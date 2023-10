Sich gegen Diskriminierung einzusetzen, habe ihn seine Vita gelehrt, sagt Romeo Franz. Auch deshalb will der Grünen-Politiker und erste deutsche Sinto im Europaparlament aktiv dagegen angehen. In seinen Workshop versucht er, die passenden Argumente gegen populistische Meinungsmache vermitteln.

Auch in Ulm bot Franz sein Training an. Hierzu berichtete er im Gespräch mit Redakteur Philip Hertle, warum das Hinterfragen bei vermeintlich aussichtslosen Diskussionen so wichtig ist.

Herr Franz, Sie bieten deutschlandweit Argumentationstrainings unter dem Motto „Rhetorik gegen Rechts“ an. Was ist Ziel des Workshops?

Es ist wichtig, der Gesellschaft das Werkzeug in die Hand zu geben, um sie gegen den aktuellen Rechtsruck zu wappnen. Dazu zählt, die Menschen über sogenannte Totschlagargumente von Rechts und über Propaganda aufzuklären.

Erster deutscher Sinto im Europaparlament Romeo Franz, Jahrgang 1966, stammt aus einer deutschen Sinti-Familie. Musikalisch begabt, arbeitet Franz bereits seit seinem 19.Lebensjahr hauptberuflich als Musiker im Genre Sinti-Jazz. Daneben engagiert er sich für die Rechte von Sinti und Roma – seit 2010 parteipolitisch sich bei den Grünen. Seit 2018 ist Franz Abgeordneter im Europäischen Parlament – und dort laut eigenen Angaben erster deutscher Sinto. (phe)

Es geht darum, die Sprachlosigkeit gegen diese oftmals polemischen Argumente zu verlieren. Wir sagen: Fallt nicht auf Metaphern rein oder auf irgendwelche Trugschlüsse. Denn das passiert aktuell auf den Straßen.

Warum kommen rechte Parolen bei immer mehr Menschen gut an?

Rechte Parolen sind einfach. Das zeichnet sie aus. Und sie verweigern die Komplexität der Realität. Wir können die Politik aber nicht einfach erklären, denn hier hängt so viel zusammen.

Das Gleiche haben wir am Stammtisch, wo das Simple, das Einfache eine Rolle spielt und man nicht den Nachweis führen muss, ob eine Behauptung wahr ist oder nicht. Irgendwann kocht die Stimmung hoch und in diesem sicheren Raum strotzen diejenigen, die diese Parolen heraushauen, nur so vor Selbstbewusstsein. Für diejenigen, die dem entgegenstehen, wird es plötzlich sehr schwierig. Sie werden von dem völlig überrannt und überschrien.

Sie sitzen als erster deutscher Sinto im Europaparlament. Inwiefern hat ihre persönliche Diskriminierungserfahrung Sie zu den Workshops motiviert?

Ich habe sechs Onkels und Tanten im Holocaust verloren. Meine Mutter hat überlebt. Das prägt einen Menschen natürlich. Seit ich denken kann, haben mich die Themen Rassismus und Diskriminierung begleitet.

In der Nähe von Ulm etwa, in Dellmensingen, gab es vor einigen Jahren einen Anschlag auf eine Gruppe von Sinti, die sich dort einen Platz gemietet hatten. Nachts haben junge Menschen rechtsradikale und antiziganistische Parolen gerufen und sogar einen Molotow-Cocktail auf einen der Wohnwagen geworfen. Die Gerichtsverhandlung habe ich damals begleitet. Zum Glück sind keine Menschen zu Schaden gekommen.

Wie reagiert man denn am besten auf klar rassistische Äußerungen?

Der Effekt von diesen oft rassistischen Argumenten ist, dass Sprachlosigkeit eintritt. Die Parolen sind meist zu simpel, um hinterfragt zu werden. Das wird im Training aber gemacht. „Woher weißt du das? Woher hast du diese Zahlen? Kann ich das nachschlagen? Kennst du denn jemanden von dort?“ Parolen allein so zu hinterfragen, bringt sie schon zum Wackeln. Hörensagen ist schlicht nicht belastbar.

Warum sind die Herausforderungen aktuell so komplex und vielschichtig?

Meiner Ansicht nach haben wir in Europa eine sehr konservative, manchmal rechtskonservative politische Einstellung. Auch die Situation in Deutschland halte ich für sehr sensibel. Ich glaube, es ist ein Punkt erreicht, an dem die Zivilgesellschaft wirklich nicht vernachlässigt werden darf. Wir haben die politische Bildung in der Vergangenheit leider nicht auf den Stand gebracht, wie wir ihn eigentlich benötigen.

Viele scheinen bei der Diskussion oftmals zu resignieren. Die Fronten scheinen oft verhärtet.

So viel ist klar: Der Rechtsruck wird nicht von der Mehrheit der Gesellschaft getragen. Wir haben aber die Situation, dass diese Minderheit verdammt laut ist. Sie arbeitet mit Parolen, deren Wahrheitsgehalt oft völlig abhanden geht. Die Mehrheitsgesellschaft ist hingegen leise und sprachlos. In Baden-Württemberg denken 80 Prozent der Menschen anders.

Und wenn sich mein Gegenüber gegen Fakten sperrt?

In den Trainings lernen die Teilnehmer, ihre Energie nicht mit Personen zu vergeuden, die überhaupt nicht mehr erreichbar sind. Sie sollen sich auf die Menschen konzentrieren, die am Zweifeln sind oder denen Informationen fehlen und sie ihnen geben.

Wenn Stammtischparolen aber dermaßen rassistisch oder menschenfeindlich werden, kannst du ganz einfach sagen: Du machst dich in dem Moment strafbar. Ich könnte dich jetzt tatsächlich anzeigen. Das ist das eine Extrem, aber ich kann so etwas damit stoppen.

Sie sprechen von immer stärker werdendem Populismus und von Falschnachrichten, die sich am Stammtisch niederschlagen. Der Anstoß, sich mit Ihrem Workshop direkt an die Menschen zu wenden, kam allerdings schon früher.

Die Trainerausbildung habe ich vor inzwischen 16 Jahren absolviert. Sie hat mir damals persönlich etwas in die Hand gegeben, um im Alltag gegen diese platten Parolen besser argumentieren zu können.

Irgendwann kam allerdings der Tag, als im thüringischen Sonneberg ein AfD-Kandidat die Landratswahl gewonnen hat. Das war für mich wirklich ein Schlag in die Magengrube. Der gezielte Fremdenhass ist manchmal subtil, manchmal aber auch ganz offen wie bei AfD-Politiker Björn Höcke in Thüringen. Und wer möchte schon in einer Region leben, in der man Angst haben muss, wenn man nicht weiß ist, keine blauen Augen hat und nicht die AfD wählt?

Wollen Sie auch deswegen mit den Menschen direkt in Kontakt kommen?

Wir sehen so oft, dass die unterschiedlichsten Ebenen in der Politik und Gesellschaft die Verbindung zur Basis verlieren. Das ist nicht meine Art von Politik. Ich wünsche mir, dass wir noch viel mehr die Menschen miteinbeziehen.

Das sage ich nicht als Grüner. Ich bin jemand, der seine Ideen teilen möchte. Ich möchte auch anderen demokratische Parteien zeigen: Hey Leute, das ist ein Mittel, mit dem wir unsere Basis stärken können. Letztlich geht es darum, dass wir ein Rechtsstaat sind und unsere Demokratie verteidigen.