störung der Intelligenz“, erklärt dazu Birgit Brinkmann, „aber bei einer verlaufenden Erkrankung können immer mehr Hirnareale betroffen sein.“ Was auch das Denken, die Orientierung und die Koordination einschränken kann. „Diese Menschen sind schwerst beeinträchtigt in ihrem Alltagsleben.“

Doch egal wie schwer gehandicapt, die Überforderung und Hilflosigkeit durch den Verlust der Sprache können bleiern auf den Betroffen liegen und führen vielfach zu Depressionen. So erging es Raphaela Güldner-Fink, die zusammen mit Ingrid Hirsch die Ulmer Selbsthilfegruppe Aphasie leitet. Güldner-Fink fiel einst im Badezimmer in Ohnmacht.

„Damals erkannte man die Ursache nicht, niemand hat geschaut, wo es herkommt.“ Das sollte sich bei ihr 2009 ändern, diesmal erlitt sie, erneut im Badezimmer, eine Art Schock. „Ich wollte meinem Mann etwas sagen, doch plötzlich konnte ich nicht mehr sprechen. Von einer auf die andere Sekunde. Als ob jemand einen Knopf drückt – und du bist weg.“

Ein beschädigtes Selbstwertgefühl bleibt - trotz Therapieerfolgen

Eine alptraumhafte Situation, ein alptraumhafter Zustand, von dem sie sich dank Rehabilitation und Logopädie langsam erholt hat. Heute spricht die 60-Jährige wieder flüssig, geblieben sind ihr aber Unsicherheit und ein beschädigtes Selbstwertgefühl. „Das Innerliche bleibt auf der Strecke“, erklärt sie. „Es fällt mir unheimlich schwer, mich mit meiner Krankheit zu akzeptieren.“

Das geht anderen genauso, vor allem wenn die Krankheit sie durch Unfall oder Schlaganfall schon in jungen Jahren ereilt, wenn ihre Zukunft plötzlich infrage steht. „Es kann sehr schwierig sein, diese Menschen in Lohn und Brot zu bringen“, erklärt Monika Blunck, Vorstandsmitglied im Bundesverband Aphasie.

Dann, so die 57-Jährige, werden die Betroffenen auf ihre Fähigkeiten getestet, ihnen oft einfache Arbeitstätigkeiten gesucht, bei denen sie nicht reden und nicht schreiben müssen. Schlimmstenfalls müssen sie schon in ihrem jungen Alter die Frührente beantragen. „Natürlich fragen sich die Menschen dann, wie ihr Leben aussehen soll.“ Wie sie ihren Tagesablauf bewältigen sollen, wie sie Freundschaften knüpfen und den Belastungen zum Trotz eine Familie gründen können.

Monika Blunck wurde einst selber jäh aus ihrem gewohnten Leben gerissen. Bei einem Urlaub auf Teneriffa fiel sie nach einer Hirnblutung erst in Ohnmacht und dann in ein dreiwöchiges Koma. Als sie erwachte, war nichts mehr wie vorher. „Das war schlimm, ein Jahr lang konnte ich fast gar nicht reden. Dabei wollte ich ganz viel mitteilen.“

Den Job an den Nagel gehängt

Ihren anspruchsvollen Job als Produktmanagerin musste sie aufgeben. Und fand trotzdem zurück ins Leben. Entdeckte neue Herausforderungen, wie die beim Bundesverband. Und, zuvor stets „glücklicher Single“, wie sie sagt, lernte sie in der Zeit danach ihren Mann kennen. Heute ist sie glücklich verheiratet.

Logopädin Brinkmann kennt viele Patienten, die gegen alle Widerstände einen Neuanfang schaffen. Und andere, denen die Kraft dafür fehlt. „Es ist immer wieder spannend, wie verschieden die Menschen mit ihrem Schicksal umgehen.“ Wie manchen die Motivation nie ausgeht, wie sie trotz Stottern und Sprachlosigkeit ihren Platz in der Gesellschaft behaupten.

Rückzug in die Isolation

„Andere dagegen ziehen sich völlig zurück und sind am Ende isoliert.“ Nicht selten auch eingeschüchtert durch die Reaktionen in der Öffentlichkeit, im Supermarkt, beim Busfahrer oder an der Kinokasse, wenn die beschwerliche Wortsuche Unhöflichkeiten und Missverständnisse hervorruft, wenn dem Gegenüber der Geduldsfaden reißt. „Sprache wird bei uns mit Intelligenz gleichgesetzt. Wer nicht spricht und Fehler macht, der gilt als minderbemittelt“, sagt Brinkmann und denkt dabei auch an einen früheren Patienten.

Dessen Aphasie, was sehr selten vorkommt, raubte ihm nur eine einzige sprachliche Fähigkeit – das Lesen. Dieses Defizit reichte jedoch, um bei vielen Gelegenheiten verärgerte und abfällige Reaktionen auszulösen. „Die Leute behandeln mich wie den letzten Dreck, weil sie denken, ich sei doof“, klagte der Mann und beschloss daher: „Ich behaupte jetzt immer: ,Ich habe meine Brille vergessen.’“ Was die Leute sofort glauben.

Auch Ingrid Hirsch und Raphaela Güldner-Fink haben für solche Drucksituationen ein Hilfsmittel, zücken im Zweifel eine Visitenkarte, auf der steht: „Achtung: Ich brauche Ihre Geduld – Ich bin nicht geistig behindert – Ich bin auch nicht betrunken – Mein Leben mit der Sprachbehinderung APHASIE ist nicht leicht“. Das Kärtchen hilft, mal mehr, mal weniger, Frustrationen bleiben aber nicht aus. „Das Verständnis fehlt. Oft hält man uns für psychisch krank“, kritisiert Güldner-Fink. „Die Leute sollten mehr Rücksicht nehmen, sich informieren und auf uns eingehen“, pflichtet ihre Freundin bei. Doch obwohl Zeit, Geduld und Einfühlungsvermögen rare Qualitäten sind, lassen sich die beiden Frauen nicht von ihrem Weg abbringen, finden Halt in Familie und Selbsthilfegruppe, der Austausch macht ihnen Spaß und gibt Mut. „Wir müssen kämpfen und das tun wir.“ Und manchmal ergibt sich auch in Notlagen ganz Erstaunliches, wie bei Monika Blunck.

Was verschont bleiben kann

Bevor sie damals in Teneriffa ins Koma fiel, zählte der Gesang zu ihren großen Leidenschaften. „Ein Leben lang hatte ich immer im Chor gesungen.“ Vielstimmig und mit Begeisterung jede Woche die Seele befreit. Aus und vorbei. Bis der Chorleiter sie irgendwann mit Nachdruck aufforderte. „Du kommst jetzt wieder mit!“ Was dann geschah? Die Aphasie hatte ihr Singen verschont. Das ihr nun leichter fiel als das Reden. Seither begegnet sie der Sprachlosigkeit am liebsten mit Liedern und mit Melodien.