Wehrpflicht für nur wenige

Die von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in die Diskussion gebrachte Wehrpflicht nach schwedischem Muster würde gleich doppelt gegen das Grundgesetz verstoßen. Zum einen wäre die Wehrgerechtigkeit nicht gewahrt. Zum anderen soll sie auch Frauen erfassen. Die Einführung wäre also nur nach einer doppelten Grundgesetzänderung möglich.

Im Interview mit der Welt am Sonntag sagte Pistorius, die Aussetzung der Wehrpflicht 2011 sei ein Fehler gewesen. Sie nun in alter Form wiedereinzuführen, sei aber schwierig, weshalb er sich auch andere Modelle, etwa das schwedische, anschaue. „Dort werden alle jungen Frauen und Männer gemustert und nur ein ausgewählter Teil von ihnen leistet am Ende den Grundwehrdienst.“

Nach Darstellung des Wissenschaftlichen Diensts des Bundestags sieht das 2017 eingeführte schwedische Modell so aus: Im Geburtsjahrgang 2000 gab es 93.000 Männer und Frauen. Alle mussten einen webbasierten Fragebogen zu Motivation, Fähigkeiten und Interessen ausfüllen. Auf dieser Grundlage wurden 11.000 Personen zur Musterung geladen, wo sie insbesondere körperlich untersucht wurden. Für das Jahr 2019 wurden am Ende 4.000 Rekrut:innen zum Dienst verpflichtet, wobei in der Regel nur Männer und Frauen eingezogen wurden, die auch Interesse geäußert hatten. Der Dienst dauert 12 Monate und wurde damals mit umgerechnet 14 Euro pro Tag vergütet (plus Verpflegung und Unterkunft).

In Deutschland werden im Jahr rund 750.000 Kinder geboren. Die Zahlen lägen also etwa acht mal so hoch wie in Schweden.

Mögliche Probleme bei der Wehrgerechtigkeit

Da es um eine Wehrpflicht geht, müssen nach dem schwedischen Modell auch dann Rekrutinnen und Rekruten eingezogen werden, wenn sich nicht genügend geeignete junge Männer und Frauen interessieren. Es geht also nicht nur um eine Musterungspflicht, wie manche in Deutschland das Modell derzeit missverstehen.

Die Einführung des schwedischen Modells in Deutschland könnte, wenn es tatsächlich zu Zwangseinberufungen kommt, zu Problemen mit der Wehrgerechtigkeit führen.

Danach müssen „möglichst alle verfügbaren Wehrpflichtigen“ auch zum Wehrdienst herangezogen werden, so das Bundesverwaltungsgericht in einem Grundsatzurteil von 2005. Der Gesetzgeber könne allerdings im Wehrpflichtgesetz die Tauglichkeits-Anforderungen hochsetzen oder Wehrdienstausnahmen ausweiten (etwa für Verheiratete).

Grundgesetzänderung wäre nötig

Das schwedische Modell, bei dem nur ein kleiner Teil der Männer und Frauen am Ende Dienst leisten muss, wäre mit deutschen verfassungsrechtlichen Vorgaben aber kaum vereinbar. Das gleiche gilt für einen zweiten Aspekt. In Schweden gilt die Wehrpflicht für Männer und Frauen, während sie im deutschen Grundgesetz nur für Männer vorgesehen ist. Für Frauen könnte sie deshalb nicht einfach per Gesetz eingeführt werden, denn laut Grundgesetz ist Zwangsarbeit grundsätzlich verboten. Auch hier wäre eine Grundgesetzänderung mit Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat erforderlich.

In der politischen Diskussion ist das Echo auf Pistorius' Anregung bisher verhalten. In seiner eigenen Partei äußerte sich der Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich ablehnend: „Zum jetzigen Zeitpunkt sollten wir in erster Linie daran arbeiten, die Bundeswehr attraktiver zu machen. Sie muss besser ausgerüstet werden, Kasernen müssen instand gesetzt werden. Darauf sollten wir uns konzentrieren.“ Mützenich verwies auch auf das Friedensgebot des Grundgesetzes. Auch SPD-Chefin Saskia Esken hatte die Überlegungen des Ministers zu einer reaktivierten Wehrpflicht zurückgewiesen. Der Deutschen Presse-Agentur sagte sie: „Ich glaube, dass die Bundeswehr so als Berufsarmee jetzt auch gut aufgestellt ist und weiterentwickelt werden muss.“

In der CDU/CSU verfolgt man ein eigenes Modell: das verpflichtende Gesellschaftsjahr für alle Schulabgänger. Es ist nicht auf die Bundeswehr bezogen, sondern schließt alle Formen gesellschaftlichen Engagements ein. „Sollte der Minister sich dem Konzept eines Gesellschaftsjahres anschließen, dann kann er sich auf die CDU verlassen“, sagte die CDU-Verteidigungspolitikerin Serap Güler den Zeitungen der Funke Mediengruppe nach Angaben vom Dienstag.

Eine Wiedereinführung der Wehrpflicht greife hingegen zu kurz. Pistorius habe dafür „weder die 15 Milliarden Euro, die dafür mindestens nötig wären, noch das Personal in der Bundeswehr, noch die Unterstützung seiner eigenen Partei“, sagte Güler. Die SPD tue sich nach wie vor schwer damit, „die Bundeswehr zu stärken“.

Grüne und FDP lehnen eine Rückkehr der Wehrpflicht völlig ab.