ACURA Kliniken Albstadt – Experten für Gelenkersatz

Als Fachklinik für Orthopädie und Unfallchirurgie verfügen die ACURA Kliniken Albstadt über eine besondere Expertise auf dem Gebiet der orthopädischen Chirurgie und Unfallchirurgie. Neben Arthroskopien liegt, als Referenzklinik für minimalinvasive Knie- und Hüftchirurgie, ein Schwerpunkt auf der Endoprothetik – also dem Einsatz künstlicher Gelenke, beispielsweise an Hüfte, Schulter oder Knie. Die ACURA Fachklinik verfügt über die Zertifizierung „EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung (EPZmax)“ der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOOC).

In der ACURA Fachklinik finden jährlich rund 700 Eingriffe am Knie und der Hüfte statt. Ziel einer solchen OP ist in erster Linie die schmerzfreie Funktionalität des Gelenkes sowie die Mobilität des Patienten wieder herzustellen.

Durch das Einsetzen eines künstlichen Gelenks ist es dem Patienten möglich wieder einen beschwerdefreien Alltag zu führen, da dieses nach einer Operation sofort vollbelastet werden und schnell mobilisiert werden kann. Zudem bietet die ACURA Fachklinik auch die Anschluss-Rehabilitation an,

so dass eine Rundum-Versorgung unter einem Dach gewährleistet wird.

Unser Expertenteam

Dr. med Ulrich Bläsi - Chefarzt der ACURA Kliniken, Facharzt für Orthopädie und spezielle orthopädische Chirurgie Usha Antony MHBA - Chefärztin Geriatrie, Fachärztin für innere Medizin, Diabetologie DBB, Geriatrie, Notfallmedizin, Palliativmedizin Dr. med. Eduard Stettin - Leitender Arzt der Wirbelsäulenchirurgie, Facharzt für Neurochirurgie Dr. med. Stefan Welte - Chefarzt der ACURA Kliniken, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie Dr. med. Friedrich Dehlinger - Leitender Arzt der Schulter- und Ellenbogenchirurgie, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Chirurgie, Spezielle Unfallchirurgie und Notfallmedizin 1 von 1