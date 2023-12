WHO: Verletzte in Gaza „verhungern und verdursten“

WHO: Verletzte in Gaza „verhungern und verdursten“

Genf / Lesedauer: 1 min

Ein Krankenwagen fährt an Trümmern zerstörter Gebäude in Beit Lahia vorbei. (Foto: Mohammed Alaswad/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa )

In Gaza sind nur noch 9 Gesundheitseinrichtungen teilweise in Betrieb, heißt es von der WHO. Die Situation ist katastrophal. Es fehle an allem.

Veröffentlicht: 21.12.2023, 12:16 Von: Deutsche Presse-Agentur