Wenn Freiern eine Strafe droht

Es ist ein heikles Thema. Nicht nur, weil es um gekauften Sex, Menschenhandel und die Ausbeutung von Frauen geht. Prostitution ist auch politisch umstritten ‐ und die Einschätzung, was richtig oder falsch ist, wird selbst innerhalb der Bundesregierung unterschiedlich bewertet. Die Unionsfraktion macht nun einen neuen Vorstoß mit dem Ziel, den Kauf von sexuellen Handlungen in Deutschland unter Strafe zu stellen. In dieser Woche wird sich die CDU/CSU-Bundestagsfraktion mit einem entsprechenden Positionspapier beschäftigen, das der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt.

In Frankreich drohen Freiern Geldstrafen und Workshops

„Die Liberalisierung, die wir hierzulande haben, hat im Grunde dazu geführt, dass Deutschland das Bordell Europas ist“, sagt Axel Müller, CDU-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Ravensburg. Diesem Markt soll nun über das sogenannte Nordische Modell das Wasser abgegraben werden. Vorbild sind Länder wie Schweden ‐ wo nicht die Frauen, die Sex gegen Geld anbieten, sich strafbar machen, sondern die Freier. In Frankreich beispielsweise drohen Freiern nicht nur Geldstrafen, sondern auch verpflichtende Workshops.

Falls das Nordische Modell in Deutschland käme, hätten „die Prostituierten auch weiterhin keine juristischen Folgen zu befürchten“, sagt Elisabeth Winkelmeier-Becker (CDU), Vorsitzende des Rechtsausschusses des Bundestags. Doch die Nachfrage werde abnehmen, wenn Sexkauf verboten wird, ist sie überzeugt. „Das heißt, für Menschenhändler wird der Markt uninteressant. Das ist der Haupteffekt“, so Winkelmeier-Becker. In Schweden habe die Prostitution infolge des Nordischen Modells seit 1999 um 50 Prozent abgenommen.

Früher galt Prostitution als sittenwidrig

Der Streit um den richtigen Umgang mit Prostituierten und Prostitution beschäftigt die Politik seit Jahrzehnten. Vor dem Jahr 2002 galt Prostitution in Deutschland als sittenwidrig ‐ mit dem Ergebnis, dass die Frauen, die sich verkauften, in einem weitgehend rechtsfreien Raum lebten. Diesen Missstand wollte die rot-grüne Koalition beheben, indem sie Prostitution in einem entsprechenden Gesetz als legale Erwerbstätigkeit anerkannte. In der Theorie brachte das den Frauen mehr Rechte ‐ auch mit Blick auf ihre soziale Absicherung und gegenüber ihrem Arbeitgeber.

Nur wenige sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt

In der Praxis sieht die Situation allerdings anders aus, wie Zahlen und Schätzungen nahelegen. Von den 200.000 bis 400.000 Prostituierten in Deutschland ‐ die genaue Zahl kennt wohl niemand ‐ waren Ende des vergangenen Jahres 28.280 bei den Ordnungsbehörden gemeldet. In der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit waren Ende September 2022 lediglich 50 sozialversicherungspflichtig und zehn ausschließlich geringfügig Beschäftigte unter der entsprechenden Berufsgattung gemeldet. „Rot-Grün hat damals das Problem der Frauen in der Prostitution erkannt, aber den falschen Lösungsansatz gewählt“, sagt Winkelmeier-Becker. „Zusammen mit der EU-Osterweiterung hat das diese Entwicklung bewirkt, auf die wir jetzt entsetzt schauen.“

Auch das Prostitutionsschutzgesetz, das die Große Koalition von CDU/CSU und SPD im Jahr 2016 verabschiedete, um illegale Arbeitsverhältnisse ausfindig zu machen, hat nicht die erhofften Verbesserungen gebracht. „Wir haben da ein erhebliches Vollzugsdefizit“, sagt Müller. Oder anders formuliert: In der Praxis führt das Gesetz nicht dazu, dass die Organisatoren von Menschenhandel und Freier, die Zwangslagen billigend in Kauf nehmen, ein Verfahren fürchten müssten. „Das wichtigste Beweismittel wären die Frauen selbst. Die sagen aber kaum aus ‐ entweder aus Angst oder weil sie örtlich nicht mehr greifbar sind“, erklärt Müller, der früher selbst als Richter tätig war. Deshalb sei es höchste Zeit, eine neue Richtung einzuschlagen.

