Der Handlungsbedarf ist gegeben, daran gibt es keinen Zweifel. Wer sich als Familienvater oder -mutter online darüber informieren möchte, welche staatlichen Hilfen den Kindern zustehen und wo sie beantragt werden können, sollte Freude an der Recherche haben. Die Ampel-Koalition hat sich deshalb eine finanzielle Förderung aus einem Guss vorgenommen ‐ die Kindergrundsicherung. Das Hauptziel der Reform ist es, gegen die Kinderarmut vorzugehen. Kinder und Jugendlichen „soll ein sorgenfreies Aufwachsen und bessere Chancen für den Start ins Leben ermöglicht werden“, versprach Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne), nachdem das Kabinett ihren umstrittenen Gesetzentwurf gebilligt hatte. Doch die Kritik daran hält an. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.

Was sind die wichtigsten geplanten Änderungen?

Aus vielen mach eins ‐ so lässt sich die Kindergrundsicherung in etwa beschreiben. Statt Kindergeld, Bürgergeld, Sozialhilfe für Kinder sowie Kinderzuschlag und Teile des Bildungs- und Teilhabepakets soll vom 1. Januar 2025 an die Kindergrundsicherung die Bedürfnisse von Kindern decken. Sie soll aus drei Komponenten bestehen: einem Kindergarantiebetrag, der das Kindergeld von 250 Euro monatlich pro Kind ersetzt, einem einkommensabhängigen und altersgestaffelten Kinderzusatzbetrag sowie den Leistungen für Bildung und Teilhabe.

Warum will die Ampel-Koalition diese Reform?

Paus argumentiert, dass viele Familien die staatlichen Leistungen, die ihnen zustehen, nicht beantragten. Das unterstreicht auch die Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bundestag, Britta Haßelmann. „Gerade Familien mit geringem Einkommen beantragen häufig aus Unkenntnis Unterstützung nicht“, sagte sie der „Schwäbischen Zeitung“. Kinderarmut grenze Kinder aus. „In der Schule, wenn zu Hause die Möglichkeit zum digitalen Lernen fehlt. Oder in der Freizeit, wenn es für den Besuch im Schwimmbad nicht reicht“, so Haßelmann.

Vor allem aber prägt Kinderarmut Entwicklungswege und begleitet ein Leben lang. Britta Haßelmann

Laut Statistischem Bundesamt waren 2022 knapp 2,2 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren armutsgefährdet, das entspricht einer Quote von 14,8 Prozent. Das Familienministerium geht von 2,9 Millionen armen und armutsbedrohten Kindern aus. Nach dem Gesetzentwurf werden künftig rund 5,6 Millionen Kinder den Kinderzusatzbetrag bekommen, darunter auch 1,9 Millionen Kinder, die derzeit Bürgergeld beziehen. Bürgergeld für Kinder soll künftig nur noch dann bezahlt werden, wenn sich beispielsweise das Familieneinkommen reduziert oder ein außergewöhnlicher Bedarf besteht.

Ist der Zeitplan zu halten?

Das ist noch nicht absehbar. Fakt ist, dass es wegen des Streits um die Finanzierung und die Kosten lange dauerte, bis der Gesetzentwurf vom Kabinett beschlossen wurde. Erst nach der Sommerpause konnte sich Paus mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) auf einen Kompromiss verständigen. Stand heute wurde nach Angaben eines Sprechers des Familienministeriums die Rechtsförmlichkeitsprüfung abgeschlossen. In der kommenden Woche soll der Gesetzentwurf erstmals im Bundestag beraten werden. Da allerdings auch der Bundesrat zustimmen muss, sind weitere Verzögerungen nicht ausgeschlossen. Das könnte der Bundesagentur für Arbeit (BA) auf die Füße fallen, die das Gesetzesvorhaben umsetzen soll.

Wie hoch sind die Kosten für die Kindergrundsicherung?

Die Kindergrundsicherung soll laut Gesetzentwurf im ersten Jahr rund 1,95 Milliarden Euro kosten, je nach Inanspruchnahme können die Mehrausgaben auf bis zu 5,93 Milliarden Euro im Jahr 2028 steigen. Dazu kommen einmalig 2024 Ausgaben von rund 71 Millionen Euro, um bei der BA die Behördenstruktur anzupassen. Für das Jahr 2025 wird der jährliche „Erfüllungsaufwand“ mit rund 408 Millionen Euro angegeben. Paus hatte zunächst zwölf Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung verlangt, konnte diese Summe ihren Koalitionspartnern aber nicht erklären.

Was hat es mit dem „Familienservice“ auf sich?

Das ist erstmal ein neuer Name, er wird aber auch neue Verwaltungsstrukturen nach sich ziehen. Künftig sollen die Familienkassen, die dann eben „Familienservice“ heißen, für die Kindergrundsicherung zuständig sein. Das erfordert allerdings sowohl mehr Standorte als auch Mitarbeiter ‐ und den Aufbau einer neuen digitalen Infrastruktur. Bislang ist die BA zuversichtlich, dass dies bis 2025 gelingen kann. „Bleibt es bei der Verabschiedung zu Beginn des kommenden Jahres, können wir im Verlauf des Jahres 2025 mit der stufenweisen Einführung beginnen“, teilte ein BA-Sprecher auf Anfrage mit. Bislang werden Eltern mit Kindern, die Bürgergeld bekommen, von den Jobcentern in Deutschland betreut. Künftig wäre für diese Kinder vorrangig der „Familienservice“ zuständig ‐ aber eben nicht nur.

Warum sind Sozialverbände und kommunale Spitzenverbände unzufrieden?

Weil der Gesetzentwurf nicht ihre Erwartungen erfüllt ‐ weder mit Blick auf die Qualität der staatlichen Hilfen noch auf ihre Umsetzung. „Wir sehen nicht, dass, wie versprochen, Bürokratie abgebaut wird. Weiterhin werden Familien nicht alle Leistungen bei einer zentralen Stelle beantragen können“, kritisiert Simon Näckel vom Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Auch der Landkreistag kritisiert „unnütze Doppelstrukturen“ und den „überbordenden Bürokratismus“, den das Gesetz zur Folge habe. Der Aufwand für bedürftige Familien werde „nicht nur nicht verringert, sondern im Gegenteil erhöht“, teilt der Tübinger Landrat Joachim Walter, Präsident des Landkreistags Baden-Württemberg, mit. Statt den Verwaltungsumbau voranzutreiben, sollten „die in Rede stehenden Milliardenbeträge gezielt zur Bekämpfung von Kinderarmut“ eingesetzt werden, fordert er.