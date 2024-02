Wie viel braucht ein Mensch zum Leben? Und ist der finanzielle Abstand zwischen den Beziehern von Bürgergeld und Geringverdienern groß genug? Seit Wochen wird über diese Fragen in Deutschland gestritten. Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK, kritisiert, dass bedürftige Menschen bewusst in Misskredit gebracht werden.

Ich würde mir wünschen, dass die Erzählungen über den Missbrauch von Sozialleistungen endlich einer Debatte über mehr soziale Gerechtigkeit weichen. Verena Bentele

„Ich würde mir wünschen, dass die Erzählungen über den Missbrauch von Sozialleistungen endlich einer Debatte über mehr soziale Gerechtigkeit weichen“, sagte sie im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“. Damit der Staat genügend Geld für Sozialausgaben hat, fordert die Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbunds und frühere Spitzensportlerin unter anderem, hohe Erbschaften und Vermögen höher zu besteuern.

Frau Bentele, Sie sind seit 2018 Präsidentin des Sozialverbands VdK. Ist der Gegenwind heutzutage größer, wenn Sie mehr staatliche Unterstützung für Bedürftige fordern?

Die Konkurrenz zwischen den verschiedenen Anliegen ist größer geworden. Was ich damit meine: Ich bekomme heute oft zu hören, dass manches in der Sozialpolitik wegen des Krieges in der Ukraine oder den Folgen der Corona-Pandemie nicht so schnell umgesetzt werden kann. Die Bewältigung dieser Krisen wird als prioritär eingestuft, und das verschlingt Zeit, Energie und Finanzmittel. Früher gab es mehr inhaltliche Debatten, zum Beispiel über unsere Forderung, die privaten und gesetzlichen Versicherungssysteme bei der Rente sowie der Kranken- und Pflegeversicherung zusammenzulegen. Jetzt ist davon nichts mehr zu hören, weil es so viele andere Anliegen gibt.

Die Ausgaben für Soziales und gesetzliche Leistungen sind seit Jahrzehnten kontinuierlich gewachsen, auch unter unionsgeführten Regierungen. Ist die Belastungsgrenze für diejenigen, die das finanzieren müssen, erreicht - oder ist das Gejammer auf hohem Niveau?

Die meisten Menschen in Deutschland verdienen nicht sehr viel, es reicht für die Miete, fürs Essen und hin und wieder Urlaub. Aber der Kauf eines Eigenheims beispielsweise ist heutzutage für viele unerschwinglich. Wenn Erwerbstätige sagen, dass die Sozialversicherungsbeiträge zu hoch sind beziehungsweise eine Grenze erreicht ist, kann ich das für „Normalverdiener“ nachvollziehen. Ich erwidere darauf, dass der Staat dringend an die Einnahmeseite ranmuss.

Was fordern Sie konkret?

Einen höheren Spitzensteuersatz für Menschen, die sehr viel verdienen, und eine höhere Kapitalertragsteuer, damit diejenigen, die über Geldanlagen reich werden, mehr beitragen. Auch sehr hohe Erbschaften und hohe Vermögen sollten höher besteuert werden. Darüber hinaus gibt es Handlungsbedarf bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung. Dadurch entgehen dem Staat 150 Milliarden Euro pro Jahr. Und ich wäre eben dafür, dass auch Beamte, Selbstständige und Abgeordnete in die Solidarsysteme einzahlen. Dann hat der Staat genügend Geld für Sozialausgaben.

Deutlich mehr als ein Drittel des Gesamtbudgets fließt bereits in den Haushalt von Bundessozialminister Hubertus Heil, auch in das Bürgergeld, das zu Beginn des Jahres um zwölf Prozent erhöht wurde. Ist dieses Plus mit Blick auf die Tarifabschlüsse von Erwerbstätigen gerechtfertigt? Unionspolitiker äußern Zweifel.

Die Finanzierung des Existenzminimums ist nichts, wovor der Staat sich drücken kann. Das ist eine durch die Verfassung geschützte Leistung. Das sollten auch die Politiker der Union wissen. Ich würde mir wünschen, dass die Erzählungen über den Missbrauch von Sozialleistungen endlich einer Debatte über mehr soziale Gerechtigkeit weichen. Zu lang wurden bedürftige Menschen in Misskredit gebracht. Die allermeisten wollen keine Sozialleistungen, sondern arbeiten. Das gilt für Alleinerziehende, chronisch Kranke und Menschen mit Behinderung, die ohnehin schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Statt über Arbeitsverweigerer sollten wir über bessere Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten sprechen, um möglichst viele fit für den Arbeitsmarkt zu machen.