Die meisten Prostituierten kommen aus dem Ausland

Die Befürworter des Nordischen Modells sehen in dem Bild der Sexarbeiterin, die aus freien Stücken auf diese Weise Geld verdient, eine Art Realitätsverleugnung. „Es mag Frauen geben, die sich mit einem Escort-Service etwas dazuverdienen. Aber die Realität ist doch eher die osteuropäische Frau auf dem Straßenstrich, die für wenig Geld ihre sexuellen Dienste anbietet. Darin kann ich keine Selbstbestimmung und Emanzipation erkennen“, sagt Müller. Selbst von den wenigen angemeldeten Prostituierten hatten Ende 2021 laut Statistischem Bundesamt nur 19 Prozent die deutsche Staatsbürgerschaft. Winkelmeier-Becker schätzt den Anteil der Prostituierten aus dem Ausland auf bis zu 90 Prozent. Die meisten dieser Frauen seien hilflos ausgeliefert. „Sie sind gezwungen, für wenig Geld oft schmerzhafte, demütigende und gefährliche Praktiken zu akzeptieren. Unter dem Deckmantel der Legalität passiert dieser Menschenhandel und diese Ausbeutung“, kritisiert sie.

Leni Breymaier fordert seit Jahren das Nordische Modell

Zu den politischen Unterstützerinnen eines Sexkauf-Verbots gehört seit Jahren auch Leni Breymaier, frauenpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Auch sie ist der Überzeugung: „Die Ziele, die vor 20 Jahren formuliert wurden, sind allesamt nicht erreicht.“ Wer verhindern wolle, dass die Zustände so verheerend bleiben, wie sie seien, komme sehr schnell auf das Nordische Modell. Rückenwind bekommen die Kritiker einer liberalen Prostitutionspolitik derzeit auch aus Brüssel. Die Abgeordneten des Europa-Parlaments forderten im September europaweite Richtlinien zum besseren Schutz von Frauen und Mädchen. Die Mitgliedsstaaten würden jetzt ausdrücklich aufgefordert, „Elemente des Nordischen Modells in ihren Ländern umzusetzen“, so Breymaier. „Prostitution wird als das beschrieben, was sie ist: Gewalt an Frauen.“

Grüne wollen Prostitution nicht strafbar machen

Dass die Ampel-Regierung mit fliegenden Fahnen dieser Forderung nachkommt, ist indes nicht zu erwarten. Denn vor allem die Grünen halten nach wie vor daran fest, dass es in der Praxis möglich sei, legale Sexarbeit von Zwangsprostitution, verbunden mit Menschenhandel, zu trennen. Und auch auf dieses Argument verweisen sie: „Sobald wir Prostitution strafbar machen, rutscht sie komplett ins Dunkelfeld ‐ dann kommen wir an die Personen gar nicht mehr ran“, sagte die langjährige Bundestagsabgeordnete Renate Künast im „Spiegel“-Streitgespräch mit Dorothee Bär, stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende (CSU).

Mehr Gewalt befürchtet

Die Union mache es sich mit der Forderung nach dem Nordischen Modell zu einfach, betont auch Ulle Schauws, frauenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion. Für die Prostituierten sei damit die Gefahr verbunden, in die Illegalität gedrängt zu werden. „Damit steigt die Gewalt, was in Schweden mit der Einführung des Nordischen Modells passiert ist“, so Schauws. Dass ein Verbot des Sexkaufs tatsächlich diese Auswirkung hat, wird in Studien allerdings unterschiedlich bewertet, auch weil verlässliche Daten fehlen.

Immerhin darauf können sich Befürworter wie Gegner des Nordischen Modells verständigen: Am Status quo festzuhalten, ist keine gute Lösung mit Blick auf die Lebensumstände vieler Prostituierten ‐ es müssten mehr Hilfs- und Beratungsangebote geschaffen werden und mehr gegen Menschenhandel unternommen werden. Mit einer „akzeptierenden“ Beratung ist es nach den Vorstellungen der Union allerdings nicht getan. „Es geht auch um die Wiedereingliederung in ein normales gesellschaftliches Leben“, sagt Axel Müller. Dabei müsse den Frauen geholfen werden.