Union wirft Lindner Trickserei vor

Während die Ministerinnen und Minister der Bundesregierung sich im brandenburgischen Barockschloss Meseberg für den zweiten Teil der Legislatur sortieren, hat sich die Opposition ins Kloster zurückgezogen. Bei den Franziskanerinnen im oberschwäbischen Bonlanden legten die Haushaltspolitiker der Unions–Bundestagsfraktion ihre Marschroute für die Beratungen zum Bundeshaushalt 2024 fest, die kommende Woche im Parlament beginnen. Tenor: Die Ampel habe zu viel Lust am Geldausgeben und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) schere sich nicht um eine transparente Haushaltsführung.

„Lindner hat uns den Haushalt als Sparhaushalt verkauft“, sagt Christian Haase, haushaltspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. „Aber er nutzt viele Tricks, um die Schuldenbremse einzuhalten und parkt viel Geld in Nebenhaushalten. Richtig gespart wird nicht.“ Sein Fraktionskollege Josef Rief aus Biberach ergänzt: „Bei der Ampel sind die Ausgabenwünsche größer als die Einnahmen. Langfristig kann man aber nicht mehr ausgeben als erwirtschaftet wird.“

Investitionen trotz Schuldenbremse

SPD, Grüne und FDP hatten monatelang um die Haushaltsprioritäten für das kommende Jahr gerungen. Statt wie üblich im Frühjahr, hatte Finanzminister Lindner die Eckpunkte für den Etat 2024 erst Anfang Juli präsentiert — nachdem er den meisten Ressorts zuvor mehr Sparsamkeit abverlangt hatte. Vorgesehen sind Ausgaben in Höhe von 445,7 Milliarden Euro, deutlicher weniger als dieses Jahr. „Der Regierungsentwurf für 2024 hält die Schuldenbremse ein und sieht gleichzeitig Investitionen auf Rekordniveau vor“, lobt der Biberacher SPD–Haushaltsexperte Martin Gerster das Ergebnis und kündigt an, dass die Ampel–Parlamentarier während der Beratungen „noch sehr viele Änderungen“ beschließen würden.

Aus Sicht der Union sind viele Ampel–Pläne aber Illusionen. „Das sind Vorhaben, die nicht eingehalten werden“, sagt Chef–Haushaltspolitiker Haase unter Verweis auf seiner Ansicht nach unrealistische Ziele, etwa beim Wohnungsbau und beim Ausbau der Erneuerbaren Energien.

Union kritisiert „Schattenhaushalte“

Der Union missfällt es, dass viele Milliarden Euro im regulären Haushalt gar nicht auftauchen, sondern in sogenannten Sondervermögen geparkt sind. Bei diesen Töpfen hätten die Haushaltspolitiker weniger Einfluss darauf, wie das Geld ausgegeben wird — dabei gilt die Befugnis, über den Haushalt zu bestimmen, als „Königsrecht“ des Parlaments. Ein Beispiel ist der sogenannte Klima– und Transformationsfonds der Bundesregierung, der mit Geld befüllt ist, das eigentlich für die Linderung der Corona–Folgen gedacht war, dafür aber letztlich nicht gebraucht wurde. Gegen die Umschichtung dieses Geldes klagt die Unionsfraktion. „Wenn das Bundesverfassungsgericht uns Recht gibt, dann ist das auch eine Blaupause“, sagt der CSU–Haushälter Florian Oßner aus Landshut mit Blick auf andere Sondervermögen.

Die Union spricht von „Schattenhaushalten“, das Geld soll zurück in den regulären Haushalt — auch das Sondervermögen Bundeswehr, dem sie selbst zugestimmt hatte. Haushälter Haase hat aber Probleme damit, wie das Geld verwendet wird. Eigentlich soll damit die Modernisierung der Streitkräfte finanziert werden — beispielsweise die Anschaffung neuer Chinook–Hubschrauber für den Bundeswehrstandort Laupheim. Tatsächlich aber, so Haase, würden auch andere Beschaffungen für die Soldaten aus dem Sondervermögen finanziert, damit der reguläre Etat des Wehrressorts unter anderem für die gestiegenen Personalkosten verwendet werden könne.

„Sonderopfer“ für Bauern

Auch wenn die Union grundsätzlich sparen will: An einigen Stellen ist die Ampel nach Ansicht der Oppositionsfraktion zu knauserig. Der Oberschwabe Josef Rief nennt dabei vor allem den Agraretat. Der sei am stärksten gekürzt worden, sagt er und beklagt: „Da wird von den Bauern ein Sonderopfer verlangt.“ Sparen will die Ampel unter anderem an der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK), einem der wichtigsten Fördertöpfe des Bundes für ländliche Regionen. Daraus werden etwa Maßnahmen zur Dorferneuerung finanziert, aber auch Investitionen von Landwirten für mehr Tierwohl, zum Beispiel durch den Bau neuer Ställe.

Durch die Kürzung der Fördermittel, fürchten Rief und sein Kollege Oßner, gehen viele Landwirte künftig leer aus. „Ohne Förderung geht es aber nicht, denn die Anforderungen an die Landwirte sind massiv gestiegen“, sagt Oßner. „So wird ihr Geschäftsmodell gekillt.“ Rief sagt, von diesem Problem sei Oberschwaben mit seinen kleinen landwirtschaftlichen Betrieben, die oft von der Tierhaltung abhängen, besonders betroffen. Überhaupt unterstellt er der Ampel eine „Politik gegen die ländlichen Räume“, die sich am Beispiel GAK, aber auch am 49–Euro–Ticket zeige. Von dem hätten viele Menschen auf dem Land nichts, es brauche erst einmal einen Ausbau des Nahverkehrsangebots auf dem Land. „Das Geld hätte man in die Infrastruktur stecken müssen.“

Millionenkosten durch Maut–Debakel

Für den SPD–Haushaltspolitiker Gerster passen die Forderungen der Union nicht zusammen. „Einerseits wird ein harter Sparkurs gefordert, andererseits wird von der Union an jeder Stelle mehr Geld gefordert.“ Das sei nicht seriös. Und überhaupt sei bei CDU und CSU etwas mehr Demut angebracht. „Allein durch die Regresszahlungen für das Mautdesaster von Andreas Scheuer gehen uns mindestens 243 Millionen Euro verloren. Das ist Geld der Steuerzahler, mit dem wir viel hätten machen können“, erinnert Gerster an die gescheiterten Pläne des ehemaligen CSU–Verkehrsministers für eine Pkw–Maut und die anschließenden Schadenersatzforderungen der beteiligten Firmen.

Bei der CDU spricht man lieber über die Querelen der aktuellen Koalition, zum Beispiel über den gerade erst ausgeräumten Streit über die Kindergrundsicherung. Die „Vielstimmigkeit“ der Ampel beeinträchtige das Vertrauen der Menschen in die Politik, beklagt der Biberacher Haushälter Rief. Und sei Kollege Haase sagt: „Wir wollen ein Gegenmodell sein und für Verlässlichkeit, weniger Belastungen und mehr Transparenz stehen.“