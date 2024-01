Der ZDF-Korrespondent Armin Coerper hat live aus der von Russland besetzen Stadt Mariupol berichtet und wird dafür massiv beschimpft. Der Journalist habe die Situation in der in weiten Teilen zerstörten und von Russland besetzten Stadt in der Ostukraine völlig falsch und ganz im Sinne der russischen Propaganda wiedergegeben, so der zentrale Vorwurf. „Ich bin einfach nur entsetzt“, schreibt auf X etwa die Sprecherin von Vitsche, einer Vereinigung von Ukrainern in Deutschland. An anderer Stelle heißt es, der Beitrag "normalisiert russische Besatzung".

Es gibt aber auch Fürsprecher, die sich bei dem ZDF-Mann für seine Arbeit bedanken. "Kaum zu fassen: es gibt noch Journalismus im ZDF. Unbedingt sehenswert. Danke an Armin Coerper", schreibt ein Userin bei X. In einem anderen Kommentar heißt es: "Tatsächlich ein sauberes Stück Journalismus. Aber: Wie weit ist es gekommen, dass ein Reporter sich regelrecht vor laufender Kamera dafür rechtfertigen muss, dass er das tut, was ein Reporter eben zu tun hat?"

Der Leiter des Studios Moskau schildert in der Sendung "ZDF heute live" seine Eindrücke aus der Hafenstadt. Große Teile der Stadt wurde durch russische Bombardements im Frühjahr 2022 zerstört. Nachdem deutsche Medien wie etwa Focus Online titelten: "Empörung nach Beitrag aus Mariupol", meldete sich am Dienstag das ZDF.

Dem Focus sagte der Sender: "Das ZDF nimmt die Kritik an der Berichterstattung aus Mariupol ernst. Der Moskauer Studioleiter Armin Coerper ist nach Mariupol gereist, um sich dort als Journalist ein unabhängiges Bild der Lage in den völkerrechtswidrig besetzten Gebieten zu machen. Dabei berichtet er über die durch den russischen Angriffskrieg völlig zerstörte Stadt und ihre erzwungene Russifizierung."

Coerpers Formulierung "die Stadt funktioniert" sei aber "missverständlich" gewesen. In dem ZDF-Statement heißt es weiter: "Dieses Zitat allein herauszugreifen, gibt seinen geschilderten Eindruck nur verkürzt wieder."

Die Schilderungen des Reporters ungekürzt im Wortlaut

Damit sich unsere Leser ein eigenes Urteil zu dem Bericht des Reporters vor Ort bilden können, haben wir entschieden, das gesamte Gespräch unkommentiert und in voller Länge wiederzugegeben. Während der Sendung konnten zudem Zuschauer Fragen stellen, auch diese werden hier wiedergegeben.

Moderatorin: In den ersten Kriegsmonaten hieß es, dass die Stadt fast vollständig zerstört wurde. Wie ist dein Eindruck heute?

Armin Coerper: Also ich sehe hier sehr viel Zerstörung. Man kann das vielleicht sehen. Wir stehen hier mitten im Zentrum von Mariupol. Hinter mir, sas sind die zerschossenen Trümmer eines Einkaufszentrums. Und so was sieht man hier sehr viel in der Stadt. Schätzungen reden davon, es seien etwa 2/3 zerstört worden. Wir sehen aber auch sehr viel Wiederaufbau.

Es werden Straßen, Schulen, Wohnblöcke, ganze Wohnviertel wiederaufgebaut. Das geht sehr schnell. Ich möchte mal vorneweg geben: Mariupol ist kein Ort für einfache und klare Antworten. Auch ich kann jetzt hier nur meine Eindrücke sammeln und schildern. Ich kann jetzt in den wenigen Tagen - wir sind seit vergangener Woche Mittwoch hier - auch für mich selbst kein vollständiges Bild hier finden und geschweige denn kann ich das vollständig vermitteln. Das möchte ich vorneweg geben. Das sind nur Momentaufnahmen und Eindrücke, was ich hier schildern kann.

Absolut. Aber diese Eindrücke sind wahnsinnig wichtig, denn das ist ja eigentlich das Mindeste, was man aus der Stadt hören kann. In Ansätzen hast du die Frage von Gamma 96 schon beantwortet, inwieweit Mariupol wieder aufgebaut ist. Du bist ja unser ZDF Korrespondent in Moskau. War das denn kompliziert? Nach Mariupol zu reisen? Und daran schließt sich noch eine Frage von Marc an. Er möchte gerne wissen: Konnte sich das Team frei bewegen und mit den Menschen sprechen oder war das alles nur in Anführungszeichen unter russischer Führung?

Also wir sind völlig unabhängig. Alleine hat unser ZDF-Team mit dem Auto aus Moskau über Rostow am Don die Grenze zur Ukraine überquert und sind nach Mariupol gefahren. Dafür brauchten wir Einreisepapiere. Die haben wir von russischer Seite erhalten. Ich möchte ganz deutlich machen, dass das nicht heißt, dass wir diese Besatzung von Russland anerkennen. Ich denke aber, dass es wichtig ist, sich ein Bild vor Ort zu machen. Und wenn wir die Gelegenheit haben, dann sollten wir das tun.

