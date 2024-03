„Bist du eigentlich nur auf die Baumschule gegangen?“ Was als Beleidigung gedacht ist, sollten eigentlich eher als Kompliment gelten. „Baumschulen sind die Orte, an denen sich die Menschen mit Pflanzen auskennen“, erklärt Tobias Gall. Er ist der Geschäftsführer der Gartenwelt-Donautal in Oberdischingen. Hier zieht der 29-Jährige viele verschiedene Bäumen, Sträuchern und Büschen auf.

Dabei sind Baumschulen nicht nur für Menschen da, die sich den eigenen Garten oder das heimische Arbeitszimmer mit pflegeleichten Zimmerpflanzen schmücken wollen. Sie sind ein entscheidender Bestandteil, wenn es darum geht, Städte grüner und damit auch klimafreundlicher zu machen. Wie wichtig Baumschulen sind und mit welchen Problemen die Branche zu kämpfen hat.

Früh morgens geht es los

Morgens um 9 Uhr ist Tobias Gall schon seit lange auf den Beinen. Auf einer feuchten Wiese zeigt er seinen vier Auszubildenden, wie man verschiedene Baumarten richtig ausschneidet. „Das ist eine Gleditschie, die hat einen Etagenwuchs und ganz leichte Blätter“, erklärt Gall den vier jungen Männern und deutet dabei auf verschiedene Äste.

Nach dem Vortrag machen sich die Azubis ans Werk und bringen den kleinen Baum, der für einen Laien eher noch wie ein karger Busch aussieht, in Form. „Wir müssen ihm jetzt schon die Form geben, die er in 20 bis 30 Jahren dann haben soll“, sagt Gall.

Nachdem der studierte Gartenbauingenieur vor vier Jahren in Oberdischingen seine Firma aufgebaut hatte, übernahm er vor rund einem Jahr die dortige Baumschule „Das ist eine schöne Synergie und die Betriebe befruchten sich gegenseitig“, sagt Gall. Mit seinem Unternehmen leistet der Geschäftsführer einen wichtigen Beitrag im Bereich der Ökologie.

Baumschulen sind für Klimaschutz entscheidend

„Wir erzeugen hier die Produkte, die wir für den Klimaschutz brauchen“, sagt Gall. Mit den Pflanzen aus den Baumschulen würden unter anderem Städte begrünt, wodurch sich deren Ökobilanz verbessere. Solche Maßnahmen entsprechen dem Willen der Politik. Bereits im März vergangenen Jahres hat die Bundesregierung das „Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz“ (AKN) beschlossen.

Mit diesem Förderprogramm sollen Projekte wie zum Beispiel die Wiedervernässung von Mooren finanziell unterstützt werden. Die Begrünung von Städten wird ebenfalls gefördert. Bis 2026 stehen für solche Projekte vier Milliarden Euro zur Verfügung. „Mit dem Paket sollen zum Beispiel Flächen entsiegelt, bestehende Grünflächen naturnah umgestaltet und Stadtbäume gepflanzt werden“, heißt es in der Beschreibung des AKN.

Tobias Gall erklärt seinen Lehrlingen, wie sie die verschiedenen Bäume richtig ausschneiden. (Foto: Luca Mader )

Die positiven Effekte der Stadtbegrünung wurden von verschiedenen Forschern schon oft dargelegt. So helfen Bäume besonders dabei, Städte herunterzukühlen. Das belegt die Studie eines internationalen Forscherteams, die ergeben hat, dass die städtische Durchschnittstemperatur durch 15 Prozent mehr Bäume um rund 0,4 Grad Celsius sinken würde. Das könne die hitzebedingten Todesfälle um 40 Prozent reduzieren.

Das Konzept der „Schwammstadt“ wird mittlerweile in der Städteplanung ebenfalls berücksichtigt. Dieses setzt auf Bäume und Grünflächen, die in der Lage sind, Wasser zu speichern. Dadurch sollen Städte besser vor Hochwasser geschützt sein. Zudem helfen Pflanzen dabei, die Luft in den Städten sauberer zu machen, indem sie Schadstoffe wie Kohlenmonoxid, Stickoxide und Schwefeldioxid aufnehmen.

Betriebe kämpfen mit verschiedenen Problemen

Doch obwohl Pflanzen in den Städten so wichtig sind, befindet sich die Baumschulen noch lange nicht in einer rosigen Situation. Begleitet man Tobias Gall bei seiner Arbeit, wird einem schnell klar, wieso. Während er seinen Lehrlingen erklärt, wie sie die verschiedenen Bäume ausschneiden sollen, muss er nämlich immer wieder seine Stimme erheben.

Der Grund: Die dröhnenden Maschinen, die im Hintergrund, das Grünzeug wegfahren und Flächen bearbeiten. Diese Motoren laufen nicht mit Luft und Liebe, sondern mit Diesel. Genauer gesagt: Agrardiesel. Die Subventionskürzungen auf diesen Treibstoff treffen damit auch die Baumschul-Branche. Der Bund deutscher Baumschulen (BDB) kritisiert das scharf.

„Die wichtigste heimische Branche, die künftig Deutschlands grüne Infrastruktur mit Gehölzen versorgen soll, erleidet durch die höhere Steuerlast aus dem Wegfall des Agrardiesels und der KfZ-Steuerbefreiung einen massiven Kostenschub“, sagt Geschäftsführer Markus Guhl in einer Pressemitteilung des BDB.

