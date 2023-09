Regierung

USA: Shutdown könnte im letzten Moment verhindert werden

Washington / Lesedauer: 1 min

Republikaner Kevin McCarthy scheiterte an dem Versuch einen Gesetzesentwurf voranzubringen, der deutliche Einsparungen vorsah. (Foto: J. Scott Applewhite/AP/dpa )

Ein Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA ist in letzter abgewendet worden. Republikaner McCarthy hatte am Morgen überraschend die Übergangsfinanzierung vorgelegt.

Veröffentlicht: 30.09.2023, 01:43 Von: Deutsche Presse-Agentur