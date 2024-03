Versagen beim ersten scharfen Schuss

Versagende Waffensysteme, sehr eingeschränkte Munitionsvorräte an Bord, bisher keine geregelten Nachschubwege und ein leer gefegter Weltmarkt ohne entsprechende industrielle Kapazität zur Produktion dringend benötigter Flugabwehrraketen: Der Einsatz der Fregatte „Hessen“ im Roten Meer in der EU-Militärmission „Aspides“ steht unter schwierigen Bedingungen.

Seit mehreren Monaten greift die proiranische Huthi-Miliz, die viele Gebiete im Norden des Bürgerkriegslands Jemen kontrolliert, Schiffe im Roten Meer an - einer wichtigen internationalen Handelsroute. Mit der Mission „Aspides“ soll die Handelsschifffahrt geschützt werden.

Am Montag dieser Woche, drei Tage nach ihrem Eintreffen im Einsatzgebiet, hatte die Besatzung der „Hessen“ den ersten Angriff eingeleitet und mit weitreichenden SM2-Raketen auf eine Drohne geschossen - in dem Fall aber auf die eines Verbündeten, der USA. Die Raketen verfehlten ihre Ziele. Ein Programmierfehler, der mittlerweile behoben worden sei, hieß es zur Erklärung.

Am Dienstagabend wehrte das Kriegsschiff erstmals einen Angriff der aus dem Jemen agierenden Huthi-Miliz ab. Das Schiff schoss dabei hintereinander zwei Drohnen ab. Aber auch die zunächst eingesetzten ESSM-Raketen trafen ihre Ziele nicht, erst Raketen aus dem Nahbereichskampfsystem RAM und Schüsse aus dem 76-Millimeter-Geschütz waren erfolgreich.

Zu den konkreten Vorgängen im Roten Meer und auf der „Hessen“ äußert sich die Marine auf Anfrage bislang nicht.

Das Versagen der Hauptwaffensysteme alarmiert die Opposition im Bundestag: „Wieso konnte die als Gefahr identifizierte Drohne nicht abgeschossen werden“, fragt der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Florian Hahn (CSU), zum Vorfall vom Montag. Und will wissen: „Warum hat bisher noch kein Flugkörper sein Ziel getroffen? Wenn dieses mutmaßlich technische Problem bleibt, wäre die Auftragserfüllung und die Truppe in Gefahr. Allein der Verdacht, dass eine der Hauptbewaffnungen der Fregatte im Gefecht nicht erfolgreich war, muss umgehend ausgeräumt werden.“

Doch es bleibt nicht bei diesen Fragen. Der Inspekteur der Deutschen Marine, Vizeadmiral Jan Christian Kaack, hatte bereits vor Beginn des EU-Militäreinsatzes angedeutet, dass der Munitionsmangel, der die gesamte Bundeswehr betrifft, auch für die „Hessen“ zum Problem werden könnte. Zwar sei die Fregatte für den aktuellen Einsatz ausreichend und durchhaltefähig bestückt. Doch Kaack könnte sich verrechnet haben.

Denn nach den ersten scharfen Schüssen, so heißt es aus in der Regel gut unterrichteten Kreisen, könnten der „Hessen“-Besatzung nur noch wenige Flugkörper vom Typ SM-2 mit langer Reichweite zur Verfügung stehen. Die Rede ist von einer einstelligen oder niedrigen zweistelligen Zahl. „Und jetzt könnten die Huthi-Rebellen mit billig hergestellten Drohnen schießen, wir könnten mit teuren und knappen Hochwert-Raketen zurückschießen - aber nur so lange, bis die Magazine der ,Hessen’ leer sind“, heißt es aus Verteidigungskreisen im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“, „es bliebe nur noch der Rückzug.“ Zum jetzigen Zeitpunkt sei die „Hessen“ zwar einsatzfähig, bestätigt Christian Mölling, stellvertretender Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft (DGAP) für Auswärtige Politik im Deutschlandfunk. Er schränkt ein: „Bloß in dem Augenblick, in dem die Munition zur Neige geht, muss sie sich zurückziehen.“ Noch am Mittwoch hatte Vizeadmiral Kaack versichert, für den derzeitigen Einsatz sei noch ausreichend Munition vorhanden, und angekündigt: „Wir werden zeitnah Munition nachführen.“ Wie dies geschehen soll, ließ Kaack offen.

Zwei Nachschubwege sind denkbar: Ein Versorgungsschiff bringt neue Munition. Hier sind die drei Einsatzgruppenversorger der Marine geeignet, die allerdings zwei Wochen für den Seeweg benötigen, noch keinen Auftrag haben und nur eingeschränkt verfügbar sind. Alternative: Die „Hessen“ läuft einen Hafen in der Nähe des Einsatzgebietes an und kann dann dort wieder aufmunitioniert werden. Vorstellbar ist Dschibuti, am Horn von Afrika, wo das „Support Element Atalanta“ (SEA) der Bundeswehr im Einsatz ist. Es dient Schiffen als logistischer Stützpunkt am Horn von Afrika.

Auf ein weiteres Problemfeld weisen nach Angaben des Norddeutschen Rundfunks (NDR) Marine-Offiziere hin: So sei die Fregatte „Hessen“ zwar voll aufmunitioniert ins Rote Meer gefahren, unter anderem mit drei verschiedenen Raketenarten an Bord. Aber wenn diese verschossen seien, gebe es nur für eine Sorte minimalen und für die anderen beiden gar keinen Nachschub aus deutschen Depots. Hier wirft der CSU-Verteidigungspolitiker Hahn der Ampel-Koalition vor, diesen Sachverhalt gegenüber der Opposition seit Monaten verschleiert zu haben.

Das eigentliche Problem liegt im Munitionsmangel, bestätigt auch der Sicherheitsexperte Christian Mölling und sagt: „Die Munition geht halt zu Ende, weil in den Arsenalen nichts drin ist.“ Ähnliche Probleme gebe es bei Munition für die Artillerie - der Ukraine fehlen deshalb Geschosse vom Nato-Standardkaliber 155 Millimeter.

Zurück zur „Hessen“: Deutschland sei, so Mölling, in den vergangenen Jahren „davon ausgegangen, dass eigentlich die Schiffe gar nicht zum Einsatz kommen, dass so eine Art von Einsatz, der jetzt hier stattfindet, eigentlich eine reine Theorie ist“. Man könne die Fregatte nicht unbegrenzt im Einsatz lassen, die Marine sei „auf solche Einsätze eigentlich gar nicht vorbereitet.“

In Verteidigungskreisen wird derweil geprüft, ob andere Länder SM-2-Flugkörper für die deutschen Fregatten der „Sachsen“-Klasse abgeben könnten. Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ aber wird spezifizierte Munition benötigt, die nur für deutsche oder niederländische Schiffe geeignet ist. Christian Mölling erläutert: „Jedes Land hat seine eigene kleine Spezifikation, was es an Munition gerne verwenden möchte.“ Eine Lösung ist nicht in Sicht, heißt es in Verteidigungskreisen schmallippig.