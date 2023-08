Nun ist es offiziell: Der niederländische Außenminister Wopke Hoekstra wird Nachfolger von Klimazar Frans Timmermans in der EU–Kommission. Der Sozialdemokrat Timmermans kehrt nach Den Haag zurück, um eine Koalition aus Linken und Grünen im Wahlkampf anzuführen. Hoekstra gehört den Konservativen an und könnte eine völlig neue Dynamik in die Klimadebatte bringen — wenn Kommissionschefin Ursula von der Leyen ihm dasselbe Portfolio überträgt wie seinem Vorgänger.

Unter Umweltverbänden und im mehrheitlich klimaengagierten EU–Parlament sorgt die Personalie für Unruhe. Schon vor der Sommerpause war bei mehreren Gesetzesvorhaben deutlich geworden, dass sich die Konservativen im Wahlkampf für einen bezahlbaren und aus ihrer Sicht bürgerfreundlicheren Klimaschutz einsetzen wollen, was im Klartext heißt: Sie wollen den Übergang in eine CO2–freie Zukunft entschleunigen. Beim Renaturierungsgesetz, das nur knapp durchs Parlament kam, war der Konflikt offen ausgebrochen.

Neues Gesicht der EU–Klimapolitik

Während sich Frans Timmermans in seinen Brüsseler Jahren — von 2014 bis heute — immer mehr für die Themen Umwelt– und Klimaschutz begeisterte, gilt Hoekstra als kühler Rechner. Den Südländern ist seine Zeit als holländischer Finanzminister in unguter Erinnerung, wo er sich vehement gegen Coronabonds aussprach. Der 47–jährige Vater von vier Kindern hat den niederländischen Nettozahlerbeitrag fest im Blick. Seine Karriere startete er bei Royal Dutch Shell und wechselte mit 36 Jahren zur Unternehmensberatung McKinsey. Die fossile Perspektive dürfte ihm also ebenso wenig fremd sein wie Wirtschaftlichkeitsüberlegungen.

Ursula von der Leyen ist im Zuschnitt der Portfolios ihrer Kommissare völlig frei. Sie könnte das Gesetzespaket zum europäischen „Green Deal“ in den Händen von Maros Sefcovic belassen, der es bereits jetzt kommissarisch betreut und auch den Posten des Vizepräsidenten von Timmermans übernommen hat.

Hoekstra würde den Rest des Klimaressorts erben, was ihn zum „Gesicht“ des klimafreundlichen Umbaus machen und den Besuch internationaler Klimakonferenzen einschließen würde. Denkbar ist auch, dass die Kommissionspräsidentin die Zuständigkeiten komplett neu ordnet — ein Jahr vor Ende der Amtszeit ist das allerdings wenig wahrscheinlich.

Unterstützung von Konservativen in der EU

Jeder Bewerber wird vor seiner Ernennung vom Europaparlament schriftlich und mündlich ausführlich befragt. Für Hoekstra dürfte das kein Spaziergang werden, auch wenn die Konservativen im Haus eine gewichtige Gruppe darstellen und ihren Parteifreund natürlich unterstützen. Sie hoffen, dass er beim klimafreundlichen Umbau von Wirtschaft, Verkehr und Gebäudesektor auf die Bremse tritt und sie damit bei der Europawahl im kommenden Juni punkten können.

Aus genau den gleichen Gründen wird Hoekstra von Liberalen, Sozialisten und Grünen in die Mangel genommen werden. Schließlich ist der „Green Deal“ das Aushängeschild der Ära von der Leyen. Spätestens 2050 soll die EU klimaneutral sein, also die Atmosphäre nicht mehr mit zusätzlichen Klimagasen belasten.

Bremst Hoekstra die Klimaziele?

Den Großteil der dafür nötigen Gesetze hat die EU–Kommission noch unter Frans Timmermans auf den Weg gebracht. Der zuständige Kommissar ist aber auch an den sogenannten Trilog–Verhandlungen beteiligt, wo Parlament, Rat und Kommission den endgültigen Text aushandeln — inklusive Grenzwerte, Daten und Fristen.

Wenn sich Hoekstra hier auf die Seite von Mitgliedsstaaten schlägt, die wegen steigender Energiekosten und strenger Auflagen eine Abwanderung ganzer Industriezweige aus Europa befürchten, könnte das die Umsetzung der grünen Energiewende durchaus verlangsamen.