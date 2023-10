Von ökologisch-links bis zur äußersten Rechten reicht das Spektrum der bayerischen Oppositionsparteien. Vier sind im Landtag vertreten: Grüne, AfD, SPD und FDP. Dass sie nach der Landtagswahl am 8. Oktober in die Regierung kommen, ist unwahrscheinlich. Denn der CSU-Ministerpräsident hat sich auf ein erneutes Bündnis mit den Freien Wählern von Hubert Aiwanger festgelegt. Als machtlos sieht sich die Opposition aber nicht an.

Am Vormittag trifft Katharina Schulze auf dem Wochenmarkt in Sauerlach ein, die Gemeinde liegt rund 20 Kilometer südlich von München. Die Mitglieder des Ortsverbands klatschen, doch zuerst geht die 38-jährige Grünen-Spitzenkandidatin zu dem Polizisten, der mit seinem Auto im Hintergrund steht. Sie begrüßt ihn und sagt: „Es tut gut zu wissen, dass sie da sind.“

Grüne werden mit Steinen beschmissen

Im aufgeheizten Wahlkampf steht die Polizei bereit, um die Grünen zu schützen. Das ist nicht unbegründet. Im oberbayerischen Chieming war eine Bierzelt-Kundgebung mit Bundesagrarminister Cem Özdemir von wild Protestierenden fast gesprengt worden, es wurden Steine zum Verkauf angeboten, die Polizei musste Verstärkung holen. In Neu-Ulm warf dann tatsächlich ein Mann einen Stein auf die Bühne, auf der Schulze und der Co-Spitzenkandidat Ludwig Hartmann standen.

„Ich habe Angst vor einem Rechtsruck“, sagt Schulze. Einige Leute, die zu ihr zum Gespräch auf den Sauerlacher Wochenmarkt kommen, sagen es ähnlich. Schulze und die Grünen erhalten auch viel Unterstützung. „Es ist richtig, was du hier tust“, sagt etwa eine Frau. Ein Mann hingegen vertritt in der Diskussion mit ihr die Auffassung, dass E-Autos nicht gut seien. Eine Frau fragt: „Muss im Altbau die Ölheizung raus?“ Schulze erklärt, differenziert. Sie spricht über die Klimakrise und meint: „Fünf weitere Jahre Stillstand kann sich dieses schöne Bayern nicht mehr leisten.“

AfD wirbt mit rechten Slogans

17,6 Prozent bei der Wahl 2018 war bisher das beste Grünen-Ergebnis im Freistaat. Davor hatte die Partei immer unter 10 Prozent gelegen. Wenn jetzt gemäß den Prognosen so um die 15 Prozent rauskommen, wäre das auch ganz gut, meinen die Grünen.

Die AfD ist bei ihrer Listenaufstellung deutlich ins völkische Lager des Thüringer Rechtsextremisten Björn Höcke gerückt. Das Spitzenteam besteht aus Katrin Ebner-Steiner sowie Martin Böhmm beide werden dem offiziell aufgelösten „Flügel“ zugerechnet. Ein ganzer Schwung für AfD-Verhältnisse als moderat geltende Abgeordnete haben nur aussichtslose Listenplätze erhalten.

Auf ihren Plakaten werben die äußerst Rechten mit Slogans wie „Islamfreie Schulen“, „Deutsch statt Gendern“ oder „Diplomaten statt Granaten“. Wie in anderen Parlamenten geht es auch im Bayerischen Landtag seit Einzug der AfD vor fünf Jahren deutlich rauer zu. 19 Rügen erhielten die Abgeordneten der Partei, in den 20 Jahren zuvor war keine einzige Rüge erteilt worden. Und ebenso wie im Bundestrend steigen die Umfragewerte: 10,2 Prozent hatte die AfD 2018 erhalten, jetzige Prognosen sehen sie bei 14 Prozent.

SPD-Kandidat fast unbekannt

Die Bayern-SPD geht ‐ mal wieder ‐ mit einem neuen Spitzenkandidaten an den Start: Florian von Brunn. Der 54-jährige Landesvorsitzende hatte einst als IT-Berater gearbeitet. Sein Problem ist, dass er in der Bevölkerung ziemlich unbekannt ist. Von Brunn setzt sich für Ökologie ein, „faire Löhne“, „bezahlbares Wohnen“ und immer wieder auch Menschenrechte.

Im Landtag gibt er sich als Fraktionschef robust und angriffslustig gegenüber der Staatsregierung. Kein anderer Oppositionspolitiker dürfte wegen vermeintlicher oder tatsächlicher Skandale häufiger den Rücktritt verschiedenster Regierungsmitglieder gefordert haben.

Seit langem ist die Bayern-SPD aber eine Partei im Niedergang. 2013 erreichte Christian Ude, beliebter Münchner Ex-Oberbürgermeister, als Spitzenkandidat mit 20,6 Prozent noch einen kleinen Achtungserfolg. 2018 landete die Partei dann bei 9,7 Prozent. Gegenwärtig steht die SPD laut Umfragen bei 9 Prozent.

FDP muss um Einzug in Landtag zittern

Martin Hagen, 42-jähriger Spitzenmann der FDP, präsentiert sich als freundlicher und eher nachdenklich-zurückhaltender Politiker. Er präsentiert die Partei als optimistisch-fortschrittliche Kraft, die den Freistaat wirtschaftlich voranbringen will und auf Digitalisierung setzt. Die Slogans lauten „Servus Zukunft“, „radikal vernünftig“ oder „Wirtschaft anheizen. Nicht die Gemüter.“

In Bayern ist die FDP eine On-Off-Partei, mal schafft sie es in den Landtag, dann scheitert sie an der Fünf-Prozent-Hürde. 2018 gelang der Wiedereinzug mit 5,1 Prozent. Laut Umfragen sieht es jetzt mit 4 Prozent eher schlecht aus. Vielleicht können Prominente und bekannte Namen noch was drehen: Helmut Markwort, bekannter ehemaliger Focus-Herausgeber, tritt noch einmal für die Liberalen an. Er ist 86 Jahre alt. Und Susanne Seehofer, Tochter des Ex-CSU-Ministerpräsidenten Horst Seehofer, versucht im Stimmkreis München ihr Glück für die FDP.