Wahl in der Slowakei: Wendet sich das Land Moskau zu?

Menschen geben ihre Stimmen bei der Parlamentswahl in der Slowakei ab. (Foto: Šálek Václav/CTK/dpa )

Die Wahl in der Slowakei gilt als wegweisend. Die größte Oppositionspartei lehnt weitere Waffenlieferungen an die Ukraine ab. Der Ausgang des Votums in dem EU- und Nato-Land ist höchst ungewiss.

