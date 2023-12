Wie einst nach dem Bürgerkrieg

{:tag :capitals, :attrs {:class „character“, :displayname „a_spitzmarke“, :name „capitals"}, :content ["Washington"]} - Das Oberste Gericht von Colorado hat mit dem Ausschluss Donald Trumps von den Vorwahlen ein historisches Urteil gefällt. Erstmals in der Geschichte der USA disqualifizierten die Richter darin unter Berufung auf den 14. Verfassungszusatz der USA einen Präsidentschaftskandidaten wegen Beteiligung an einem Aufstand gegen die Vereinigten Staaten. Die nach dem amerikanischen Bürgerkrieg in die Verfassung aufgenommene Klausel sollte sicherstellen, dass Sezessionisten aus dem Süden nicht wieder in Staatsämter gelangen können. Vier von sieben Richtern in Colorado hielten das wegen Trumps Rolle am 6. Januar 2021 für gegeben.

Das letzte Wort wird nun der Supreme Court in Washington haben, der sich kurzfristig dazu verhalten muss, ob er die Anfechtung durch Trump annimmt. Diese kann sich auf den sprachlich vage gefassten Absatz 3 des Zusatzartikels stützen, in dem alle möglichen Ämter, nicht aber das des Präsidenten ausdrücklich erwähnt werden. Sollte das mehrheitlich konservative Gericht den Fall nicht aufgreifen oder das Colorado-Urteil bestätigen, könnte dies gravierende Konsequenzen für Trump haben. Denn neben Colorado droht ihm auch in Michigan und Minnesota ein Bann für eine erneute Kandidatur. Obwohl drei der neun Richter ihm ihren Job verdanken, ist der Ausgang zugunsten des Ex-Präsidenten keineswegs sicher.

Das gilt noch mehr auch für die andere Frage, die das Oberste Gericht im Kontext des Strafprozesses um den 6. Januar beantworten muss: Ob ein Präsident im Amt absolute Immunität genießt. Genau darauf beruft sich Trump in dem Prozess vor dem Bundesgericht in Washington, der bis zur Klärung dieser Frage weitergehen kann. Gewiss wäre es für die USA besser gewesen, wenn sich die weit nach rechts bewegten Republikaner vom Rädelsführer der Aufständischen selbst befreit hätten. Doch dessen Anhänger identifizieren sich mit Trump, der einen Opferkult um sich betreibt.

So kommt nun dem Obersten Gericht eine Schlüsselrolle für das politische Schicksal Donald Trumps zu. Leider. Denn das Ergebnis wird gewiss nicht dazu beitragen, die tiefe Spaltung des Landes zu überwinden.