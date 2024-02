Zehn Tote bei Angriff auf Polizeiwache in Pakistan

Terrorismus

Zehn Tote bei Angriff auf Polizeiwache in Pakistan

Islamabad / Lesedauer: 1 min

Polizisten stehen Wache am Haupteingang des Hauptsitzes der Wahlkommission in Islamabad. (Foto: Anjum Naveed/AP/dpa )

In den frühen Morgenstunden verwandelt sich eine Polizeistation in Khyber Pakhtunkhwa in ein Schlachtfeld. Ein brutaler Angriff hinterlässt zehn tote Polizisten und mehrere Verletzte.