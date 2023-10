Der Bundespräsident liegt falsch mit seiner Aussage, der Westen Deutschlands habe nach der Wiedervereinigung nicht die Notwendigkeit gesehen, sich zu verändern. Veränderungen ergaben sich ‐ für alle sicht- und spürbar ‐ aus den Tatsachen: Nicht nur die alte, etwas gemütliche „Bonner Republik“ mit ihren politischen Sicherheiten war passé.

Der Westen musste sehr wohl Opfer bringen, vor allem Geld für die Sanierung maroder Infrastruktur fehlt bis heute. Vier Beispiele: Bahnhöfe, die in ähnlich traurigem Zustand sind wie etwa jene Bauwerke in Tuttlingen und Ulm, sind in den fünf östlichen Bundesländern nicht zu finden. Im Süden quält der Autofahrer sich am Uralt-Albaufstieg der A 8 oder über zweispurige Strecken bei Ulm. Im Osten rollt der Verkehr über neue Autobahnen. Unterm Strich nennen Ökonomen die gewaltigen Kosten in Höhe von 1,8 Billionen Euro für das Projekt „Deutsche Einheit“.

Wut darf die Fakten nicht überlagern

Was hat sich im Osten weiter zum Besseren gewandelt? Moderne Wohn- und Lebensbedingungen, längere Lebenserwartung, saubere Böden, reine Luft, medizinische Versorgung sind beispielsweise zu nennen. Zur Erinnerung: Die DDR war 1989 faktisch pleite. Gemeinsam haben die Deutschen nicht alles, aber viel erreicht.

Fakten aber zählen nicht, wenn Emotionen hochkochen. Vielmehr wächst die Wut vieler Mitbürger zwischen Stralsund und Sonneberg immer weiter. Gebrochene Biographien, schwieriger Neubeginn, geringe Wertschätzung der Lebensleistung im Sozialismus, Massenarbeitslosigkeit in den 1990er-Jahren und Abwertung der DDR-Lebensläufe führen immer noch zu Frust und Traumata.

Verdruss, Verbitterung und Missmut sind menschlich verständlich. Doch droht den wichtigsten und größten Geschenken der Wiedervereinigung, der deutschen Demokratie und der europäischen Einigung, Gefahr, wenn allein Wut den Ausgang der Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im September 2024 bestimmen kann. Derzeit wäre die in Teilen rechtsextreme AfD dort stärkste Kraft. Noch ist Zeit, durch pragmatische Politik und im Dialog die Wende zu schaffen. Dass gemeinsame Lösungen zur Regelung illegaler Migration in Sicht sind, könnte ein Anfang sein.