Ob sich Arbeit in jedem Fall lohnt, ist umstritten. Sie - und auch das Münchner Ifo-Institut - sagen: ja. Ist bei Ihrer Rechnung die sogenannte Schwarzarbeit eingepreist, die laut Zoll 2022 einen Schaden von rund 686 Millionen Euro verursacht hat?

Nein. Aber als VdK-Präsidentin würde ich immer sagen, dass hier eine andere Diskussion geführt werden muss. Der Zoll sollte gestärkt werden, um die Schwarzarbeit effektiv aufzuspüren und zu bekämpfen. Wenn Personen wirklich nicht arbeiten wollen, obwohl sie könnten und Angebote erhalten, dann muss auch hier der Staat konsequent sein. Aber ich betone nochmals: Das ist eine kleine Minderheit, die das System bewusst ausnutzt. Zwei Drittel der älteren Menschen, die Anspruch auf Grundsicherung im Alter hätten, weil ihre Renten zu niedrig sind, beantragen das nicht. Sie ernähren sich lieber von Nudeln mit Ketchup, als zum Sozialamt zu gehen.

Vonseiten der Union wird gefordert, Ukraine-Flüchtlinge künftig nicht mehr mit Bürgergeld, sondern mit den geringeren Leistungen für Asylbewerber zu unterstützen. Wie stehen Sie dazu?

Politik für Geflüchtete ist nicht das Kerngebiet des VdK. Aber ich halte es nicht für zielführend, Bedürftige, die aus unterschiedlichen Gründen nicht arbeiten können, in verschiedene Gruppen einzusortieren. Ein Ziel des Bürgergeldes ist es ja, Menschen zu integrieren, zu qualifizieren und in Arbeit zu bringen. Darauf sollten wir unseren Fokus legen. Ukraine-Geflüchtete sollten die Unterstützung bekommen, die sie brauchen, um hier schnell in der Gesellschaft und auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

Entspricht es Ihrem Gerechtigkeitsempfinden, dass Menschen, die neu zu uns kommen, in gleicher Weise unterstützt werden wie ein 57-Jähriger, der vor zwei Jahren seinen Job verloren hat?

Ich sehe es so: Jeder, der in Deutschland lebt, sollte seinen Teil zur Gesellschaft beitragen. Wenn das, aus welchen Gründen auch immer nicht möglich ist, hat er Anspruch auf Hilfen für seinen Lebensunterhalt. Wir sind eine solidarische Gesellschaft. Aber das Ziel muss, wie gesagt, sein, diese Menschen so zu unterstützen, dass sie auf eigenen Füßen stehen und in die sozialen Sicherungssysteme einzahlen. Im Übrigen tun wir uns als Gesellschaft keinen Gefallen, wenn wir ärmere und bedürftige Menschen gegeneinander ausspielen. Den Einzigen, denen wir damit einen Gefallen tun, sind rechte Parteien wie die AfD, die ihre Vorbehalte gegen Migranten weiter schüren.

Was ist eigentlich mit den Geringverdienern, die in Jobs ohne Tarifbindung arbeiten? Sowohl Gewerkschaften als auch Sozialverbände scheinen ihren Fokus auf andere Zielgruppen gerichtet zu haben.

Ich kann dazu nur sagen: Der VdK fordert schon lange einen Mindestlohn von mehr als 14 Euro. Das wäre einerseits nötig, um sich eine Rente oberhalb der Grundsicherung zu erarbeiten. Andererseits hätten wir dann einen höheren Lohnabstand zu den Transferleistungen wie der Grundsicherung. Und: Wir würden endlich klarstellen, dass es nicht geht, wenn in einer wirtschaftsstarken Nation wie Deutschland so viele Menschen kaum oder nur ganz knapp von ihrer Arbeit leben können.

Noch ein Wort zur Kindergrundsicherung: Sie haben sich dafür eingesetzt, Kinder aus ärmeren Familien besser zu unterstützen. Herausgekommen ist eine Reform, die vor allem einen teuren Bürokratie-Aufbau zur Folge hat. Wäre es nicht besser, am bisherigen System festzuhalten?

Noch kämpfe ich auch als Sprecherin eines Bündnis Kindergrundsicherung für eine gute Kindergrundsicherung. Aber wir haben eine klare Linie: Wenn es für die Familien nicht deutlich einfacher wird, die Leistungen zu bekommen, und sie nicht mehr Möglichkeiten haben, Teilhabe, Bildung und Grundversorgung für ihre Kinder zu realisieren, dann werden wir uns gegen die Kindergrundsicherung stellen.