"Ja, wir können uns hier frei bewegen"

Ich halte das persönlich für wichtig, dass man von einem Krieg von beiden Seiten berichtet, wenn das denn geht. Und gerade wie wir das hier heute Abend machen, dass Anne aus der Ukraine berichtet und ich aus dem von Russland besetzten Teil der Ukraine, dann haben die Zuschauerinnen und Zuschauer die Chance, sich ihr Bild zu machen. Und ich denke, das ist unsere Aufgabe.

Auf die Frage aus dem Chat: Ja, wir können uns hier frei bewegen, wir haben die Einreisepapiere, wir werden aber nicht überwacht. Zumindest bekomme ich das nicht mit. Wir können uns in der Stadt bewegen, können auch Menschen ansprechen. Also wir haben da eigentlich keine Einschränkungen.

"Mariupol ist keine Geisterstadt, das möchte ich ganz klar sagen"

Du sagst, du kannst die Menschen ansprechen. Wer lebt denn noch in Mariupol und waren die Menschen bereit dafür? Waren die offen dafür, mit euch zu sprechen?

Also diese Stadt hatte bei Kriegsbeginn, ich glaube etwa 450.000 Einwohner. Man kann das ganz schwer sagen. Es gibt keine offiziellen Zahlen. Offizielle Zahlen sprechen von 20.000 bis 80.000 Todesopfern in dieser Stadt. Man sagt, dass etwa 1/3 noch hier ist. Die, die hier sind, die sprechen, mit denen können wir problemlos sprechen.

Mariupol ist keine Geisterstadt, das möchte ich ganz klar sagen. Man sieht hier Leute auf der Straße, die führen hier ihr Leben und die sind offen. Ich habe jetzt eigentlich da keine Vorbehalte gespürt. Diejenigen, die wir angesprochen haben, die haben auch mit uns gesprochen.

Es gibt eine Frage von Cremeschnitzel aus dem Chat. Ich weiß nicht, ob du sie beantworten kann. Ich möchte sie dir trotzdem gerne stellen. Er fragt Wie stehen die jungen Leute zur Besatzung? Sind die eher prorussisch oder eher prowestlich?

Wie gesagt, ich kann nur meine Eindrücke wiedergeben. Ich kann nicht mit jedem Bürger in dieser Stadt sprechen. Und wahrscheinlich ist es so, dass die, die offen mit uns sprechen, eher die sind, die pro russisch sind. Wenn es noch Menschen in dieser Stadt gibt, die prowestlich sind, dann sind die wahrscheinlich sehr viel zurückhaltender und befürchten möglicherweise auch Repressalien mit uns zu sprechen. Also mein Eindruck ist, dass die, die hier geblieben sind, die jetzt noch da sind, die sind wahrscheinlich mehrheitlich prorussisch.

Wir haben es ja vorhin gesagt, die Stadt wurde weitgehend zerstört. Man stellt sich natürlich die Frage die Wirtschaft lag ja dann auch brach, natürlich. Wo schlafen diese Menschen, wo arbeiten sie, wie leben sie? Icke fragt auf YouTube: Wie ist die humanitäre Krise dort mittlerweile zu bewerten? Wie müssen wir uns das vorstellen?

Also wie schon gesagt, es ist keine Geisterstadt. Diese Stadt funktioniert. Es gibt Elektrizität, es gibt Heizungen, es gibt fließendes, warmes Wasser, es gibt Internet, WLAN, das ist alles da. Die Menschen führen hier ihr Leben, es sind Geschäfte geöffnet, Restaurants usw. Große Fabriken gibt es nicht. Am Hafen passiert auch nicht viel. Insgesamt ist mein Eindruck oder Zahlen sagen das auch, dass auch 80 bis 90 Prozent der Budgets dieser vier besetzten Regionen in der Ukraine, also durch Russland besetzte Regionen, das sind Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischja.

Da sind etwa 80 bis 90 Prozent des Budgets, das kommt von Russland. Also Russland pumpt hier sehr viel Geld hinein. Man sagt, im vergangenen Jahr waren das etwa 6 Milliarden Dollar.

"In Mariupol war und ist die vorherrschende Sprache Russisch"

Und wie russisch ist Mariupol mittlerweile? Also ich denke an an Schulen, an Kulturbetriebe. Wie ist das?

Also in Mariupol war und ist die vorherrschende Sprache Russisch. Das war auch vor dem Krieg so. Wir haben zum Beispiel am Theater gedreht. Dieses Theater wurde ja komplett zerstört. Wir haben dann mit Schauspielern gesprochen, und die erzählen uns, dass sie in den letzten Jahren gar nicht Russisch spielen durften. Jetzt spielen sie wieder Russisch.

