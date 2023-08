Die Aufbruchstimmung im Verfassungskonvent, der im August 1948 im Schloss Herrenchiemsee zusammenkam und eine Grundlage für die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland erarbeitete, lässt sich nur erahnen. Die Städte lagen drei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges in Trümmern, an eine Rückkehr Deutschlands in die Staatengemeinschaft war nicht zu denken. Doch es herrschte Zuversicht: Große Teile des Verfassungsentwurfs wurden später vom Parlamentarischen Rat ins Grundgesetz übernommen.

Die Aufbruchstimmung von damals hat sich längst in eine staatlich geförderte Vollkasko–Mentalität der Deutschen gewandelt. Wir schützen uns zu Tode: Datenschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz, Verbraucherschutz, Umweltschutz, Gesundheitsschutz, Arbeitsschutz. Und immer sorgen sich Ämter und Kommissionen um die bürokratische Einhaltung der Regeln.

Zu viel Schutz ist Einengung

Kein Zweifel: Der Schutz der Daten, des Klimas, der Denkmäler, der Verbraucher, der Umwelt, der Gesundheit und der arbeitenden Bevölkerung ist berechtigt und wichtig. Sicherheit und Lebensqualität gehören zusammen.

Doch zu viel Schutz, zu viele Regelungen und zu viele Leitplanken engen die Menschen ein. Der Staat gängelt sie, nimmt ihnen Freiheit, raubt ihre Eigenverantwortung, erzieht wie selbstverständlich mündige Erwachsene, gewöhnt jede Risikofreude systematisch ab. Mit fatalen Folgen: „No risk, no fun“ heißt es. Richtig übersetzt: „Kein Erfolg ohne Risiko“.

Mehr Mut gefragt

Die bleierne Stimmung, die sich angesichts der Krisen wie Corona, Inflation, Krieg und Klimawandel übers Land gelegt hat, muss sich in Richtung Mut und Aufbruch drehen. Umsetzen was geht, sollte das Motto sein. Denn als alle sagten „Das geht nicht!“, kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht.

Heute wissen wir, dass Deutschland mit dem Grundgesetz eine Erfolgsstory von Frieden, Freiheit und Wohlstand geschrieben hat. Hätten die Väter des Verfassungskonvents sich von negativen Gedanken leiten lassen und gefragt, was nicht funktionieren könnte oder nicht zulässig ist, hätten sie die Blaupause fürs Grundgesetz nie schreiben können.