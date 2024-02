Union fordert härtere Strafen für Antisemiten

Die Zahlen des Bundeskriminalamtes sind eindeutig: Die Angriffe auf Juden haben seit dem 7. Oktober stark zugenommen. Jüngstes Beispiel, das Schlagzeilen gemacht hat: der Angriff auf einen jüdischen Studenten in Berlin, verübt von einem pro-palästinensischen Kommilitonen. Die jüdische Bevölkerung fühlt sich zunehmend unsicher, und die Politiker sind sich uneins, wie darauf zu reagieren ist. Die Union plädiert für schärfere Strafen, aber ihr Vorstoß ist umstritten. Im Folgenden Hintergründe zum Thema.

Können sich Jüdinnen und Juden hierzulande sicher fühlen?

Nur bedingt. Seit Jahren registrieren die Behörden eine Zunahme von Angriffen auf Juden. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums wurden 2022 rund 2640 antisemitische Straftaten erfasst, 2021 waren es sogar 3027 - so viele wie nie zuvor in den vergangenen 20 Jahren. Der 7. Oktober 2023 brachte eine Wende zum Schlechteren. Bis Ende September wurden rund 1700 antisemitische Straftaten erfasst, anschließend stieg die Zahl deutlich an. Das BKA registrierte von Anfang Oktober bis Ende Januar rund 1550 antisemitische Straftaten, die mit dem Krieg im Nahen Osten im Zusammenhang standen. Die Zahlen sagen jedoch wenig aus über die Sorgen und Ängste der jüdischen Bevölkerung. Viele vermeiden es inzwischen, als Juden erkannt zu werden, um nicht zum Ziel von Anfeindungen zu werden.

Von wem geht die größte Gefahr für Juden aus?

Laut Statistiken zur politisch motivierten Gewalt wurden antisemitische Straftaten vor allem von rechtsextremen Tätern begangen. Inzwischen ist allerdings bekannt, dass alle antisemitischen Vorfälle dem rechten Milieu zugeordnet wurden, wenn es keine „gegenteiligen Anhaltspunkte zur Tätermotivation“ gibt. Das schmälert die Aussagekraft der Zahlen. Nach dem Willen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sollen antisemitische Straftaten künftig differenzierter erfasst werden. Von Juden wird Antisemitismus ohnehin als gesamtgesellschaftliches Problem wahrgenommen. Seit dem Krieg im Gaza-Streifen kam es bei pro-palästinensischen Kundgebungen immer wieder zu antisemitischen Vorfällen - auch an Hochschulen. „Seit Jahren herrscht an Universitäten wie der Freien Uni Berlin, aber auch zahlreichen anderen, ein anti-israelisches Klima, das offenen Antisemitismus befeuert“, sagte die Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion, Hanna Veiler, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland nach dem Angriff auf einen jüdischen Studenten in Berlin. Judenfeindlichkeit unter dem Deckmantel der Solidarität mit Palästinensern findet sich auch im linken Spektrum. Die „BDS“-Bewegung, die zum Boykott von Israel aufruft, ist nur ein Beispiel dafür. Vor allem Vertreter konservativer Parteien warnen aber auch vor „importiertem Antisemitismus“ - als Folge der Zuwanderung arabischer Migranten seit 2015.

Wie reagiert die Bundesregierung auf die Zunahme antisemitischer Vorfälle?

Die Jubelfeiern pro-palästinensischer Gruppierungen hatten ein „Betätigungsverbot“ für die Terrororganisation Hamas und das palästinische Netzwerk Samidoun zur Folge. Ansonsten blieb es vor allem bei Appellen, Prüfaufträgen und dem Verweis auf das Strafrecht, um antisemitische Straftaten zu ahnden. „Wir haben die Instrumente, um gegen Personen vorzugehen, die antisemitisch handeln oder Israel das Existenzrecht absprechen“, teilt eine Sprecherin des Justizministeriums auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit. Die Bundesregierung verweist in ihrer „Strategie gegen Antisemitismus“ darauf, dass Volksverhetzung nach Paragraf 130 Strafgesetzbuch bereits jetzt mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet werden kann. Seit 2021 können sich antisemitische Motive strafverschärfend auswirken. Neu ist, dass Einbürgerungen künftig mit einem Bekenntnis „zur besonderen historischen Verantwortung Deutschlands für die nationalsozialistische Unrechtsherrschaft und ihren Folgen, insbesondere für den Schutz jüdischen Lebens“ verknüpft sind - so steht es im Staatsangehörigkeitsrecht, das vor Kurzem beschlossen wurde. Die Union hätte sich ein Bekenntnis zum Existenzrecht Israels als Voraussetzung für Einbürgerungen gewünscht.

