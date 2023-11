Kommentar: Wie die Grünen für Befremden sorgen

Für Grüne waren die Zeiten auch schon rosiger. Der Kampf gegen die Erderhitzung wird angesichts der Vielzahl an Krisen in den Hintergrund gedrängt, das Verfassungsgericht hat mit seinem Urteil zum Bundeshaushalt den finanziellen Spielraum weiter eingeschränkt.

Von Sahra Wagenknecht bis Friedrich Merz sehen viele in den Grünen ein politisches Übel, das es vor allen anderen zu bekämpfen gilt. Das Ansehen der Regierung, der die Grünen angehören, ist im Tief. Die Landtagswahlen waren zuletzt ernüchternd.

Das hat Gründe. Gegnern gelingt es immer wieder, die Grünen als ideologiegetriebene Verbotspartei dastehen zu lassen, als bevormundend und in der krassen Form als geradezu diktatorisch. Das ist Unfug, vor allem wenn es von jenen kommt, die ihrerseits echten Diktaturen viel Sympathie entgegenbringen.

Es stimmt ja: Energiewende, Verkehrswende und all den anderen Wenden verlangen den Menschen viel ab. Manches passt nicht zusammen, wie das Abschalten der Atommeiler bei gleichzeitig weiterem Bezug von Kohlestrom. Anderes geht zu zäh voran, wie der Ausbau der Stromnetze. Da lässt sich leicht vieles kritisieren.

Gerade an den Grünen, die für diesen ökologischen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft gewählt wurden - solange die Zumutungen im Alltag nicht zu stark spürbar waren. Inzwischen zeigt sich immer deutlicher, wie tief solche Zukunftsideen in den Alltag der Menschen eingreifen.

Das kann für die Grünen noch zum Problem werden, genau wie ihre Migrationspolitik. Für viele in der Partei sind schärfere Asylregeln immer noch Teufelszeug. Das entfremdet Wähler, die dem Programm der Grünen in anderen Punkten, etwa in der Klimapolitik, durchaus etwas abgewinnen können.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat das verstanden. An der Basis und vor allem in der Parteijugend sickert die Erkenntnis nur langsam durch, dass sich die Partei damit keinen Gefallen tut.