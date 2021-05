ACURA – Ihre Fachklinik für Orthopädieund Unfallchirurgie

Fachärzte für Orthopädie, Unfallchirurgie, Wirbelsäulenchirurgie, Schulter- und Ellenbogenchirurgie und Multimodale Schmerztherapie

Ein Haus mit vielen Besonderheiten

Die ACURA Fachklinik führt jährlich etwa 2000 Operationen durch. Mit ihren Zertifizierungen, wie EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung, kommen Orthopäden aus ganz Europa in die Klinik, um die entsprechenden chirurgischen Fähigkeiten zu erlernen. In der orthopädischen Rehabilitation werden neben modernsten Therapieformen auch bewährte Behandlungen wie Einzeltherapien und physikalische Anwendungen täglich eingesetzt. In der geriatrischen Rehabilitation kommt hier noch dazu, dass die ACURA Fachklinik darüber hinaus auch den alterstypischen Begleiterkrankungen zuwenden. Die Klinik verfügt über 55 Akut- und 70 Reha-Betten. Die überschaubare Hausgröße vermittelt dabei eine persönliche Atmosphäre, die über alle Bereiche hinweg die persönliche Zuwendung möglich macht. Somit bietet die ACURA Fachklinik die Rundumversorgung unter einem Dach.

Spitzenmedizin und hervorragende Behandlungsqualität

Die ACURA Fachklinik ist das einzige Klinikum im Zollernalbkreis und eine der wenigen in Baden-Württemberg mit der Zertifizierung „EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung (EPZmax)“ der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOOC).

Kriterien für diese höchste Zertifizierungsstufe sind, unter anderem, dass komplexe Fälle jederzeit behandelt werden können, aber auch, dass die ACURA Fachklinik als Ansprechpartner für besonders komplizierte Fälle dient.

Seit Dezember 2020 ist die ACURA Fachklinik zudem als bislang einzige Klinik in der Region zertifiziert als Wirbelsäuleneinrichtung der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft (DWG).Die ACURA Kliniken Albstadt versorgen im Jahr ca. 390 Patienten mit Rückenbeschwerden. Dabei werden alle Wege der Therapie genutzt, von der reinen Schmerztherapie bis zum großen operativen Verfahren.

Die stationäre Multimodale Schmerztherapie ergänzt die Wirbelsäulenchirurgie im Bereich der konservativen Therapie und ist ein weiterer Behandlungsschwerpunkt der ACURA Fachklinik. Sie bietet Patienten mit chronischen Schmerzen durch Beschwerden des Haltungs- und Bewegungsapparates Möglichkeiten der Schmerzlinderung ohne Operationen oder als Ergänzung zu diesen.

Das umfassende Leistungsspektrum der Schulter- und Ellenbogenchirurgie im konservativen wie auch im operativen Bereich, die modernen operativen Behandlungen und die hohe Expertise ermöglichen eine umfassende, bestmögliche Therapie. Ziel ist die Wiederherstellung einer schmerzfreien, stabilen, kräftigen und gut beweglichen Schulter.

Unser Expertenteam

Dr. med Ulrich Bläsi - Chefarzt der ACURAKliniken, Facharzt fürOrthop.die und spezielleorthop.discheChirurgie Usha Antony MHBA - Chefärztin Geriatrie, Fachärztin für innereMedizin, Diabetologie DBB, Geriatrie, Notfallmedizin, Palliativmedizin Dr. med. Eduar Stettin - Leitender Arzt der Wirbelsäulenchirurgie, Facharzt für Neurochirurgie Dr. med. Stefan Welte - Chefarzt der ACURA Kliniken, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie Dr. med. Friedrich Dehlinger - Leitender Arzt der Schulter- und Ellenbogenchirurgie, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Chirurgie, Spezielle Unfallchirurgie und Notfallmedizin 1 von 1