Das sind natürlich auch Gründe für Menschen, hier zu bleiben, wenn sie ihre Sprache weiter sprechen können und in ihrer Sprache arbeiten. Weil die Mehrheit der Menschen war hier muttersprachlich russisch und ist es immer noch. Ich denke, das ist schwer zu sagen: Wie russisch ist Mariupol? In den Schulen gibt es neue Bücher, gibt es neue Lehrpläne, der Geschichtsunterricht, all das folgt jetzt natürlich der russischen Narration, das ist ganz klar. Aber es sind die Menschen hier....also ich spreche mit wenigen, die sich gegen Russland äußern.

Ist natürlich auch möglicherweise irgendwie eine schwierige Situation für die Menschen vor Ort, sich dann irgendwie in irgendeine andere Richtung zu äußern. Ich würde gerne noch ein paar Fragen aus dem Chat abarbeiten. Daniel fragt: Sieht man viel Militär und militärische Checkpoints in der Stadt?

Ja, es ist sehr viel Militär in der Stadt. Es sind überall Checkpoints an den Zugangsstraßen zur Stadt, also überhaupt in den besetzten Gebieten ist sehr viel russisches Militär.

Thomas möchte wissen: Gibt es einen Partisanen...?

Was ich noch ergänzen könnte: Es ist hier auch eine Ausgangssperre, zum Beispiel ab 20 Uhr deutscher Zeit, 22 Uhr hier und dann übernimmt das Militär die Kontrolle über die Stadt.

Thomas möchte wissen: Gibt es ein Partisanennetz in der Stadt? Gibt es Widerstand?

Davon sehe ich nichts. Also, ich weiß es nicht. Es tritt mir gegenüber nicht in Erscheinung. Ich sehe davon nichts.

Jonathan möchte wissen. Was haben die russischen Besatzer aus dem Theaterplatz gemacht? Was ist dort geplant?

Genau, das Theaterensemble. Mit den Leuten haben wir gesprochen, die spielen zurzeit in der Philharmonie. Das Theater wird wieder aufgebaut. Das ist eine große Baustelle, soll glaube ich bis Ende des Jahres wieder aufgebaut werden.

"Sehr viele, sehr große Friedhöfe mit sehr vielen neuen Gräbern"

Ronald fragt, was das aus den Massengräbern vor der Stadt geworden, die damals auf den Satellitenbildern zu erkennen waren. Kannst du was dazu sagen?

Genau. Ich kenne die Bilder auch von den Massengräbern aus Mariupol. Ich sehe hier am Stadtrand sehr viele, sehr große Friedhöfe mit sehr vielen neuen Gräbern".

Bekommen die Leute in den besetzten Gebieten zum Beispiel Rente oder besser gesagt welche Leistungen bekommen sie von den Russen, fragt Wolfgang?

Also sie bekommen russische Renten. Ich vermute mal, dass die auch ein bisschen höher sind, als sie das in der Ukraine sind, aber das weiß ich jetzt nicht genau. Aber sie bekommen Rente. Ich habe mit einer Rentnerin vor ein paar Tagen gesprochen, die sprach von 100, 150 Euro im Monat, was sie jetzt vom russischen Staat als Rente bekommt.

Insgesamt ist halt sehr auffällig, wie viel aufgebaut wird. Es werden neue Schulen gebaut, es wurde uns ein topmodernes Krankenhaus vorgeführt und das ist natürlich alles folgend der russischen Narration. Natürlich ist für die Menschen, die hier geblieben sind, ist das wichtig, dass es Schulen gibt, wenn es moderne Krankenhäuser gibt, eine Gesundheitsversorgung gibt. Und damit gewinnt Russland natürlich hier auch Menschen.

Russland soll ja die Umsiedlung von mehreren 100.000 Menschen nach Mariupol planen. Siehst Du da irgendwelche Anzeichen für?

Das sehe ich hier nicht. Aber das macht natürlich aus russischer Sicht Sinn. Diese Stadt ist... es ist etwa Schätzungen zufolge noch 1/3 der Bevölkerung hier. Wenn die Wirtschaft hier wieder anlaufen soll, der Hafen usw, dann braucht es Menschen. Und Russland hat natürlich ein Interesse, russische Menschen hier anzusiedeln. Und die Russifizierung von Landstrichen durch das Ansiedeln von russischen Menschen, das ist ja etwas, was in der Sowjetunion immer wieder passiert ist und was natürlich Geschichte hier hat.

"Fast alles Menschen aus Russland, die zum Arbeiten hierherkommen"

Armin, letzte Frage an dich. Du sagst, es leben nicht mehr viele Menschen in Mariupol. Wer baut denn diese Stadt überhaupt auf?

Das sind ganz viele Menschen aus Russland. Auf den Baustellen sehen wir viele Menschen aus Zentralasien. Aber auch wenn wir jetzt ins Krankenhaus gehen, Ärzte, Lehrer, die Bauleiter auf den Baustellen, das sind fast alles Menschen aus Russland, die zum Arbeiten hierherkommen.

Armin, ich danke dir sehr für deine Schilderungen aus Mariupol. Ich möchte noch von Ulisses auf YouTube einen Kommentar vorlesen für dich. Er schreibt nämlich Danke für den Einsatz. Unfassbar mutig.

Dankeschön.

Mach's gut Armin. Bis bald. Alles Gute. Tschüss.