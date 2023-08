Fast jede Woche unterstreicht eine neue Umfrage: Das Vertrauen der Deutschen in die Politiker und ihre Lösungskompetenz sinkt, das Misstrauen gegenüber den Handelnden steigt. Wollte man eine Überschrift zu allen Umfragen dieses Sommers formulieren, so könnte man schreiben: „Schwere Vertrauenskrise zwischen dem Staat und seinen Bürgern.“

Will man einen Schritt weitergehen und den Blick auf die Institutionen richten, so sieht es nicht besser aus: Die Abstimmung mit den Füßen trifft Kirchen, Gewerkschaften und Parteien gleichermaßen. Ihre Antworten werden als irrelevant für den eigenen Alltag wahrgenommen. Gleichzeitig treten die Enttäuschten den Rückzug ins Private mit der Hoffnung auf ein wenig Glück im Job, im Hobby, im Familien– oder Freundeskreis an — auch dies belegen Umfrageergebnisse.

Als Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach dem Beginn des Ukraine–Krieges von der Zeitenwende sprach, untertrieb er stark: Er hätte von einer Disruption, einem Zeitenbruch sprechen müssen.

Neues Vertrauen muss entstehen

An dieser Stelle haken Wissenschaftler gerne ein und bringen den Begriff der disruptiven Innovation ein: Sie sprechen dann von neuen Ideen, Produkten oder Dienstleistungen, die bestehenden Strukturen und ganze Märkte radikal verändern. Doch bisher sind diese Innovationen, die unser Gemeinwesen zum Positiven wenden könnten, nicht in Sicht.

Stattdessen eröffnet die Ideen– und Kraftlosigkeit der bewährten Institutionen Extremisten, Radikalen und Verschwörungstheoretikern jeglicher Couleur politische Räume und mediale Plattformen, von denen sie vor nicht allzu langer Zeit nie auch nur zu träumen gewagt haben. Ihr Ziel: Bruch mit der Demokratie.

Dass die Verantwortlichen in Staat und Gesellschaft die Dramatik der Situation aus eigener Einsicht erkennen, ist nicht mehr zu erwarten. Stattdessen ist die Zivilgesellschaft, der am Erhalt der Demokratie und der Institutionen gelegen ist, gefragt: Der Rückzug ins Private, die öffentliche Sprachlosigkeit angesichts der multiplen Krisen, ist kontraproduktiv. Kritik üben, Lösungen bei „denen da oben“, „in der Blase“, einfordern, selbst aktiv werden: Dann kann auch Vertrauen erneut entstehen.