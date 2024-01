Vorwahlen der US-Republikaner: Nikki Haleys letzte Chance

Der Endspurt zu den Primaries von New Hampshire beginnt im Morgengrauen bei eisigen Minusgraden im „Newfields Country Store“. Nikki Haley hat keine Zeit zu verlieren. Trotz der frühen Stunde warten mitten in der Provinz Dutzende Neugierige, die der „Palmetto-Thatcher“ aus South Carolina ein „Happy Birthday“-Ständchen anstimmten. Einen Tag vor ihrem 52. Geburtstag eine Steilvorlage für die Kandidatin.

In der heißen Phase des Wahlkampfs lässt sie keine Gelegenheit aus, das Alter Trumps und Joe Bidens zum Thema zu machen. „Die Mehrheit der Amerikaner hat kein Interesse daran, die Wahl zwischen zwei 80-Jährigen für das Präsidentenamt zu haben.“ Dem haushohen Favoriten im Rennen um die Nominierung seiner Partei geht das unter die Haut. Vergangene Woche schwadronierte er, wie gut er bei einem Test seiner kognitiven Fähigkeiten abgeschnitten habe. Das war 2018, als der Leibarzt im Weißen Haus seine mentale Fitness prüfte.

Trump verwechselt Haley und Pelosi

Haley ist sich da nicht so sicher. Am Freitagabend hatte Trump bei einer Kundgebung vor Tausenden Fans der Maga-Bewegung in Concord seine Herausforderin mit der ehemaligen Speakerin der Demokraten Nancy Pelosi verwechselt. Während er über den Aufruhr am 6. Januar 2021 sprach, benutzte er ein halbes Dutzend Mal den falschen Namen. „Nikki Haley war verantwortlich für die Sicherheit.“

Sie hätte weder ein Amt innegehabt noch sei sie in Washington gewesen, kommentierte Haley die Verwirrung. Für einen anstrengenden Job, wie den des Präsidenten, „können wir niemanden gebrauchen, bei dem wir nicht sicher sind, dass er fit ist, ihn zu erledigen.“ Die Herausforderin suggeriert, auch die unkontrollierten Wutausbrüche des Ex-Präsidenten könnten etwas mit dem Alter zu tun haben. Einen davon landete Trump via „Truth Social“ am Wochenende. Er erinnerte an den vollen Namen, mit dem sie als Tochter von Sikh-Einwanderern aus dem Punjab in dem 3607-Seelen-Nest Bamberg zur Welt kam: Nimarata Nikki Randhawa. Dass er dreimal die falsche Schreibweise „Nimbra“ gebrauchte, hat bei dem notorischen Hetzer Methode.

Ob dies rassistisch sei, bedrängen sie Reporter. „Die Leute sollen sich ihre eigene Meinung bilden“, sagt Haley. „Er ist unsicher und weiß, dass etwas nicht rund läuft.“ Damit spielt die mit der „Tea Party Bewegung“ aufgestiegene Konservative auf ihre Aufholjagd an. In New Hampshire war sie in einer Umfrage auf bis zu sieben Punkte an den Ex-Präsidenten herangekommen.

Unabhängige als Chance für Haley

Helfen dürfte Haley, dass vier von zehn Wählern hier als Unabhängige registriert sind. Diese dürfen an den Vorwahlen der Republikaner oder Demokraten teilnehmen. Bei der erwarteten Rekordwahlbeteiligung von mehr als 330.000 Wählern könnten sie der Trump-Herausforderin zum Überraschungssieg verhelfen.

Haley setzt auf die lange Tradition, dass New Hampshire die Ergebnisse aus Iowa korrigiert. Dort hatte Trump vergangenen Dienstag einen Erdrutschsieg errungen. „Wir sind mit zwei Prozent gestartet und sind bei 20 Prozent gelandet“, zeigt sich die Kandidatin zufrieden mit ihrem Abschneiden. Es war genug, das Rennen in New Hampshire zu einem direkten Duell mit Trump zu machen.

