Viel klarer könnten die Wähler ihre Unzufriedenheit über die Alternative bei den kommenden Präsidentschaftswahlen kaum deutlich machen. Eine Umfrage nach der anderen dokumentiert, dass die Amerikaner weder Biden noch Trump für eine zweite Amtszeit ins Weiße Haus schicken wollen. Beide Politiker kommen beispielsweise in einer Erhebung für die Washington Post auf Zustimmungswerte von 37 Prozent für den Präsidenten und 38 Prozent für seinen Vorgänger.

Eine andere Erhebung des „Marist“-Instituts stellt die Frage andersherum. 65 Prozent sagten den Demoskopen, sie wünschten sich keine zweite Amtszeit für Biden. Sechs von zehn Wählern lehnen eine Rückkehr Trumps ins Weiße Haus ab. Die Hälfte der Befragten meint, der 80-jährige Präsident und sein 77-jähriger Herausforderer seien zu alt für den wichtigsten Job der Welt.

Bidens Alter wird zum Problem

Dennoch sieht alles bei den bevorstehenden Vorwahlen danach aus, dass die Demokraten Biden und die Republikaner Trump aufstellen werden. „Wir haben zwei sprichwörtlich alte Politiker, in denen sich die Vergangenheit spiegelt statt Aufbruch“, analysiert der Princeton-Politologe Julian Zelizer die Ausgangslage.

Je jünger die Wähler, desto mehr spielt das Alter der Kandidaten eine Rolle. Obwohl der Altersunterschied nur drei Jahre ausmacht, erweist sich das als besonders problematisch für Biden.

Eine Umfrage der New York Times in sechs Bundesstaaten mit hoher Zahl an Wechselwählern, die 2024 darüber entscheiden könnten, wer ins Weiße Haus zieht, zeigt, dass der Präsident bei den traditionell den Demokraten zugewandten Unter-30-Jährigen nur noch ein Prozent vor Trump liegt. Zum Vergleich: Vor vier Jahren hatte Biden noch einen Vorsprung von 33 Prozent.

Trump führt in Swing-States

Dasselbe Phänomen lässt sich bei anderen Stammwählergruppen ausmachen. Der Amtsinhaber verliert an Unterstützung bei Schwarzen, Latinos sowie den Bewohnern urbaner Zentren. Neben dem Alter geben die Befragten ihre Unzufriedenheit mit der wirtschaftlichen Lage und dem Umgang Bidens mit der Gaza-Krise an.

Die New York Times Umfrage sieht Bidens Wählerkoalition so geschwächt, dass der Präsident seinem in 91 Punkten vor vier Strafgerichten angeklagten Herausforderer hinterherläuft. Trump führt in fünf der sechs „Swing States“ Arizona, Georgia, Michigan, Nevada and Pennsylvania mit bis zu zehn Prozent.

Der Sprecher des Wahlkampf-Teams Bidens, Kevin Munoz, gibt sich trotz der alarmierenden Befunde gelassen. Barack Obama habe vor den Wahlen 2016 acht Prozent zurückgelegen. „Er hat spielend gewonnen“. Der demokratische Stratege James Carville, der Bill Clintons Wahlkämpfe gemanagt hatte, hält Bidens Alter für ein Problem. Politische Inhalte ließen sich anpassen. „Aber er kann sich nicht jünger machen“.