Lauterbach warnt vor Hamsterkäufen bei Kindermedikamenten

Kaum hatte Karl Lauterbach begonnen zu sprechen — war er kaum noch zu verstehen. Plötzlich schrillten Handys und Sirenen — die Pressekonferenz mit dem Bundesgesundheitsminister wurde vom bundesweiten Warntag gecrasht.

Doch nach einer Minute war der Spuk vorbei, Lauterbach nahm den Gesprächsfaden wieder auf und gab teilweise Entwarnung — zumindest was mögliche Lieferengpässe bei Arzneimitteln für Kinder und Jugendliche für den nächsten Winter angeht.

Bitte tätigen Sie keine Hamsterkäufe, bitte horten Sie nicht Arzneimittel. Karl Lauterbach

„Wir sind besser vorbereitet als im vergangenen Jahr. Sicherlich können Engpässe wie im Winter 2022/23 bei einer starken Welle von Erkältungs– und Atemwegserkrankungen bei Kindern und Jugendlichen nicht gänzlich ausgeschlossen werden, doch haben wir jetzt gemeinsam entsprechende Vorsorge getroffen“, sagte der SPD–Politiker am Donnerstag in Berlin im Anschluss an ein Gespräch mit Vertretern der Industrie, der Apotheken und der Kinder– und Hausärzte.

Im vergangenen Winter waren nach einer Infektionswelle Lieferprobleme etwa bei Fieber– und Hustensäften für Kinder eskaliert. Um den Nachschub abzusichern, war im Juli ein Anti–Engpass–Gesetz in Kraft getreten.

Produktion wurde hochgefahren

Die Industrie habe jetzt einen großartigen Job gemacht, die Produktion von Arzneimitteln auf das technische Maximum hochgefahren, 24 Stunden sieben Tage die Woche produziert, lobte Lauterbach– und hob dennoch den mahnenden Zeigefinger in Richtung Eltern. „Bitte tätigen Sie keine Hamsterkäufe, bitte horten Sie nicht Arzneimittel“, appellierte der Minister an die Mamas und Papas.

Ein kleiner Hausvorrat sei sinnvoll– doch bitteschön nicht mehr. Doch was ist ein „kleiner Hausvorrat“, Herr Minister? Lauterbach konkretisierte: „Eine Tagesdosis Fiebersaft beispielsweise oder eine Ration, um ein Wochenende zu überstehen — das reicht wirklich aus. Ansonsten könnten die Medikamente womöglich genau da fehlen, wo sie gerade am dringendsten benötigt würden.“

Apotheken mit mehr Freiheiten

Zusätzlich zum sparsamen Umgang mit den Arzneien soll ein „Gefechtsstand“ direkt im Bundesgesundheitsministerium helfen. „Zur besseren Steuerung einer gleichmäßigen Versorgung richtet das Ministerium im Herbst und Winter einen regelmäßig tagenden Steuerungskreis ein — unter Beteiligung von Unternehmen, Ärzten und Apotheken“, sagte Lauterbach.

Und auch die erweiterten Befugnisse und Rechte der Apotheken sollen für eine Entschärfung der Arzneimittelversorgung im Winter sorgen. Demnach können Apotheken selbst Medikamente herstellen und auch unbürokratisch die auf den Rezepten angegebenen Mengen beziehungsweise Dosen an Medikamenten und Arzneien verändern — ohne ein neues Rezept anzufordern.

Sollten all diese Maßnahmen nicht greifen und eine extrem starke Krankheitswelle bei Kindern übers Land rollen, dann würde er für kurzfristige Direktimporte aus dem Ausland sorgen, kündigte Lauterbach an.