Der Erdrutschsieg des Rechtspopulisten Geert Wilders bei den Parlamentswahlen in den Niederlanden muss ein Weckruf für die Ampel-Koalition und die größten Oppositionsparteien im Bundestag, also CDU und CSU sein: Ob Wilders Freiheitspartei PVV, deren politische Positionen mit der in Teilen als rechtsextrem eingestuften AfD vergleichbar sind, an der künftigen Regierung beteiligt wird, ist offen. Aber zu ignorieren ist die PVV nicht.

Die Entwicklungen in den Niederlanden wie auch in Italien und Argentinien mit Siegen der Rechtspopulisten sind Menetekel für Deutschland, Warnungen vor aufziehendem Unheil: 2024 stehen Europawahlen an, in drei ostdeutschen Ländern werden die Landtage neu gewählt. Es drohen Erdrutschsiege der AfD.

Kehrtwende in Richtung Handlungsfähigkeit

Gleichzeitig sind laut einer aktuellen Forsa-Umfrage 66 Prozent der Befragten der Ansicht, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sei der aktuellen Krisensituation nicht gewachsen. Insgesamt 69 Prozent äußerten die Ansicht, dass die Ampel-Koalition mit der Haushaltskrise überfordert sei. Angesichts dieser Menetekel sollten die Koalitionäre und die Union in Berlin die parteipolitischen Spielbretter wegpacken, über ihre Schatten springen und sich schleunigst zusammenraufen. Wo bleibt der Ruf, einen Deutschland-Pakt zu schmieden? Um verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen, ist zu allererst die haushaltspolitische Basis zu schaffen: durch einen ehrlichen, schnellen Kassensturz.

Es folgt die Frage: Was müssen wir uns leisten? Dann müssen die Politiker die drängendsten Themen priorisieren: Wie bekommt das Land die unkontrollierte Migration in den Griff? Wie garantieren wir die innere Sicherheit angesichts erstarkender Fliehkräfte? Etwa, wenn Anti-Israel-Demonstranten den Staat infrage stellen? Was ist uns die äußere Sicherheit wert angesichts der russischen Aggression? Was fällt weg? Muss die Kindergrundsicherung ausgerechnet jetzt kommen? In 198 Tagen wird das europäische Parlament gewählt: zu wenig Zeit für weiteren Streit. Genug Zeit für eine Kehrtwende in Richtung Handlungsfähigkeit.