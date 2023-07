„Jetzt bist du rot geworden, aber rot steht dir echt gut!“ Wenn dieser Schlager durch die türkischen Nächte weht, dann ist es Sommer in der Türkei. „Kirmizi“ heißt der Evergreen der Popsängerin Hande Yener, der auch den letzten Tanzmuffel vom Stuhl reißt und seit fast 20 Jahren zu jedem Fest gehört. Nun könnte es sich aber bald ausgetanzt haben, fürchten Anhänger eines westlichen Lebensstils in der Türkei. Hande Yener erhielt jetzt Auftrittsverbot bei einem Festival im westtürkischen Balikesir, und auch anderswo im Land werden seit den Wahlen im Mai reihenweise Konzerte untersagt.

Hat ein Künstler im Wahlkampf die Opposition unterstützt oder eine Künstlerin sich für Frauenrechte ausgesprochen, kann das schon reichen für ein kommunales Auftrittsverbot; auch Ausstellungen bildender Kunst geraten unter diesen Druck. Das sei alles nur ein Vorgeschmack auf die Zukunft der Türkei, warnt der regierungskritische Kolumnist Mehmet Yilmaz.

Bekannte Popsängerin mit Auftrittsverbot

Hande Yener sollte in Balikesir zum Höhepunkt eines kommunalen Heilkräuter–Festivals auftreten, mit dem Lavendel und Echinacea aus heimischem Anbau beworben wurden. Das Stichwort „Festival“ ließ konservative Gruppen aufmerken. „Solche Festivals verleiten unsere Jugend zu unmoralischen Berührungen, zu Alkohol– und Drogenmissbrauch, zu Auflehnung und Rebellion“, beschwerte sich ein örtliches Bündnis, das vom Verband islamischer Mittelstandsunternehmer bis hin zu religiösen Bruderschaften reichte.

„Wir fordern für alle Veranstaltungen eine Geschlechtertrennung des Publikums und Schritte zur Unterbindung von Alkohol– und Drogenkonsum und unmoralischer Handlungen.“ Anrufer beschwerten sich bei der Stadtverwaltung vor allem über die Einladung an Hande Yener, die als Verteidigerin der Rechte von Homosexuellen bekannt ist. Yener, ein Megastar in der Türkei, wurde daraufhin ausgeladen.

Weitere Fälle in der Türkei

Balikesir wird von der national–konservativen AKP regiert, deren Chef der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan ist. Der Bürgermeister sei offenbar unter Druck gesetzt worden, argwöhnte die Opposition im türkischen Parlament. Aus der Luft gegriffen ist dieser Verdacht nicht: Der AKP–Bürgermeister einer westtürkischen Ortschaft am Marmara–Meer wurde kürzlich nach Ankara zitiert, weil er ein Konzert der Sängerin Melek Mosso erlaubt und mit ihr auf der Bühne ein Lied gesungen hatte. Mosso hatte bei einer Preisverleihung kürzlich „alle unterdrückten Frauen des Landes“ gewürdigt — der Bürgermeister musste zurücktreten, „um weiteren Schaden von der AKP abzuwenden“. Die anderen Bürgermeister haben die Botschaft verstanden.

Im AKP–regierten Denizli im Südwesten des Landes untersagte die Stadt zwei Konzerte der Popmusiker Mabel Matiz und Melike Sahin, weil diese bei einer Preisverleihung für die Anerkennung der Rechte von Homosexuellen geworben hatten. Sahin kassierte auch im westtürkischen Bursa ein Auftrittsverbot.

Künstler beschweren sich

In Bursa wurde auch der Volksmusiker Hüseyin Turan aus dem Programm eines städtischen Festivals geworfen, weil er sich im Wahlkampf zu den Parlaments– und Präsidentschaftswahlen im Mai für die Opposition eingesetzt hatte. Turan habe damit gezeigt, dass er die nationalen Werte nicht achte, erklärte Oberbürgermeister Alinur Aktas von der AKP auf Twitter. „Deshalb haben wir ihn aus dem Programm gestrichen.“ Die Stadt werde nur Künstler dulden, die den „nationalen Willen“ respektierten, fügte er hinzu — mit diesem Begriff bezeichnet die AKP ihr Regierungsmandat.

Turan, der seit 30 Jahren auf der Bühne steht, bedauerte die Haltung der Regierungspartei als Verlust für die ganze Gesellschaft. „Ich kann keine Volkslieder singen, ohne politisch zu sein“, sagte er dem Internet–Sender Medyascope. „Ein Künstler muss opponieren, sonst kann er keine Kunst schaffen — diese Dynamik braucht die Kunst.“

Die AKP verfolge mit den Konzertverboten das Ziel, die junge Generation von Musikfestivals, Konzerten und der Musikkultur zu entwöhnen, sagte die Sängerin Aylin Aslin demselben Sender. „Irgendwann werden die Leute das gar nicht mehr merken, denn was man nicht kennt, das fehlt einem auch nicht.“

Auch bildende Kunst im AKP–Visier

Auch die bildende Kunst bekommt die kommunale Kulturpolitik der AKP zu spüren — zuletzt bei der Eröffnungsausstellung der neuen Kulturfabrik „ArtIstanbul“ am Goldenen Horn, die von der oppositionsregierten Großstadtverwaltung ausgerichtet wurde und hunderte Werke türkischer Künstler von internationalem Ruf zeigt. Die Ausstellung verletze Moral und Werte der Gesellschaft, beschuldigte der örtliche AKP–Bezirksbürgermeister die Stadt per Twitter. Die Meinungsfreiheit dürfe nicht „die moralischen Grenzen unserer Gesellschaft überschreiten.“

Zeitgleich versammelte sich vor dem Museum eine Menge, um gegen die „perverse Ausstellung“ zu protestieren, weil einige Bilder Männer in Frauenkleidung zeigten oder Bauchtänzerinnen vor einer Moschee. Die Ausstellung musste vorübergehend schließen.

„Wenn euch die Bilder beunruhigen, was ja in der Absicht des Künstlers liegen kann, dann geht eben nicht in die Ausstellung“, empfahl der Kolumnist Mehmet Yilmaz vom regierungskritischen Nachrichtenportal T24 den Demonstranten und AKP–Kommunalpolitikern. Demokratie bedeute nicht, dass nach der Wahl nur noch gesungen, gemalt oder gesagt werden dürfe, was der Mehrheit gefalle. Der Angriff auf die Kunst sei Ausdruck einer gefährlichen Einstellung, schrieb Yilmaz, die laute: „Wir haben die Wahl gewonnen — jetzt müsst ihr so leben, wie wir es wollen.“