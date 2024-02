Wird der Südwesten immer ärmer? - Eine Spurensuche

Rutscht die Mittelschicht in Baden-Württemberg ab? Vor einer solchen „neuen Armut“ hatten Sozialverbände und der Gerichtsvollzieherbund vergangenes Frühjahr gewarnt. Hat sich die Prophezeihung bewahrheitet? Eine Spurensuche.

Werden die Menschen im Südwesten ärmer?

Die Hinweise darauf mehren sich. Das Statistische Landesamt etwa berichtete kürzlich von einem deutlichen Anstieg jener Menschen, denen nach eigener Einschätzung zunehmend das Geld dafür fehle, ihre Wohnungen im Winter angemessen zu heizen.

Der Sozialverband VdK meldete vergangene Woche für den Südwesten 2023 eine Rekordzahl sozialrechtlicher Beratungen - nämlich 68.000. Die VdK-Juristen haben 12.200 Widersprüche, Klagen und Berufungen gegen Rentenbescheide, abgelehnte Krankenkassenleistungen und die Pflegekasse eingereicht. „Die Armut steigt“, so VdK-Landesvorsitzender Hans-Josef Hotz.

Vor einem Jahr hatte Manuel Schunger, Landesvorsitzender des Deutschen Gerichtsvollzieher Bundes, in der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt: „Ich gehe davon aus, dass unsere Aufträge wieder steigen.“ Das sei 2023 auch so gekommen, sagt er nun.

„Wir merken, dass die Zahlen gestiegen sind, geschätzt im zweistelligen Prozentbereich.“ Eine abschließende Übersicht für 2023 liegt dem zuständigen Justizministerium laut einem Sprecher noch nicht vor.

Ist die Mittelschicht zunehmend betroffen?

Ja, sagt Gerichtsvollzieher Schunger. „Es sind einige neue Schuldner dabei, die wir bisher noch nicht kannten - jenseits der Stammschuldner.“

Schon vor einem Jahr hatte sich Schunger besorgt über jene Haushalte geäußert, „die bisher noch nicht überschuldet sind, in denen aber nichts kaputt gehen darf, weil das Geld für Reparaturen oder Neuanschaffungen nicht da ist“.

Das bestätigt auch das Sozialministerium von Manfred Lucha (Grüne) mit Verweis auf den Schuldneratlas 2023 der Wirtschaftsauskunftei Creditreform. Auf den ersten Blick erfreulich: Die Zahl überschuldeter Verbraucher sei zwischen Oktober 2022 und Oktober 2023 weiter gesunken und liege nun mit 5,65 Millionen Menschen (8,15 Prozent) auf einem Rekordtief.

Im Ländervergleich steht Bayern am besten da (5,87 Prozent), gefolgt von Baden-Württemberg (6,72 Prozent). Weniger Ausgaben während der Pandemiejahre, Milliarden-Hilfsprogramme des Staates, der höhere Mindestlohn und das Bürgergeld haben demnach gerade ärmere Haushalte spürbar entlastet.

Laut Patrick-Ludwig Hantzsch, Leiter der Wirtschaftsforschung bei Creditreform, trügen die Zahlen aber. Sie seien die Folge einer Umstellung in der Statistik.

Ohne diesen Sondereffekt wäre die Überschuldung erstmals seit 2019 wieder gestiegen. Außerdem hat laut Schuldneratlas die „weiche“ Überschuldung zugenommen. Das heißt, dass immer mehr Menschen Probleme haben, ihre Rechnungen zu begleichen.

Was berichten die Schuldnerberatungsstellen?

Trotz aller staatlicher Hilfen und weniger Ausgaben in den Krisenjahren seit 2019 haben laut Schuldneratlas mehr Normal- und Gutverdiener (plus fünf Prozent) eine Schuldnerberatung in Anspruch genommen. Geringverdiener haben derweil weitere Schulden angehäuft. Laut Sozialministerium ist 2023 zwar der Bedarf an Insolvenzberatung kaum gestiegen, wohl aber der nach einer Beratung zur Existenzsicherung.

Die kirchlichen Schuldnerberatungsstellen im Land betonen, dass Auswirkungen von Krisen erst verzögert bei ihnen ankommen. Es sei aber sichtbar, dass sich die Lage verschärfe.

Eva-Maria Bolay von der Caritas der Diözese Rottenburg-Stuttgart verweist dabei auf den Energiefonds ihres Verbands für Menschen, die aufgrund ihrer Energiekosten in Finanznöte geraten. „Die staatlichen Mittel waren stark begrenzt und sind bereits verpufft“, gestiegene Energiekosten träfen viele Verbraucher erst jetzt mit voller Härte.

93 Prozent der 1700 Anträge seien bewilligt und 2023 hierfür 1,5 Millionen Euro ausgeschüttet worden. Dass sich fast die Hälfte der Antragssteller erstmals an die Caritas wendeten, zeigt laut Bolay, „dass sich die Armutssituation verschärft und Menschen, die zuvor keine Unterstützung benötigten, nun auf Unterstützung angewiesen sind“. Sie erwarte, dass der Bedarf an Unterstützung weiter zunehme, wenn das im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung angekündigte Klimageld nicht komme.

„Häufig führen die steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten dazu, dass das Fass schließlich zum Überlaufen kommt“, sagt auch Nicole Pitteroff, Referentin für Schuldner- und Sozialberatung der Diakonie Württemberg.

„Wir beobachten, dass die Energiearmutsgefährdung von Menschen bis in den mittleren Einkommensbereich hinein und Existenznotlagen zunehmend an Bedeutung gewinnen“, bilanziert sie für 2023.

Zukunftsängste und psychische Belastungen seien häufige Folgen. Die Nachfrage in den Beratungsstellen sei groß, die Komplexität der Fälle steige, die Belastung für die Berater entsprechend. Besonders betroffen seien Paarfamilien und Alleinerziehende, immer mehr erwerbstätige Menschen aus dem Niedriglohnsektor und solche mit mittlerem Einkommen, deren Ersparnisse aufgebraucht seien, suchten Rat.

„Und wir verzeichnen steigende Anfragen von jungen Menschen und Rentnerinnen und Rentnern“, so Pitteroff. Sie gehe davon aus, „dass Überschuldungszahlen weiterhin deutlich zunehmen werden“.