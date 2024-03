Union sollte Lehren aus dem US-Wahlkampf ziehen

Es ist gut 70 Jahre her, seit in den USA bei zwei aufeinanderfolgenden Präsidentschaftswahlen dieselben Kandidaten gegeneinander antraten. Dies ist aber nicht das Bemerkenswerte am neuerlichen Duell von Amtsinhaber Joe Biden und Ex-Präsident Donald Trump. Das Erstaunliche ist, dass die beiden Kontrahenten von heute im Jahr 1956, als sich der Republikaner Dwight D. Eisenhower zum zweiten Mal gegen den Demokraten Adlai Stevenson durchsetzte, bereits auf Erden weilten. Denn Biden ist Jahrgang 1942, Trump nur vier Jahre jünger.

Es tritt somit aller Voraussicht nach im November ein 81-Jähriger gegen einen 78-Jährigen an. Wären beide enorm beliebt, könnte man dies nachvollziehen. Warum sich jedoch Demokraten und Republikaner auf Kandidaten einigen, deren Popularität überschaubar ist, bleibt rätselhaft. Die Umfragen aus den Staaten sind eindeutig: Die große Mehrheit der US-Bevölkerung schätzt beide nicht sonderlich.

Senioren lösen keine Euphorie aus

Und auch beim Blick auf die Anhänger der Parteien ist es nicht so, dass die hoch motivierten Senioren Euphorie auslösen würden: Drei Viertel der mit den Demokraten sympathisierenden Wähler haben Bedenken wegen Bidens Alter. Doch etwaige Gegenkandidaten hielten sich bedeckt. Aus Angst um die eigene Karriere? Auch Trump verweigert bei den Vorwahlen der Republikaner stets mindestens ein Viertel die Gefolgschaft. Zudem wurden von Medizinern Zweifel an seiner mentalen Fitness geäußert. Peinliche verbale Aussetzer hatten beide Kandidaten zuletzt.

Merz sollten jüngeren Politikern Platz machen

So bleibt zu hoffen, dass hierzulande vor allem die Union ihre Lehren aus diesem trübsinnigen Wahlkampf der Altgedienten in den Staaten zieht. Denn CDU-Chef Friedrich Merz ist zwar gute zehn Jahre jünger, aber die Zukunft verkörpert der einstige Rivale von Angela Merkel nicht. 2025, im Jahr der nächsten Bundestagswahl, wird er 70 Jahre alt. Schon jetzt halten sich seine Zustimmungswerte in Grenzen. Dabei mangelt es CDU und CSU nicht an geeigneten Politikern, die auch jüngere Wählerschichten mobilisieren könnten. Merz sollte sie ranlassen. Ansonsten könnte es passieren, dass die Union kommendes Jahr alt aussieht.