Sind die bestehenden Gesetze ausreichend?

Das bezweifelt die Unionsfraktion und fordert deshalb Änderungen im Strafgesetzbuch. Konkret geht es in ihrem Gesetzentwurf um die Paragrafen zu Landfriedensbruch, Sympathiewerbung und Volksverhetzung. „Aus Gründen der Generalprävention, aus dem Abschreckungsgedanken heraus, plädieren wir für eine allgemeine Strafverschärfung“, sagt der frühere Richter Axel Müller (CDU), Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Ravensburg. „Es kann nicht sein, dass beispielsweise Volksverhetzung, wenn antisemitische Motive dahinterstecken, nicht einmal so schwer betraft wird wie Diebstahl.“ Deshalb seien ein höherer Strafrahmen und die Einführung von Mindeststrafen notwendig. Auch die Bundestagsfraktionen der Ampel-Parteien haben sich im November 2023 dafür ausgesprochen zu überprüfen, ob es beim Tatbestand der Volksverhetzung „Strafbarkeitslücken“ gibt. Allerdings sind Politiker und juristische Experten uneins, wie diese geschlossen werden könnten. Umstritten ist beispielsweise, ob die Aussage „From the river to the sea“, die häufig bei pro-palästinensischen Demonstrationen geäußert wird, noch von der allgemeinen Meinungsfreiheit gedeckt ist oder den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt - und somit strafbar wäre.

Welche Folgen hätten die Strafverschärfungen noch?

Nach den Vorstellungen der Union soll es leichter werden, gegen diejenigen vorzugehen, die Demonstrationen zu gewalttätigen Aktionen missbrauchen, „indem sie aus einer friedlichen Menge heraus Straftaten begehen und in der Deckung unerkannt bleiben“, so Müller. In der Praxis würde das bedeuten: Wenn Demonstranten erkennen, dass der Protest gewalttätig wird, müssten sie die Versammlung verlassen. „Sonst machen sie sich unmittelbar durch ihre Anwesenheit zum Helfershelfer derer, die die Demo missbrauchen. Unser Strafrecht kennt an mehreren Stellen die Strafbarkeit von Unterlassensdelikten, wenn ein Nichthandeln schwere negative Folgen mit sich bringen kann. Dies ist also nichts Ungewöhnliches“, erklärt der CDU-Politiker. Selbst friedliche Demonstranten liefen somit Gefahr, sich wegen Landfriedensbruchs schuldig zu machen. Den Ampel-Parteien geht auch dieser Vorstoß zu weit, da er das Demonstrationsrecht zu sehr einschränke.

Was sagen Vertreter der jüdischen Gemeinden und Antisemitismusbeauftragte?

Für Michael Blume, Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung in Baden-Württemberg, ist klar: „Härtere Strafen für antisemitische Straftaten machen Sinn, weil sie eine Radikalisierung stoppen können“, teilt er auf Anfrage mit. Wer nicht diese letzte Chance ergreife, sich nach Straftaten vom Verschwörungsglauben zu lösen, „wird für Gefahr für andere und sich selbst“, so Blume. Ebenso fordert Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, eine schärfere Bestrafung von Antisemitismus - auch zum Zwecke der Abschreckung. Das Justizministerium stellt zwar in Aussicht, „unverzüglich zu prüfen“, wie man Strafbarkeitslücken schließen könne, falls es die gäbe. Genauso wichtig sei es aber, „dass Täter dingfest gemacht werden - damit das Strafrecht überhaupt zur Anwendung gelangen kann“, so eine Sprecherin.