Keinem einzigen Republikaner gelang es seit 1976, die beiden ersten Vorwahlen zu gewinnen. Trumps Berater wissen um den Fluch und ziehen alle Register, nach dem ersten Platz im Mittleren Westen mit einem Doppelschlag in New Hampshire Geschichte zu schreiben.

Trump gelingt PR-Coup

In einem PR-Coup präsentierte der Ex-Präsident in Concord einen Unterstützer, den auch Haley umworben hatte. „Ich trete gegen jemanden aus seinem Staat an“, führte Trump zu brausendem Applaus Tim Scott ein. Der einzige schwarze Senator im Kongress verdankt seinen Job Haley, die ihn 2012 als Gouverneurin für eine Vakanz benannt hatte.

„Interessant, wie sich Trump mit diesen ganzen Insidern aus Washington umgibt, die behaupten, sie wollten den Sumpf trockenlegen.“ Und dann benutzte sie einen Satz, mit dem sie in ihrer Karriere immer wieder die männlichen „Good-Old-Boy“-Netzwerke angegriffen hat: „Kerle machen, was Kerle machen.“

Mit dem Satz antwortete Haley auch Reportern auf der Iowa State Fair im August auf die Frage, ob sie als einzige Frau im Rennen überhaupt eine Chance habe. Das war vor der ersten Debatte, als sie bei zwei Prozent in den Umfragen rangierte. Provokant trug Haley bei ihren Auftritten zwischen Strohballen und Schweinekoteletts ein T-Shirt mit der Aufschrift: „Underestimate Me - That’ll Be Fun.“ (Dt.: Unterschätzt mich - Das wird lustig)

Haley setzt auf Außenseiterchance

Genau darauf setzt Haley in New Hampshire. Dass Trump sie als „Bird Brain“ (Spatzenhirn) abtut und verliert. An Selbstbewusstsein mangelt es der Frau nicht, deren Vorbild die ehemalige britische Premierministerin Margaret Thatcher ist. In ihrer Karriere hat Haley noch keine Wahl verloren.

Bei ihrem Endspurt am Wochenende argumentiert sie mit ihrer Wählbarkeit bei den eigentlichen Präsidentschaftswahlen im November. Die Republikaner hätten mit Trump den Senat und das Weiße Haus verloren. Die Maga-Anhänger seien eine „kleine Gruppe“, die nicht ausreicht, die Präsidentschaft zu gewinnen.

Ohne die Anklagen in 91 Punkten vor vier Strafgerichten ausdrücklich zu erwähnen, schürt Haley Zweifel, dass die Amerikaner eine zweite Amtszeit Trumps wollen. „Chaos folgt ihm“, warnt sie ihre Partei vor der Versuchung.

Pralle Wahlkampfkasse

Das sehen auch die libertären Koch-Milliardäre so, die ihr über „American for Prosperity“ eine prall gefüllte Wahlkampfkasse bereitgestellt haben. Daraus finanziert Haley einen drei Minuten langen Werbespot, der am Tag vor den Primaries in endloser Schleife ausgestrahlt wird.

Die als „Palmetto-Thatcher“ bekannte Konservative vertritt inhaltlich keine moderaten oder liberalen Positionen. Aber sie stellt weder die Demokratie noch die Grundpfeiler der amerikanischen Sicherheitspolitik infrage. Deshalb sehen traditionelle Republikaner und Unabhängige mit ihrer Wahl in New Hampshire die letzte Chance, Trump an einem Durchmarsch zur Nominierung zu stoppen.

Das weiß auch Trump, der daran kein Interesse an einem Showdown in Haleys Heimatstaat South Carolina (24.02.) hat. Er wolle einen großen Sieg, mit großem Abstand, forderte er seine Anhänger auf, zu kämpfen. „Das bringt die Sache zu einem Ende.“