Das Herz steht im Mittelpunkt

Mit zwei Herzkatherlaboren und einer Sektion für Elektrophysiologie

sind die Ärzte umfassend für die Herzpatienten in der Region da

Neues Herzkatheterlabor

Das Herz ist eines der wichtigsten Organe im menschlichen Körper; es sorgt dafür, dass jederzeit ausreichend Sauerstoff und Nährstoffe auch in die kleinsten Winkel unseres Körpers gelangen. Umso wichtiger ist es daher, bei Problemen mit dem Herz möglichst rasch Hilfe zu suchen.

In Ehingen können Patienten seit Jahresbeginn in noch mehr Fällen direkt vor Ort behandelt werden. Denn seit Januar gibt es zum einen ein zweites Herzkatheterlabor, mit dem z.B. Schrittmacher oder Defibrillatoren unter OP-Bedingungen eingebracht oder gewechselt werden können. In diesem Bereich können die Experten in Ehingen inzwischen ein breites Spektrum vom Einkammer-Schrittmacher bis hin zum Dreikammer-Defibrillator (Cardiale Resynchronisations-Therapie: CRT) anbieten. Unter Nutzung der Elektrophysiologie sind inzwischen auch His-Bündel-Implantationen möglich.

Mit der Elektrophysiologie hat die Klinik im Januar ein weiteres neues Kapitel aufgeschlagen. Dr. med. Michael Hartl verstärkt als erfahrener und hoch spezialisierter Kardiologe das bestehende Team im Bereich der interventionellen Kardiologie, hat darüber hinaus aber Expertise im Bereich der Schrittmacher- und Defibrillatorchirurgie sowie der Elektrophysiologie. Er baut in diesem Spezialbereich der Kardiologie eine neue Sektion innerhalb der Klinik für Innere Medizin und Kardiologie auf.

Die Elektrophysiologie beschäftigt sich mit Störungen des Reizleitungssystems und anderen Herzrhythmusstörungen ausgehend von punktförmigen Zellherden, krankhaften Erregungs-kreisen oder chaotischen elektrischen Aktionen. Die Folge sind zu langsamer oder zu schneller Puls mit Herzrasen, Herzstolpern oder unregelmäßigem Herzschlag, wie z.B. bei Vorhofflimmern oder Vorhofflattern. Im Rahmen einer elektrophysiologischen Untersuchung (EPU) im Herzkatheterlabor können die Ursachen für solche Rhythmusstörungen gefunden werden. In vielen Fällen ergibt sich daraus auch die Möglichkeit, direkt mit einer so genannten Katheterablation zu behandeln. Dabei werden die Stellen am Herzen, die die Rhythmusstörung auslösen, mit Hochfrequenzstrom oder mit Kälteenergie dauerhaft verödet. Sehr häufig gelingt es mit den Möglichkeiten der EPU, die Rhythmusstörung dauerhaft zu heilen. Die EPU ist ein weiterer Baustein auf dem Weg zu einer umfassenden kardiologischen Versorgung am Standort Ehingen.

„Die Klinik für Innere Medizin und Kardiologie entwickelt sich ausgesprochen gut. Ich bin sehr glücklich, dass es uns so gut gelingt, die Behandlungsmöglichkeiten auszubauen. Denn dadurch können wir noch mehr Menschen hier in Ehingen helfen und ihnen damit lange Wege ersparen. Die Patienten melden uns immer wieder zurück, dass sie genau das sehr schätzen. Ein Grund, weshalb ich so sehr für die interventionelle Kardiologie brenne, ist, dass man mit ihrer Hilfe dem Patienten häufig sehr schnell eine wesentliche Verbesserung seiner Lebensqualität ermöglichen kann. Das ist auch für mich als Arzt sehr befriedigend.“ erklärt Privatdozent Dr. med. Sinisa Markovic, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Kardiologie am Alb-Donau Klinikum Ehingen.

