US-Sonderermittler zweifelt an Bidens Gedächtnis

Ein rechtlicher Freispruch gerät für Joe Biden zu einem politischen Albtraum. Der Bericht des Sonderermittlers zur Dokumentenaffäre stellt die mentale Leistungsfähigkeit des Präsidenten in Frage.

So ärgerlich haben die Amerikaner Joe Biden selten erlebt. In demselben Raum, in dem einst Franklin Roosevelt seinen Landsleuten vor knisterndem Feuer Vertrauen einredete, tat ein anderer in die Jahre gekommener Präsident das Gegenteil. Der Auftritt des 81-jährigen Präsidenten im Diplomatischen Empfangsraum war nicht nur hastig angesetzt worden. Er illustrierte und verstärkte das, was Sonderermittler Robert Hur auf 345 Seiten seines Abschlussberichts zum Umgang Bidens mit rund sieben Millionen Seiten an Geheimdokumenten festgehalten hatte.

Darin gelangte der von Justizminister Merrick Garland eingesetzte Republikaner zu dem Schluss, dass Präsident Biden nach seiner Amtszeit als Vizepräsident als Privatmann „willentlich Geheimakten aufbewahrt und mit anderen geteilt hat“. Von einer Strafanklage sah Hur ab, weil Biden im Unterschied zu Donald Trump vollumfänglich kooperierte und eine Schuld nicht zweifelsfrei belegen lasse.

Deutliche Gedächtnislücken

So weit, so undramatisch. Was Hur dann festhält, ist eine härteres Urteil als jeder Prozess gegen Biden fällen könnte. Der Sonderermittler begründet die Nichtanklage mit der Schwierigkeit, „einen dann weit über 80 Jahre alten ehemaligen Präsidenten wegen einer schweren Straftat zu verurteilen, die einen bewussten Geisteszustand voraussetzt.“ Biden hingegen habe deutliche Gedächtnislücken gezeigt.

Hur zitierte dann haarsträubende Beispiele aus der Befragung des Präsidenten am 8. und 9. Oktober. Am ersten Tag konnte sich der Präsident nicht mehr erinnern, wann seine Amtszeit als Stellvertreter Barack Obamas zu Ende ging. „Falls das 2013 war“, setze er an, um dann in seinem Gedächtnis nach zu kramen: „Wann war nicht mehr Vizepräsident?“ Am nächsten Tag dann fiel Biden nicht mehr ein, wann seine Amtszeit begann. „2009, war ich da noch Vizepräsident?“

„Älterer Herr mit schlechtem Gedächtnis“

Hur legte den Finger in die Wunde, als er einen für Biden hoch emotionalen Lapsus öffentlich machte. „Er konnte sich nicht erinnern, obwohl es nur ein paar Jahre her ist, wann sein Sohn Beau gestorben ist.“

Unterm Strich müsste eine Jury von der Schuldfähigkeit des Präsidenten überzeugt werden, hält Hur fest. Und formuliert dann einen Satz, dessen zweite Hälfte auf Wahlkampf-T-Shirts stehen dürfte. „Herr Biden würde sich vor den Geschworenen wahrscheinlich so geben wie bei unserer Befragung: als sympathischer, wohlmeinender älterer Herr mit schlechtem Gedächtnis.“

Wie ein Lauffeuer

Bidens Anwälte versuchten in einem Brief an den Sonderermittler, diesen dazu zu bewegen, diese Passagen aus dem Bericht zu streichen. Dass Hur neun Mal die mentale Leistungsfähigkeit des Präsidenten in Frage stellte, habe in dem Abschlussberichts nichts zu suchen.

Es nutzte nichts. Der Report erblickte am Donnerstagnachmittag unverändert das Licht der Welt. Und sorgte im Weißen Haus für hektische Aktivität. „Das schlimmste in der Politik sind Vorfälle, die bestehende Vermutungen bei Menschen bekräftigen“, dimensioniert Obamas ehemaliger Chefstratege David Axelrod das Problem. „So etwas verbreitet sich wie ein Lauffeuer.“

Der Präsident selbst nährt Zweifel

Von seinem unsicheren Gang über das ständige Räuspern und langsames Sprechen bis hin zu peinlichen Verwechslungen nährt der Präsident selber die Zweifel. Zuletzt erinnerte er sich an Gespräche mit Helmut Kohl im Jahr 2021. Tatsächlich meinte Biden Angela Merkel. Kohl war längst verstorben. Dasselbe Problem hatte er vorher bei einer Verwechslung von François Mitterand mit Emanuel Macron. Einmal begrüßte er im Publikum eine Demokratin, die bereits unter der Erde lag.

Das Presseteam im Weißen Haus entschied sich, den Präsidenten kurzfristig vor die Kameras zu schicken. Angriff als beste Verteidigung. Biden trat Angriffslustig vor die Reporter. Er habe mit Genugtuung festgestellt, dass er nicht angeklagt werde. Alles andere habe in dem Bericht des Sonderermittlers nichts zu suchen. „Ich bin ein wohlmeinender und ich bin ein älterer Mann und ich weiß verdammt noch mal, was ich tue“, griff Biden die verheerende Passage in dem Bericht auf.

Und dann passiert der Super-Gau

Nach ein paar Reporterfragen drehte sich Biden vom Rednerpult ab und wollte den Diplomatischen Empfangsraum verlassen. Dann passierte der Super-Gau. Der Präsident ließ sich durch eine Frage zu Gaza provozieren. Er kehrte zurück und bestätigte noch einmal, warum Sonderermittler Hur sich veranlasst sah, die Geisteskraft des 81-jährigen in Frage zustellen.

Er habe mit dem „Präsidenten von Mexiko“ al-Sisi telefoniert, sagte Biden, ohne zu merken, dass er den Ägypter Abdel Fattah al-Sisi meinte. Das tragische Ende eines denkwürdigen Tages, der alles andere als Vertrauen einflößte.