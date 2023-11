Nicht nur Bundeskanzler Olaf Scholz will beim Besuch von Recep Tayyip Erdogan Klartext reden ‐ auch der türkische Präsident hat das vor. Er werde in Berlin einiges richtigstellen, kündigte Erdogan mit Blick auf die deutsche Haltung zur Hamas an. Der Westen wolle, dass die Türkei die Palästinensergruppe als Terrororganisation einstufe, doch das werde er nicht mitmachen. Experten erwarten deshalb eine „konfrontative Begegnung“. Beide Seiten wollen aber verhindern, dass der Streit über den Gaza-Krieg die deutsch-türkischen Beziehungen in eine neue Krise stürzt. Die Türkei schickt deshalb vor dem Erdogan-Besuch auch ein versöhnliches Signal an den Westen.

Erdogan hat die westlichen Partner mit seiner Parteinahme für die Hamas im Krieg gegen Israel verärgert. Der türkische Staatschef wirft Israel vor, Kriegsverbrechen in Gaza zu begehen. Die Hamas, die bei ihrem Angriff auf Israel am 7. Oktober mehr als tausend Menschen tötete, ist für Erdogan dagegen „eine politische Partei, die eine Wahl gewonnen hat“, wie der Präsident vor einigen Tagen über den Wahlsieg der Hamas im Jahr 2006 sagte. Erdogans Regierung hat enge Kontakte zur Hamas-Führung, deren Mitglieder eine Zeitlang in der Türkei lebten.

Erdogan wirft Israel „Staatsterror“ vor

Die EU und Israel seien in ihrer Einschätzung der Hamas einig, sagte Erdogan jetzt. „Aber wir denken nicht wie sie“, fügte er hinzu. „Nein, Freunde, das ist keine Terrororganisation.“ Israel warf Erdogan eine Vernichtungsstrategie gegen Menschen in der Stadt Gaza vorgeworfen. „Israel verfolgt eine Strategie zur gesamten Vernichtung von einer Stadt und ihren Menschen, indem es absichtlich auf Schulen, Moscheen, Kirchen, Krankenhäuser, Märkte, Gebäude und Straßen zielt“, sagte er am Mittwoch vor Mitgliedern seiner islamisch-konservativen Regierungspartei AKP in Ankara.

Mit „grenzenloser Unterstützung von Amerika und westlichen Ländern“ verübe die Regierung Israels seit 40 Tagen „pausenlos Massaker“, sagte Erdogan. Er warf Israel zum wiederholten Male „Staatsterror“ vor.

Konfrontation in Berlin vorgeplant

Scholz weist solche Äußerungen des türkischen Staatschefs als „absurd“ zurück; in den deutschen Medien wird Erdogan als „Hassprediger“ bezeichnet: Erdogans erste Visite in Deutschland seit drei Jahren ist wegen des Streits um den Gaza-Konflikt noch heikler als vergangene Besuche, bei denen es häufig Krach gab. „Erdogan stellt sich schon im Vorhinein gegen die Position Deutschlands“ zugunsten Israels, sagt Hüseyin Cicek von der Universität Wien. „Allein hier schon gibt es eine Spannung und eine Konfrontation.“

Einen gemeinsamen Nenner werden Scholz und Erdogan in Berlin kaum finden können. Erdogan werde bei dem Besuch auch auf die türkische Wählerschaft im Ausland blicken, nicht nur in Deutschland, sagte Cicek. Der türkische Präsident wolle türkisch-islamischen Verbänden, die ihm gegenüber loyal seien, den Rücken stärken. „Das könnte zu weiteren Spannungen führen.“

Weitere Probleme mit der Türkei

Selbst ohne den Gaza-Krieg stünden Scholz und Erdogan vor einem Berg ungelöster Probleme. Erdogan werde in Berlin vermutlich seinen Vorwurf erneuern, dass Deutschland und die EU nicht genug gegen Terrorgruppen wie die kurdische PKK unternähmen, meint Cicek. „Das sind alles Gründe dafür, dass es eine konfrontative Begegnung werden kann.“

Auch Erdogans Widerstand gegen den Nato-Beitritt von Schweden, die Differenzen beim Ukraine-Krieg, bei dem die Türkei westliche Sanktionen gegen Russland ablehnt, der Anstieg türkischer Asylbewerberzahlen in Deutschland und türkische Beschwerden über Erschwernisse von Reisen in die EU gehören zu den Streitthemen.

Kein Bruch mit Erdogan erwünscht

Erdogan hat aber kein Interesse an einem tiefen Zerwürfnis mit Deutschland. Die Türkei hat Probleme in ihren Beziehungen zu den USA und braucht Stabilität im Verhältnis zu Europa. Türkische Staatsmedien hoben vor dem Besuch das Ziel der Erdogan-Regierung hervor, den Handel mit Deutschland weiter auszubauen; die Bundesrepublik ist der größte Abnehmer türkischer Exporte. „So ganz ohne Trumpfkarten ist Scholz nicht“, sagt Cicek.

Auch Deutschland will keinen Bruch mit der Türkei. Bei aller Kritik an Erdogans Position im Gaza-Krieg hofft die Bundesregierung auf türkische Hilfe bei der Freilassung westlicher Hamas-Geiseln. Die EU braucht zudem die Mitarbeit der Türkei bei der Bewältigung des Flüchtlingsproblems in Europa.