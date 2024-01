Der Sieger der republikanischen Kandidatenkür in Iowa stand so rasend schnell fest wie die Wahlnacht eisige Rekorde brach. Nach nicht einmal 30 Minuten riefen die US-Medien Donald Trump zum klaren Gewinner der ersten Vorwahlen der Republikaner aus. Obwohl der Ex-Präsident mehr Zeit mit seinen Prozessen verbracht hatte als im Wahlkampf, deklassierte er das Feld.

Die Nachwahlumfragen verraten, wer sich bei den tiefsten Temperaturen einer Wahlnacht in der Geschichte auf den Weg zu den mehr als 1600 Versammlungsorten gemacht hat. Die Hälfte der Teilnehmer identifizierte sich als Anhänger der „Make America Great Again“-Bewegung. Zählt man die 37 Prozent „konservativen“ Besucher hinzu, gehören fast neun von zehn Republikanern im bäuerlich geprägten Iowa dem rechten Flügel der Partei an. Aber auch unter den Republikanern mit College-Abschluss ging Trump als Erster über die Ziellinie. Ideologisch hätte Floridas Gouverneur Ron DeSantis am ehesten konkurrieren können. Doch warum die Kopie wählen, wenn das Original antritt? Und dieses obendrein sehr viel größeren Unterhaltungswert hat?

Trump ist mit dem Erfolg von Iowa seiner Nominierung einen großen Schritt näher gekommen. DeSantis hat das Ende der Fahnenstange erreicht. Für ihn gibt es keinen realistischen Weg zur Nominierung mehr. Er sollte aus dem Rennen ausscheiden.

Trump hat einen Vorteil bei den Vorwahlen

Doch auch für die einst hoch gehandelte Kandidatin Nikki Haley ist der Pfad nach dieser Vorwahlnacht schmal geworden. Sie muss jetzt in New Hampshire alles auf eine Karte setzen. Im Unterschied zu Iowa gibt es in New Hampshire allerdings deutlich mehr Moderate und Unabhängige, die ihr die Chance für einen Überraschungssieg geben. Dann - und nur dann - geht es für die ehemalige Gouverneurin von South Carolina bei den Primaries in ihrem Heimatstaat um alles.

Doch niemand sollte zu sehr die Luft anhalten. Trump hat die Republikaner davon überzeugt, dass er der eigentlich legitime Präsident wäre. Deshalb tritt er wie ein Amtsinhaber an. Das verschafft ihm einen enormen Vorteil bei den Vorwahlen.