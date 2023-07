Das Weiße Haus fasst die Reaktion des Präsidenten auf den Beschluss der Justizreform in der Knesset mit einem Wort zusammen: Bedauerlich. Sprecherin Karine Jean–Pierre fügte hinzu, die Abgeordneten hätten das Gesetz „mit der knappsten möglichen Mehrheit“ durchgesetzt. Sie erinnerte damit an die öffentliche Mahnung des US–Präsidenten an den israelischen Regierungschef, den breitest möglichen Konsens zu suchen. Krasser könnte der Gegensatz zwischen dem Vorgehen der Rechtsaußen–Koalition Netanyahus und den Erwartungen in Washington kaum formuliert werden.

Was erklärt, warum Kommentatoren und Experten in den USA den Ausgang der Abstimmung vom Montag als Kopfstoß für Joe Biden werten. Der US–Präsident, der die Verteidigung der liberalen Demokratie gegen autokratische Ordnungen zum Leitthema gemacht hat, steht nun unter Druck, eine angemessene Antwort zu finden.

Biden unter Druck

„Bisher hat Biden nur rhetorischen Druck ausgeübt“, verlangt Phyllis Bennis vom progressiven Institute for Policy Studies in Washington eine robustere Reaktion. Das sei „ungenügend“ und „nicht im Einklang mit seiner Wählerbasis“.

David Kramer, der unter George W. Bush für Demokratie und Menschenrechte in den Außenbeziehungen zuständig war, sieht den Amtsinhaber in einem Dilemma. Es sei einfacher, autoritären Missbrauch bei Feinden und Konkurrenten zu kritisieren. „Es wird viel schwieriger, wenn Freunde und Alliierte betroffen sind.“ Zumal es im Fall Israels auch um nationale Sicherheitsinteressen der USA geht. Die Supermacht schadete sich nach Ansicht von Experten selbst, wenn es die bis 2028 versprochene Militärhilfe in Höhe von 3,8 Milliarden US–Dollar infrage stellte.

Schon einmal schwierige Beziehungen

Schließlich gelten die israelischen Streitkräfte als die zuverlässigste Abschreckung gegen die Hegemonialansprüche Irans. Dass der Israel–Freund Biden daran nicht rührt, gilt als gesetzt. Und es gibt ein Vorbild dafür. Selbst auf dem Höhepunkt der Verwerfungen zwischen Netanyahu und Barack Obama wegen des Atomabkommens mit Iran, hielten die USA an den Militärhilfen fest. Der damalige Präsident unterschrieb 2016 sogar noch das Memorandum, auf dem die beispiellosen Transferleistungen im Verteidigungsbereich beruhen. Die Sprecherin des Weißen Hauses wies den Vorwurf zurück, außer harsche Worte habe Biden dem Vorgehen „Bibis“ nicht viel entgegenzusetzen. „Wenn Präsidenten sprechen, senden sie eine Botschaft.“ Die USA haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es am Ende doch noch zu Verhandlungen und einem Kompromiss kommen könnte.

Die Justizreform darf vor dem Inkrafttreten noch der Unterschrift des israelischen Präsidenten Isaac Herzog, einem Netanyahu–Kritiker, der vergangene Woche vor dem US–Kongress eine Rede gehalten hatte und Gast im Weißen Haus war.

USA–Reise Netanyahus steht in den Sternen

Ferner steht die Reaktion des obersten Gerichts in Israel aus, dass die versuchte Schwächung der Gewaltenteilung kassieren könnte. Biden könnte wie bisher versuchen, vorwiegend hinter den Kulissen Druck zu machen. Als diplomatischen Hebel hält er weiter ein Treffen mit Netanyahu in der Hand, das dieser unbedingt will, bisher aber nicht bekommen hat.

Vor der Abstimmung hatte der Präsident eine Begegnung auf amerikanischen Boden später des Jahres in Aussicht gestellt. Ausdrücklich war nicht von einer Einladung ins Weiße Haus die Rede. Amerikanische Nahost–Experten sind sich nicht sicher, ob das genug sein wird, Netanyahu zum Einlenken zu bewegen. Diesem gehe es vor allem um sein eigenes politisches Überleben.

Und darum, eine Gefängnisstrafe in dem Korruptionsprozess gegen ihn zu vermeiden. Steven Cook vom Council on Foreign Relations meint gegenüber der Washington Post, die Gefahr bestünde darin, die Veränderungen zu unterschätzen. „Bidens Erfahrung mit Israel ist ein Israel, das es so nicht mehr gibt.“