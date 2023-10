Als Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im Dezember vergangenen Jahres erste Pläne zur Krankenhausreform vorstellte, sprach der SPD-Politiker von einer anstehenden „Revolution“. Elf Monate später ist klar, dass zumindest die Länge und Härte der politischen Auseinandersetzung rund um diese Reform an eine Revolution erinnert. Ob Krankenhäuser, Politiker, Ministerium oder Verbände ‐ alle Beteiligten versuchen, ihre Interessen in irgendeiner Form durchzusetzen. Doch während dieses zähen Ringens um die Krankenhausreform, mehren sich parallel die Insolvenzen von Kliniken.

Auch vor diesem Hintergrund haben die oppositionellen Fraktionen von CDU/CSU und Linke in einer Anhörung im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages Soforthilfen gefordert, um angesichts drastisch gestiegener Kosten weitere Klinikpleiten zu vermeiden. Beide Parteien machten sich für ein sogenanntes Vorschaltgesetz stark, mit dem defizitären Kliniken in der Übergangszeit bis zum gesetzlichen Greifen der Reform geholfen werden solle. Die Unionsfraktion warnte vor einer kalten Strukturbereinigung in der Krankenhauslandschaft.

Bund verteidigt Kritik

Nach Ansicht der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) sei ein Vorschaltgesetz zwingend notwendig, um die hohen Kosten durch Inflation, Energie und Tarifsteigerungen zu überbrücken. Nötig seien aus Sicht der DKG eine Anpassung der Landesbasisfallwerte, die regelhafte Finanzierung der Tarifsteigerungen sowie ergänzende Finanzinstrumente, um die Sach- und Personalkostensteigerungen vollständig und zeitnah abzubilden.

Das wissenschaftliche Institut der AOK machte deutlich, dass durch die unzureichende Investitionskostenfinanzierung der Länder jährlich zwischen vier und fünf Milliarden Euro fehlen würden. Die Zahl der stationären Krankenhausfälle liege außerdem deutlich unterhalb des Vor-Corona-Niveaus von 2019. In dem Zusammenhang erinnerte der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) allerdings daran, dass der Bund die pandemiebedingten Fallzahlrückgänge mit rund 21,5 Milliarden Euro ausgeglichen habe.

Die Krankenhäuser bekämen 2023 und 2024 weitere Bundesmittel in Höhe von sechs Milliarden Euro als Energiehilfen so die GKV. Darüber hinaus erhielten die Kliniken für die Jahre 2023 und 2024 für die Geburtshilfe und Pädiatrie zusätzlich jährlich 420 Millionen Euro. Nach Ansicht des Verbandes sollten in der Übergangsphase bis zur Krankenhausreform zielgenaue Instrumente erarbeitet werden, um bedarfsnotwendige Kliniken vor einem Ausscheiden aus der Versorgung zu bewahren.