Das sei mit dem Ziel der Bundesregierung, die CO₂-Emissionen zu verringern, nicht vereinbar. Konkurrenten aus dem Ausland hätten dadurch einen Vorteil, weil sie billiger produzieren könnten.

Nicht jeder dürfe über Subventionskürzungen jammern

Doch Tobias Gall hat, seit er die Baumschule in Oberdischingen vor einem Jahr übernommen hat, die Dieselsubvention noch nie in Anspruch genommen. Dabei würde er hierdurch, laut eigener Aussage, 700 bis 900 Euro jährlich sparen. „Das ist dem geschuldet, dass es letztes Jahr einfach viel Arbeit für uns war, sich hier einzuarbeiten. Und für so eine Subventionsbeantantragung muss man sich einlesen und braucht Zeit“, erklärt Gall.

Trotzdem glaube er, dass die Subventionskürzung gerade kleinere Betriebe weh tue. Da die Diesel-Förderung aber auf 10.000 Euro gedeckelt sei, treffe sie die großen Unternehmen nicht so hart. „Ich finde, dass sich große Betriebe, wie Lohnunternehmen, da nicht beklagen dürfen. Wenn man die Subvention da auf den Gesamtumsatz herunterrechnet, ist sie minimal“, so Gall.

Was ihn viel eher umtreibe, seien die deutschen und europäischen Vorgaben zu Dünge- und Pflanzenschutzmitteln. „Es sind die vielen bürokratischen Hürden, die man einem auferlegt. Das sorgt in der Baumschul-Branche für Unmut“, sagt Gall. Diese Verordnungen seien ein zweischneidiges Schwert. Er verstehe, dass der Aufwand für Kollegen, die große Äcker und Felder betreiben, wegen der umfassenden Dokumentationspflichten sehr hoch sei.

Gall versteht die Ziele der Politik

Auf der anderen Seite könne er die grundsätzliche Zielsetzung dieser Politik aber ebenfalls verstehen. „Ich bin Gärtner mit grünem Herzen. Ich möchte eigentlich auch nichts spritzen und möchte auch nicht, dass der Dünger ins Grundwasser sickert“, sagt Gall.

Er selbst habe den Einsatz von Spritzmitteln in seiner Baumschule fast vollständig zurückgefahren und setzte auf die mechanische Entfernung von Unkraut.

Dabei werde der Boden aufgehackt und die Unkräuter herausgeholt. „Das ist natürlich mehr Aufwand. Wir haben aber nicht so viel Fläche und dann geht das. Aber viele Kollegen kommen ohne Spritzmittel nicht zurecht.“ Der Baumschulen-Bund kritisiert das Vorgehen der Politik in diesem Bereich ebenfalls.

„Unsere Betriebe sollen mit mechanischen und thermischen Verfahren alternative Wege zum chemischen Pflanzenschutz beschreiten. Wie soll das jedoch umgesetzt werden, wenn diese Verfahren durch die höhere Steuerlast auf Betriebsstoffe massiv verteuert werden“, fragt BDB-Geschäftsführer Guhl. Tobias Gall wünscht sich indes insgesamt mehr Unterstützung von der Politik.

Hunderte bürokratische Hürden

„Es gibt Probleme, die sich durch unterschiedliche Bereiche ziehen, egal ob Baumschulen, Handwerk, Kleinunternehmen oder Landwirtschaft. Was da einfach brutal viel Arbeit und Energie kostet, sind diese hunderten kleinen bürokratischen Hürden, die einem in den Weg gelegt werden“, sagt der 29-Jährige. Daran sei aber nicht nur die große Politik in Brüssel und Berlin schuld.

Auch Regeln auf Landes-, Kreis und kommunaler Ebene, trügen Schuld an dem Missstand. „Das sind ganz viele Behörden, die da mit reinspielen und eigentlich müsste da jede Behörde von sich aus versuchen, da etwas Schwung reinzubringen“, sagt Gall.

Wie jedes andere Handwerk hat die Baumschul-Branche zudem mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen. In Oberdischingen sieht es noch gut aus. Aktuell bildet Tobias Gall vier angehende Gärtner aus. Einer davon ist der 18-jährige Moritz Hügle. „Es gefällt mir einfach draußen zu arbeiten. Jeden Tag wird etwas anderes gemacht“, sagt der Ehinger.

Mit der Arbeit tue man auch etwas für die Zukunft und den Klimaschutz. Der Lohnunterschied von Industrie und Handwerk falle für ihn nicht ins Gewicht. „Das Geld, was ich hier bekomme, passt für mich. Außerdem bekommt man, wenn man bei Kunden die Pflege von Pflanzen übernimmt, auch oft noch ein Trinkgeld“, sagt Hügle.

Doch ein Problem ist, dass überhaupt nicht sehr viele Leute sich an die Experten aus den Baumschulen wenden, wenn es um den Einkauf und die Pflege von Pflanzen geht. Dabei kommt die Konkurrenz vor allem von Baumärkten, die ihre Pflanzen oftmals billiger verkaufen.

„Da sind die Pflanzen nur ein Artikel, der in einer bestimmten Zeit verkauft werden muss, sonst ist er Ausschuss“, sagt der Tobias Gall. Baumschulen böten hingegen eine fachkundigere Beratung und verfolgten insgesamt eine ganz andere Philosophie. „Wir kümmern uns um unsere Pflanzen. Die werden gegossen und gepflegt und können hier auch ein Jahr stehen und dann immer noch gekauft werden.“