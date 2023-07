Als der Bundesstaat New York im April Strafanklage gegen den ehemaligen US–Präsidenten erhob, machte diese Schlagzeilen als „historisch“. Beim zweiten Mal sicherte sich Donald Trump im Juni in Florida einen Eintrag ins Geschichtsbuch. Dort hatten Staatsanwälte einen Ex–Präsidenten erstmals nach Bundesrecht wegen des strafbaren Umganges mit Staatsgeheimnissen vor Gericht gestellt. Diesmal wirkt die drohende Anklage durch Sonderermittler Jack Smith wegen Trumps Rolle am 6. Januar 2021 fast schon wie Routine.

Wie auch die Reaktion darauf zum Ritual geworden ist. Angefangen bei der PR–Offensive des Ex–Präsidenten, der auf seinem Netzwerk „Truth Social“ selbst über das rechtliche Ungemach informierte, das ihn erwartet. Gefolgt von wüsten Beschimpfungen des Chefanklägers, den er einmal mehr als „geistesgestört“ bezeichnete und dem Vorwurf einer von Joe Biden inszenierten „politischen Hexenjagd“ gegen ihn.

Trump weist Vorwürfe zurück

Wie üblich zogen die meisten Mitbewerber um die Präsidentschaftsnominierung und die Republikaner im Kongress die Wagenburg zusammen. Obwohl Trump seinem stärksten Herausforderer Ron DeSantis mit der Nachricht ein Exklusiv–Interview bei CNN vermasselte, sagte dieser, er hoffe nicht, dass es zu einer Anklage komme. Dies sei ein Versuch, „Politik zu kriminalisieren“.

Nicht fehlen durfte ein Gefälligkeit–Interview auf FOX, bei dem Trump die schweren Vorwürfe bagatellisierte. So auch am Dienstagabend in der Bürgersprechstunde Sean Hannitys vor freundlichem Publikum in Iowa, dem ersten Bundesstaat mit Vorwahlen. Der Fox–Moderator umschmeichelte den Anklagten mit seiner Bewunderung für dessen angebliche Gelassenheit.

Was dann kam, war neu. „Es stört mich“, räumte Trump erstmals öffentlich ein, dass ihn die drohende Anklage nervös macht. Tatsächlich ist es noch nicht so weit. Aber der Erhalt eines sogenannten „Target–Letters“ deutet nach Ansicht von Rechtsexperten darauf hin, dass eine Anklage bevorsteht. Trump erhielt ein solches Schreiben nach eigener Darstellung bereits am Sonntag.

Prozess fände in Washington statt

Unklar blieb, ob weitere Personen angeklagt werden und welche Beweismittel Smith und sein Team zusammengetragen haben. Norman Eisen, der als Jurist am ersten Impeachment Trumps mitwirkte, geht wie andere Experten davon aus, „dass der Sonderermittler mehr als ausreichend Beweise hat“. Andernfalls würde er einen ehemaligen Präsidenten nicht anklagen. Im Kern geht es um vier Straftatbestände, deren Verfolgung der Untersuchungsbericht des Kongresses zum 6. Januar empfohlen hatte: Aufruhr, Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten, Behinderung des Kongresses und Verschwörung zu falschen Angaben.

Trump hat nach Ansicht von Analysten allen Grund, nervös zu sein. Ein Prozess fände in Washington statt, wo Jurys bereits Dutzende Teilnehmer des Aufstands sowie die Führer der rechtsradikalen „Proud Boys“ und „Oath Keepers“ verurteilt haben.

Anderes Verfahren am Hals

Bei einer Verurteilung drohen ihm hier Jahre an Gefängnis. Wie auch in Florida, wo seine Anwälte am Dienstag vor dem Bundesgericht in Fort Pierce versuchten, den Prozess auf die Zeit nach den Präsidentschaftswahlen zu verschieben. Im August könnte dann auch die Chefanklägerin von Atlanta Strafanklage erheben. Dort hatte Trump unter anderen Georgias Innenminister Brad Raffensperger in einem mitgeschnittenen Telefonat aufgefordert, die fehlenden 11.780 Stimmen für einen „Sieg“ in dem Südstaat zu „finden“.

Während Trump einmal mehr dazu aufrief, ihm Geld zu schicken, klagte Michigan mehrere Unterstützer des früheren Präsidenten an. Die 16 Anhänger Trumps werden beschuldigt, Urkunden unterzeichnet zu haben, auf denen sie sich fälschlich als Wahlleute für den Bundesstaat ausgaben.