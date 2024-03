Konflikte

Viele Tote bei andauerndem Einsatz im Schifa-Krankenhaus

Tel Aviv/Gaza / Lesedauer: 2 min

Israelische Soldaten bei einem Einsatz im November vor dem Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt. (Foto: Victor R. Caivano/AP/dpa )

Israel liefert sich weiterhin Gefechte in der Schifa-Klinik. Das israelische Militär will Hunderte Hamas-Kämpfer festgenommen und Dutzende getötet haben. Die WHO zeigt sich äußerst besorgt.