Apple Watch und Co

– dem eigenen Herzrhythmus auf die Schliche kommen

Apple Watch EKG

Beim Vorhofflimmern ist die elektrische Reizleitung, die „Feinelektronik“ des Herzens, gestört. Im Vorhof herrscht in solchen Phasen ein regelrechtes Gewitter, und die Erregung des Herzes erfolgt unregelmäßig und unrhythmisch. Am Anfang dauert so ein „Gewitter“ noch wenige Minuten oder Stunden, doch dann werden die Phasen immer häufiger und dauern länger an. Patienten spüren in solchen Situationen ein Herzrasen, Herzstolpern, oder haben einen Druck auf der Brust und fühlen sich unwohl. Oder aber sie spüren nichts – das Vorhofflimmern beruhigt sich wie von selbst. Allerdings kann Vorhofflimmern selbst wiederum zu einer Herzschwäche und Herzinsuffizienz mit und ohne begleitenden Klappenerkrankungen führen. Die Ärzte sprechen von einer möglichen „Progression der Erkrankung“ und empfehlen grundsätzlich eine Behandlung des Vorhofflimmerns.

Gefürchtet ist jedoch vor allem eine Folgeerkrankung, die zunächst mit dem Herzen nichts zu tun hat: der Schlaganfall. Eine blöde Situation, weil eigentlich ließe sich das Risiko für den Schlaganfall mit blutverdünnenden Tabletten senken. Doch oft bleibt das Vorhofflimmern unbemerkt. Langzeit EKGs messen oft nur für 24 Stunden - die übrigen 364 Tage bleibt der Rhythmus im Dunkeln verborgen. Mit steigendem Alter steigt das Risiko für Vorhofflimmern: In der 5. Dekade liegt das Risiko bei 1-2% und steigt mit dem Alter stetig an. Etwa jeder Zehnte 70-jährige hat wahrscheinlich Vorhofflimmern – und viele wissen es nicht einmal.

Mit einer Smartwatch können Rhythmusstörungen ganz leicht mit einem Knopfdruck selbst aufgezeichnet werden. 30 Sekunden genügen und eine einfache Ableitung ist geschrieben. Oft sagt das Gerät bereits selbst „Dieses EKG deutet auf Vorhofflimmern hin“. Mit einer guten Aussagekraft – in Studien lag die Übereinstimmung mit der anschließenden ärztlichen Diagnose über 85%. Das entscheidende ist, dass spontan zu jedem Zeitpunkt, sehr leicht und ohne großen Aufwand ein EKG geschrieben werden kann. Vor allem dann, wenn Unwohlsein, Herzrasen oder Herzstolpern vorliegen – man spricht dann von einem „Anfalls EKG“. Die weitere Diagnostik und Behandlung kann sodann zügig und fokussiert bei den Herzspezialisten erfolgen. Ob eine Herzrhythmusstörung wirklich vorliegt, welche Herzrhythmusstörung und wie diese zu behandeln ist, entscheiden die Spezialisten je nach Situation im Sinne der Patienten.

Die Wearables werden uns in der Medizin der Zukunft auf jeden Fall beschäftigen. Schon jetzt gibt es vielversprechende Untersuchungen mit künstlicher Intelligenz und den mit Apple Watch aufgezeichneten EKGs. Es gibt gute Gründe, lieber heute damit anzufangen als morgen – um dem eigenen Herzrhythmus auf die Schliche zu kommen.

Zur Person

Chefarzt Klinik für Innere Medizin und Kardiologie, Alb-Donau Klinikum Ehingen.

PD Dr. med. Sinisa Markovic

Dr. Markovic ist Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie mit den Zusatzbezeichnungen Notfallmedizin, Intensivmedizin und Interventionelle Kardiologie.





Sektionsleiter Rhythmologie in der Klinik für Innere Medizin und Kardiologie, Alb-Donau Klinikum Ehingen

Dr. med. Michael Hartl

Dr. Hartl ist Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie und Intensivmediziner. Zusatzqualifikationen Herzinsuffizienz, Interventionelle Kardiologie und Spezielle Rhythmologie – aktive Herzrhythmusimplantate