Bei Bundeskanzler Olaf Scholz dürfte sich mit Blick auf seine parteiinternen Vorgänger Neid breitmachen. Von Sympathiewerten, wie sie etwa die SPD-Kanzler Willy Brandt und Helmut Schmidt einst genossen und immer noch genießen, ist Scholz Lichtjahre entfernt.

In der letzten Zufriedenheitsumfrage des ARD-Deutschlandtrends hatten die Beliebtheitswerte des Ampel-Kanzlers ein historisches Tief erreicht. Nur rund 20 Prozent waren im Januar mit seiner Arbeit zufrieden, das war der niedrigste Wert für einen Kanzler oder eine Kanzlerin im seit 1997 bestehenden ARD-Deutschlandtrend.

Dabei kommt man nicht um die Feststellung herum, dass nicht in erster Linie die Arbeit der Ampel negativ auf den Kanzler durchschlägt, sondern vor allem Olaf Scholz auf das Ansehen der Ampel. Seine Art, Probleme auszusitzen, anstatt sie zu moderieren oder einfach auch mal qua Richtlinienkompetenz den Dauerzoff zu befrieden, sorgt bei vielen für Befremden.

Scholz war mit dem markigen Versprechen angetreten: "Wer Führung bestellt, erhält Führung." Zu vielen Wählerinnen und Wählern bleibt er dieses Versprechen schuldig.

Wir haben uns auf der Straße bei Menschen in der Region umgehört, was sie von der Arbeit des Kanzlers halten und auf welche Kanzlerschaft in der Vergangenheit sie als gut erinnern (siehe oben).